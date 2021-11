Zoom comienza a mostrar publicidad a los clientes gratuitos

Desde el inicio de la pandemia en España, ha habido un consecutivo ascenso de las aplicaciones de videollamadas. Entre ellas, Zoom ha sido una de las preferidas gracias a sus modalidades gratuitas para usar el servicio. No obstante, ahora está buscando monetizar esos servicios básicos mediante anuncios.

Zoom ha lanzado una prueba que pasa por mostrar anuncios a los usuarios del nivel Básico de Zoom, es decir, los usuarios gratuitos de la plataforma. Hay que aclarar que estos anuncios serán poco invasivos y que en este caso hablamos de una prueba que perfectamente podría no acabar materializándose de forma oficial.

Además, estos anuncios no se mostrarán cuando estemos en una reunión, por lo que no molestarán en el uso principal de Zoom. No obstante, este podría ser un cambio bastante importante para la app, especialmente en el caso de que esta prueba se acabe instaurando de forma oficial.

Por ahora, estos anuncios aparecerán al final de la página del navegador que aparece cuando los usuarios acaban una llamada. Es decir, que hasta que no acabemos la reunión, no veremos los anuncios. Por ahora, según ha explicado la propia compañía, los anuncios se lanzarán a una serie de usuarios gratuitos de "ciertos países", aunque no se detalla qué países son.

Un detalle importante: si el usuario que organiza la videollamada pertenece al nivel Básico del servicio, solo los usuarios del mismo nivel verán estos anuncios. Es decir, que si el anfitrión de la llamada no pertenece a dicho nivel, los otros usuarios no verán estos anuncios. Está claro que Zoom se ha esmerado en que estos anuncios sean lo menos invasivos posibles, al menos en esta fase de pruebas.

No es el único 'límite' que se le ha puesto al nivel Básico desde que la pandemia ha comenzado a remitir poco a poco. Por ejemplo, las llamadas grupales para este nivel se han limitado a 40 minutos. No obstante, esta prueba responde a una necesidad de "respaldar la inversión y continuar brindando acceso gratuito a los usuarios básicos", según explica Janine Pelosi, directora de marketing de Zoom.

Finalmente, Zoom ha especificado que no usará datos de reuniones de ningún tipo así como "seminarios web o contenido de mensajería (específicamente, audio, vídeo, archivos y mensajes)" para personalizar los anuncios, en pos de salvaguardar la privacidad de sus usuarios. Desgraciadamente, Zoom no ha dado pistas sobre si estos anuncios se quedarán totalmente, o si por el contrario se quedarán como una prueba.

