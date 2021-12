LG muestra nuevas sus pantallas transparentes para el CES 2022

El CES de Las Vegas, una de las ferias tecnológicas más importantes del mundo, está a la vuelta de la esquina pese a Ómicron. Se celebra en enero, entre los días 5 y 8 y será el escaparate más importante para la tecnología que próximamente se verá en España. LG ya está compartiendo algunas de sus novedades, entre ellas, una selección de paneles OLED transparentes.

LG Display, una de las divisiones de la firma tecnológica destinada a crear diseños conceptuales, está presentando un nuevo catálogo de televisores para el CES 2022. Concretamente, 4 diseños distintos de paneles transparentes OLED que buscan introducir este diseño en mobiliario más convencional, como estantes o escaparates, según recoge XDA Developers.

Estos 4 diseños (OLED Shelf, Shopping Managing Showcase, Show Windows y Smart Window) no son más que ideas por ahora, que podrían implementarse gracias a empresas de terceros en un futuro. Por ahora, no se verán más allá de estas demostraciones, pero no dejan de ser increíblemente interesantes.

Desde escaparates hasta estantes

El diseño principal es el estante, el 'Oled Shelf'. Este 'televisor' consta de 2 pantallas OLED de 55 pulgadas puestas una encima de la otra. El estante está sobre la pantalla superior, y está pensada para salas de estar y salones. La idea es simple; que se muestren obras de arte en estas 2 pantallas con productos artísticos puestos alrededor o encima de este estante. El pedestal superior es el que tiene las conexiones del televisor y toda la circuitería básica del dispositivo.

Como otros televisores de la marca, este OLED tiene funciones Always on Display que muestran información relevante con la pantalla encendida todo el tiempo. Además de datos como el tiempo, esta pantalla es capaz de mostrar imágenes artísticas como pinturas y cuadros, para que este se mezcle con el resto del estante y también con la pared trasera. Y sí, tiene un espacio dedicado para que detrás del estante se coloque una pintura real que se podrá ver cuando las pantallas estén apagadas.

Pasamos al Shopping Managing Showcase, que es básicamente un panel OLED bastante grande puesto sobre un soporte de madera. Se coloca delante de productos, como un escaparate, y la pantalla muestra animaciones y elementos gráficos pensados para dichos productos. Este dispositivo, según LG Display, estaba pensado más para tiendas y grandes almacenes de carácter lujoso.

Show Window es un dispositivo similar a Managing Showcase, ya que también está pensado para negocios. En esta ocasión, tiene 4 pantallas OLED unidas de 55 pulgadas para reproducir ya no grafismos sobre productos, sino imágenes de productos directamente. Se podrán añadir textos, imágenes, y todo tipo de elementos visuales junto a las imágenes de estos productos. Evidentemente también se podrán añadir dichos productos por detrás de estas pantallas al ser transparentes.

Lo más llamativo es que esta última iteración de pantalla transparente ya se está usando en algunas tiendas. Por ejemplo, la tienda Musinsa en Seúl y el Smithsonian están usando esta clase de paneles en sus escaparates, así como algunas ventanas de vagones de metro en Japón o en China.

Conceptos por ahora

Todas estas pantallas están basadas en la misma tecnología: paneles OLED transparentes de 55 pulgadas con un 40% de transparencia. Eso sí, son paneles 1080, nada de 4K. Aunque son conceptos, LG Display ya ha anunciado que si así lo quieren, podrán proveer a sus compradores de algunas de estas versiones, como el OLED Shelf. No obstante, pasará un tiempo hasta que esta tecnología acabe extendida en el mercado de consumo actual.

