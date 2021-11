Los televisores de LG podrán jugar a videojuegos sin consola: llega la aplicación GeForce Now

GeForce Now en televisores LG. LG Omicrono

LG lleva semanas empeñada en convertir su gama de televisores y Smart TV en dispositivos pensados para el centro multimedia. La llegada de aplicaciones como Apple Music o las ofertas de Apple TV+ gratis son solo algunos de sus movimientos. Ahora le toca al gaming: LG integrará GeForce Now en sus televisores en España.

GeForce Now es el servicio de Nvidia para jugar en la nube, sin necesidad de hardware dedicado a ello com o un PC. LG ha anunciado que este servicio de cloud gaming llegará a los televisores de la firma que lleven webOS, aunque no se sabrá hasta más adelante la lista completa de modelos compatibles.

La idea por ende es la de permitir a los usuarios de estos televisores a jugar a sus videojuegos preferidos usando tan solo estos dispositivos y una buena conexión a Internet. Algo que tiene sentido, dado los modelos pensados para el gaming que la firma coreana ha estado lanzando en estos últimos años.

Actualmente, GeForce Now es accesible desde prácticamente todas las plataformas; Windows, macOS, Android y para navegadores en iPhone e iPad. Incluso está disponible para ChromeOS y por extensión, en la Nvidia Shield de la propia firma. Pero el próximo salto lógico es el televisor, ya que ahorra a los usuarios el tener que usar un dispositivo dedicado como una consola o un ordenador, y ejecuta el juego directamente en un aparato ya pensado para ello como es el televisor.

Televisor LG G1 Nacho Castañón Omicrono

La aplicación estará disponible a partir de esta semana en la tienda de aplicaciones LG Content Store, y para usarse tan solo se necesitará una cuenta de Nvidia. Por ahora llegará a las tiendas de los televisores LG 4K OLED, QNED Mini LED y NanoCell TV del año 2021, que ejecuten webOS 6.0 en más de 80 mercados, entre ellos España.

Para jugar solo se necesitará un mando adicional compatible y este podrá ser prácticamente cual sea, independientemente de a qué consola pertenezca. El catálogo incluirá más de 35 juegos gratuitos que se podrán jugar directamente desde la aplicación, como Rocket League, Destiny 2 o Guardianes de la Galaxia.

Mando PS4 @alexxsvch en Unsplash

La resolución para los jugadores gratuitos será de hasta 1080p y 60 fotogramas, y los usuarios de GeForce Now Priority podrán acceder a opciones como el trazado de rayos y reescalado por inteligencia artificial. Es de esperar que las tasas de fotograma para los usuarios tanto gratuitos como de pago puedan ascender, debido a que varios de los televisores de LG pensados para el gaming incluyen altas tasas de refresco.

