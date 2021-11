Apple TV+ gratis si tienes un televisor de LG: así puedes canjear esta oferta

¿Tienes un televisor LG con Smart TV? Entonces tenemos buenas noticias para ti. LG ha traído a España una nueva oferta por la cual regalarán una suscripción de 3 meses a Apple TV+ totalmente gratis a los poseedores de un televisor LG con webOS 3.5. Concretamente, los modelos lanzados entre el 2016 y el 2021.

Los usuarios tan solo tendrán que canjear dicha oferta a partir del 16 de noviembre de este año y tendrán hasta el 20 de febrero del 2021 para ello. Simplemente tendrás que poseer un televisor de LG con webOS 3.5 y superior, y por supuesto una cuenta para poder revisar el catálogo de Apple TV+.

La forma de canjearlo es tremendamente sencilla. Los usuarios tan solo tendrán que ir a la LG Content Store o en el banner publicitario del carrusel de aplicaciones de televisores de LG para acceder a la oferta.

Apple TV+ gratis

Televisor LG. Nacho Castañón Omicrono

La oferta se podrá aplicar a modelos tanto 4K como 8K. La oferta llegará a partir del día 16 de noviembre y a partir del día 13 de febrero ya no se emitirán códigos para canjear. No obstante, si tienes un código para canjear, podrás canjearlo hasta el día 20 de febrero del año 2022.

Eso sí, tiene algunas limitaciones. Solo se permitirá una suscripción por Apple ID y por televisor, y esta no será aplicable para las personas que no sean nuevas suscriptoras. Además, el plan se renueva de forma automática y requiere del registro de un ID de Apple nuevo. Tampoco se puede aplicar con Apple One o con otras pruebas gratuitas de Apple TV+.

Nuevos televisores OLED de LG LG Omicrono

Una vez accedamos a la LG Content Store o al banner publicitario, tan solo tendremos que crear un Apple ID y canjear el código de Apple TV+ en la aplicación para webOS 3.5 que podremos descargar desde la tienda de apps de Apple TV. Así, nos darán acceso a 3 meses de suscripción gratuita, y nos estaremos ahorrando casi 15 euros de suscripción.

Muchas más pruebas

No es ni muchísimo menos la única oferta que publicita Apple TV+. Por ejemplo, si compramos cualquier dispositivo de Apple podremos acceder a un año entero de suscripción gratuita, y no han sido pocas las ofertas de compra de productos que han incluido este servicio de streaming en el pasado. Y es que Apple está empeñada en promocionar su rival de Netflix a toda costa.

Actualmente, Apple TV+ es el servicio de streaming más barato de la actualidad, salvando la agresiva oferta que lanzó en España HBO Max hace pocas semanas. Se basa enteramente en contenido original, producido por la propia Apple.

