LG sorprende con un teléfono enrollable que aumenta de tamaño según necesitemos

LG ha presentado hoy las novedades que llegarán a España a lo largo del 2021, y como ya adelantó, las grandes novedades se concentran en las pantallas.

Ya estemos hablando de televisores transparentes, diseñados para negocios o restaurantes, o de los nuevos televisores QNED de LG con tecnología Mini-LED, es indudable que LG es una de las referencias en lo que respecta a pantallas.

En el sector móvil, LG también es famosa por experimentar con diseños que nadie más ha intentado; como por ejemplo, el LG Wing, el móvil más raro del mercado con una pantalla que se gira.

Teléfono enrollable

Tal vez todo eso nos debería haber preparado para la conferencia de LG del CES 2021, que por las circunstancias actuales se ha celebrado de manera virtual; pero la verdad es que ha conseguido sorprendernos.

LG ha iniciado el evento enseñando el peso pesado, un teléfono enrollable capaz de extender la pantalla dependiendo de lo que queramos hacer. En efecto, ya hemos visto algunos ejemplos de móviles con pantalla que se extiende, pero el prototipo mostrado por LG parece más avanzado.

El móvil enrollable de LG, cuando está cerrado LG Omicrono

Se llama LG Rollable, y aunque el nombre sea poco original, la implementación de la pantalla flexible sí que lo es. Por defecto, este móvil ocupa lo mismo que cualquier otro, con una pantalla que será más útil para el uso diario.

Lo interesante es que, si necesitamos más espacio de pantalla, simplemente podemos extenderla por un lado para conseguir lo que es, básicamente, una tablet pequeña. El proceso de ampliación parece muy suave, con los bordes superiores de la pantalla subiendo de manera lenta pero segura, y la imagen adaptándose al nuevo tamaño en tiempo real.

Alternativa a plegables

Es obvio que LG ha presentado esta tecnología como alternativa a los móviles plegables de Samsung. A diferencia del Galaxy Z Fold 2 lanzado el año pasado, el LG Rollable no tiene dos pantallas, sólo una que cambia según las necesidades. Es un concepto diferente a abrir el móvil cuando queremos más espacio, aunque permitirá similares posibilidades.

El móvil enrollable de LG, cuando está abierto LG Omicrono

El software tendrá gran importancia en esta implementación, teniendo en cuenta que Samsung se alió con Google para adaptar Android a su formato. LG tendrá que hacer algo similar para que las apps puedan adaptarse a los diferentes tamaños que puede tomar la pantalla y así aprovecharlos.

Es una idea con mucho potencial, pero parece que LG aún no está lista para hacerlo realidad. La presencia de este móvil en la conferencia virtual no significa que vaya a salir pronto, y de hecho, la compañía no ha ofrecido ningún dato ni información adicional sobre sus componentes, fecha de lanzamiento o precio.

También te puede interesar...