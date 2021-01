Samsung lanza una pantalla micro LED de 110 pulgadas y un entrenador personal para tu TV

Durante el CES 2021, que se está celebrando de manera virtual debido a la pandemia del coronavirus, Samsung ha presentado todas sus novedades, entre las que se encuentran una pantalla micro LED de 110 pulgadas, la línea de televisores Lifestyle y la llegada de Samsung Health Smart Trainer a las TV de la firma.

Sebastian Seung, presidente y jefe de Samsung Electronics, ha sido el maestro de ceremonias y el encargado de dar a conocer las novedades del fabricante. Debido a la situación actual, durante el año pasado la gente ha permanecido más tiempo en casa, por lo que la tecnología ha desempeñado un papel importante durante ese tiempo.

Por ejemplo, los televisores han sido vitales para el entretenimiento y hasta para realizar ejercicio físico. En ese sentido, Samsung ha anunciado su nueva pantalla micro LED de 100 pulgadas. Se trata del panel que la marca lanzó en Corea el pasado mes de diciembre y que presenta un LED inorgánico autoiluminado con un diseño ultra delgado al que se suma Infinity Screen, con un 99% de pantalla.

Varios contenidos a la vez

Esta pantalla ofrece "una experiencia de visualización espectacularmente inmersiva con una calidad de imagen asombrosa. La pantalla micro LED de 110 pulgadas es un producto innovador que permite a los usuarios personalizar sus espacios y experiencia como deseen gracias a Multi View (Quad View), que permite, por ejemplo, disfrutar de varios deportes a la vez o transmitir un tutorial mientras se juega con la consola.

La micro LED de 100 pulgadas estará disponible en primavera. Samsung Omicrono

Además, los usuarios de Estados Unidos, contarán con más de 160 canales gratuitos disponibles a través de Samsung TV Plus. Por el momento se desconoce el precio de esta pantalla, pero la firma coreana ha confirmado que su lanzamiento está fijado para esta primavera.

Por otro lado, Samsung también ha repasado los miembros de la línea de televisores Lifestyle, que incluye lo siguiente: The Serif, The Frame, The Shero y The Terrace, un televisor para exteriores 4K QLED que se ha lanzado recientemente; además de Samsung The Premiere, un proyector láser 4K de calidad cinematográfica.

Entrenador personal

Durante el evento, la compañía también ha confirmado la llegada de Samsung Health Smart Trainer a los televisores de la compañía de 2021. Una herramienta que transforma el hogar en un gimnasio personal, presentando un seguimiento y análisis de la postura en tiempo real, como un entrenador personal.

Samsung Health Smart Trainer llega a los televisores de la compañía de 2021. Samsung Omicrono

Además, durante y después del entrenamiento, el Smart Trainer proporciona un feedback, ayuda a contar las repeticiones y estima las calorías quemadas. Con el video y el entrenamiento interactivo a través del control de voz habilitado para Bixby, esta función personaliza la experiencia de entrenamiento para el hogar.

Samsung también ha anunciado que la inteligencia artificial ya está trabajando en sus televisores, donde el procesador Neo Quantum con capacidades mejoradas puede optimizar la calidad de imagen a la salida de imagen 4K y 8K independientemente de la calidad de entrada.

Por último, Samsung también ha anunciado que su eco-embalaje se expandirá a los productos de Neo QLED, QLED y UHD; así como en monitores y dispositivos de audio en 2021.

