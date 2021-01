Este robot aspirador de Samsung usa Inteligencia Artificial y tecnología de coches autónomos

Samsung ha aprovechado el CES 2021, que este año se celebra de manera virtual, para presentar los dispositivos que lanzará en España y el resto del mundo a lo largo del año. Y si hay algo que tienen en común, es el uso de Inteligencia Artificial.

Eso es especialmente cierto cuando nos centramos en los dispositivos de domótica y hogar inteligente; prácticamente todos cuentan con funciones de IA o de Internet de las Cosas para ofrecer más posibilidades sin que el usuario tenga que hacer nada.

Samsung imagina un futuro cercano en el que estos aparatos lo hagan todo, desde limpiar la casa a lavar la ropa, pasando por planear las comidas de la semana.

Aspiradora inteligente

Tal vez el más llamativo es el nuevo JetBot 90 AI+, que Samsung llama "el primer aspirador robótico inteligente". Es cierto que hay muchos robots aspiradores inteligentes en el mercado, y muchas usan aprendizaje automático para crear un mapa de nuestra casa y ser más eficientes, con empresas como Dyson creando sus propios robots aspiradores. Pero Samsung afirma que este modelo va más allá.

Eso es porque el JetBot 90 AI+ no se conforma con detecta obstáculos, sino que tiene tecnología de reconocimiento de objetos que es capaz de identificar cosas con un tamaño de hasta 5 nm. No hablamos sólo de saber que no puede seguir aspirando, sino de porqué no puede hacerlo.

JetBot 90 AI+, el robot aspirador de Samsung Samsung Omicrono

Por ejemplo, este robot aspirador es capaz de distinguir entre un juguete y la pata de una silla; eso le permite planear la ruta más segura y eficiente para aspirar toda la zona. Es capaz de saber qué objetos son frágiles, y mantener una distancia prudencial, mientras que con otros puede pegarse más y aspirar mejor toda la suciedad con su motor de 30 W.

También es capaz de 'agacharse' bajo los muebles y aspirar por zonas que normalmente quedarían desatendidas. Y si encuentra algo que pueda ser peligroso o provocar problemas, lo evitará automáticamente. También podemos usar la app SmartThings para configurar zonas y usar sus cámaras para vigilar nuestra casa a distancia.

Representación de lo que el robot aspirador de Samsung es capaz de 'ver' Samsung Omicrono

Todo esto lo consigue gracias a que el JetBot 90 AI+ cuenta con sensores LiDAR, como los que usan los coches autónomos para registrar su entorno, y no se basa sólo en cámaras para identificar los objetos. El precio no ha sido confirmado, pero sabemos que llegará a los EE. UU. en el primer trimestre del año.

Casa inteligente

Además del robot aspirador, Samsung ha presentado otros dispositivos que usan IA para mejorar nuestras vidas. La nueva gama 8800 Series de lavadoras y secadoras es un buen ejemplo, ya que han sido rediseñadas para facilitar hacer la colada.

Su sistema inteligente es capaz de aprender de nuestros ciclos favoritos, dándoles una mayor prioridad en la interfaz ofreciendo un acceso rápido en el panel de control. También es capaz de recomendar ciclos de lavado dependiendo del uso pasado en determinados días de la semana.

Nueva lavadora de Samsung Samsung Omicrono

La función OptiWash es capaz de detectar el peso de la carga, usando un sensor para determinar la cantidad exacta de agua y detergente necesarios que usar dependiendo del ciclo, además de cuánto tiempo es necesario que dure.

Por su parte, el nuevo frigorífico de cuatro puertas Samsung Bespoke destaca por tener paneles intercambiables, lo que nos permite personalizarlo justo para lo que queramos. Incluye un nuevo 'Beverage Center', con acceso a un dispensador de agua ya una jarra de agua que se llena automáticamente, además de un dispensador de cubitos de hielo capaz de crear 'bocados de hielo' más pequeños.

Nuevo frigorífico de cuatro puertas de Samsung Samsung Omicrono

Con SmartThings Cooking, el nuevo servicio de Samsung, es posible usar Inteligencia Artificial para planear las comidas de la semana, haciendo una lista de la compra automática con todos los ingredientes que necesitamos. De hecho, se conectará automáticamente a los supermercados para hacer la compra si queremos, tanto desde la pantalla del frigorífico como la del móvil.