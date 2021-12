El CES 2022 de Las Vegas se tambalea por ómicron: Amazon, Twitter y Meta cancelan su asistencia

A riesgo de padecer un déjà vu, la nueva ola de contagios provocada por la variante ómicron no solo hace estragos en España, también afecta al resto de países y vuelve a poner en riesgo la celebración de eventos en 2022 como la feria CES de tecnología. Grandes compañías como Amazon, Twitter o Meta (antes Facebook) han cancelado su asistencia a las conferencias que se celebrarán en Las Vegas entre el 5 y 8 de enero.

Tras la celebración online de principios de 2021, esta nueva cita pretendía retomar la presencialidad de años anteriores. Sin embargo, el rápido avance de la variante ómicron en todo el mundo hace peligrar los planes de sus organizadores. La Consumer Technology Association (CTA) quienes no tienen planes de cancelar el evento.

Las cancelaciones

"Debido al aumento de casos de Covid en todo el país durante la semana pasada, decidimos cancelar nuestra asistencia presencial en CES el próximo mes" ha dicho Twitter. En Estados Unidos se están preparando para un récord de contagios, recomiendan no viajar a España y gigantes tecnológicos como Google han aplazado la vuelta a las oficinas una vez más por la nueva variante.

"Continuaremos monitoreando activamente la situación en el año nuevo y encontraremos otras oportunidades para conectarnos con nuestros clientes y socios" explica Twitter como consolación. Lo mismo ha indicado Meta, propietaria de Facebook, WhatsApp e Instagram, no asistirán de forma presencial para preservar la salud de sus empleados, pero están explorando cómo seguir participando de forma virtual.

Otra de las grandes marcas que ha decidido no asistir al CES es Amazon y su marca de cámaras domóticas Ring: "debido a la situación que cambia rápidamente y la incertidumbre que genera la variante ómicron, ya no estaremos en CES". No son las únicas que han tomado esta decisión.

Mantienen su asistencia

Nvidia se limitará a realizar una conferencia virtual, mientras otras como Advance Micro Devices y T-Mobile, este último patrocinador del CES, afirman que "limitarán significativamente " su presencia en la feria. Aún así, los preparativos siguen en pie, Gari Shapiro, presidente de la CTA, asegura que más de 100 funcionarios gubernamentales asistirán y que se han tomado medidas de seguridad como pruebas diarias para detectar contagios.

Esta es la primera gran feria dedicada a la innovación tecnológica que se celebra cada año en todo el mundo, una cita significativa para que las empresas muestren sus nuevos productos y los prototipos en los que están trabajando. Desde el mercado de la robótica, hasta el de televisores y otros gadgets se concentran en Las Vegas para mostrarse a todo el mundo.

Compañías como Samsung, Sony o Google son clave en sus conferencias. Estas compañías, de momento, no han cancelado su asistencia, pero confiesan a Bloomberg que están siguiendo la situación sanitaria actual y preparando alternativas digitales para sus ruedas de prensa. Qualcomm también tiene pensado asistir, así como los principales medios de comunicación de tecnología en The Verge, Endgaget, TechCruch y CNET que contarán con corresponsales en Las Vegas esa semana.

