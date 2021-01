Qué televisores tendremos en 2021: Samsung, LG, Sony y Philips responden

El 2021 será histórico. Por primera vez, y si la Covid no lo impide, en un mismo año coincidirán la Eurocopa y los Juegos Olímpicos, dos eventos que tradicionalmente suelen ser sinónimo de subida de ventas de televisores en España, así como en otros mercados de todo el mundo.

Al impulso en ventas de los fenómenos deportivos hay que sumarle el mayor interés de los consumidores en renovar los televisores después del confinamiento. La tele ha ganado en importancia en los salones y las pulgadas son cada vez mayores.

No sólo porque ahora el consumo de contenido, y la variedad del mismo, haya aumentado, sino porque al televisor se le demandan otros usos como actividades deportivas, video conferencias, controlar el hogar o incluso como una herramienta más del teletrabajo.

Para conocer qué futuro deparará al mercado de televisores este año, representantes de Samsung, LG, Sony y Philips explican a OMICRONO cómo es la situación de este producto en España, el mayor interés entre los consumidores por el gran tamaño así como una previsión al 2021 que empieza.

SAMSUNG

Contesta Pablo Requejo, premium TV product manager en Samsung Electronics.

¿Cómo se ha comportado el mercado de televisores en 2020?

Ha sido un año muy positivo y muy atípico al mismo tiempo. La estacionalidad ha variado debido al impacto de la Covid, especialmente con los cierres de marzo y abril, cuando el mercado llegó a caer un 41% en el mes de abril en valor. A partir de junio, cuando comenzaron las reaperturas el mercado ha ido con unos crecimientos espectaculares, llegando a meses como julio con crecimientos del 62%, o noviembre - el mes de los televisores con el Black Friday- con un crecimiento de más del 20%, vendiendo por encima de los 200 millones.

El año ha sido muy muy positivo, y esperamos que el mercado acabe el el año con un crecimiento del 12% en unidades y 10% en valor. Si hablamos de Samsung en concreto, esperamos un crecimiento que duplique al mercado, con un crecimiento del 25% en facturación año contra año. Somos los principales impulsores del mercado como marca en este 2020.

El televisor se ha convertido en el centro del hogar más que nunca: streamings, fitness, más consumo de contenido, ¿han notado cambios en el comportamiento de los clientes? ¿Ha cambiado lo que se busca en un televisor?

Sí, totalmente sí. Nosotros lo hemos notado muchísimo con la medición del uso de las aplicaciones. Durante el confinamiento el televisor cogió un protagonismo dentro de los hogares muchísimo más importante que lo que tenía. Y se ha mantenido el consumo de aplicaciones como hacer ejercicio, buscar recetas o hacer videollamadas pese a haber acabado el confinamiento. Todos estos usos han crecido sustancialmente y realmente vemos como el televisor se ha convertido en el centro del entretenimiento del hogar.

Si antes lo era, ahora tiene mucho más peso.

Este es uno de los factores que ha hecho que el mercado crezca. Toda la gente que ha estado en casa encerrada, que ahora no va al gimnasio porque teme contagiarse, que en vez de salir hace copas en casa y pone música en la TV... ejemplos pequeños que hacen que el televisor coja un protagonismo más importante dentro de la casa.

Este año nos hemos dado cuenta que el televisor es más que una pantalla con aplicaciones. Es un televisor para interactuar con él.

¿Veremos nuevas funcionalidades en los próximos lanzamientos?

Seguro. No puedo adelantar cuales. Pero serán muy interesantes de cara a 2021 que han hecho replantearse el televisor como algo más allá que un Smart TV. Hasta ahora el cliente entendía que el Smart TV es un televisor con una plataforma de aplicaciones. Que tienes HBO, Netflix, Amazon Prime... Nosotros este año nos hemos dado cuenta que el televisor es más que una pantalla con aplicaciones. Es un televisor para interactuar con él. Con videollamadas, para hacer deporte, para trabajar junto al ordenador...

Traeremos nuevas funcionalidades muy interesantes para el próximo año.

Hemos tenido navidades por videoconferencia, ¿se plantea la compatibilidad con videocámaras o hacer videollamadas?

Estamos trabajando en ello. Lo estamos identificando como un tema que la gente está demandando y se está estudiando cómo hacerlo bien sin necesidad de mirroring como hasta ahora.

Samsung Q950TS QLED 8K. Chema Flores Omicrono

2021 es un año histórico. En principio tendremos tanto JJOO como Eurocopa, ¿cuáles son las previsiones que tienen?

Aventurar 2021 es más difícil que nunca. Si hasta ahora te basas en tendencias para prever lo que vendrá el año que viene, el 2021 nos rompe todas las previsiones. Lo que creemos es que la primera mitad serán muy positiva, con un enero de rebajas muy fuerte así como la Eurocopa y JJOO que son dos hitos deportivos que ayudan mucho a la venta de televisores. Luego durante el verano podemos sufrir un poquito más. De cara a final de año que vuelva a ser fuerte como lo viene siendo históricamente y con crecimiento.

Creo firmemente que las pulgadas de gran tamaño van a seguir creciendo, y además, impulsado por Samsung.

¿Veremos una renovación mayor de televisores? ¿se apostará por los modelos de gran tamaño?

Creo firmemente que las pulgadas de gran tamaño van a seguir creciendo, y además, impulsado por Samsung. En el segmento de 75 pulgadas y más Samsung es líder indiscutible, tenemos más de un 50% de cuota y la misión de Samsung como líder del mercado es seguir impulsando este segmento que creemos que todavía no ha explotado todo lo que tiene que explotar en España y vemos una oportunidad de crecimiento terrible y vamos a seguir apostando por hacer este segmento más grande.

En ocasiones la única limitación de pulgadas es física del hogar, ¿cuál es el enfoque ahí?

En nuestro portfolio ofrecemos muchas oportunidades al consumidor. Tenemos un catálogo que establece en muchos tipos de producto. QLED es probablemente lo más conocido pero a esas personas que igual no les entra una pulgada tan grande, igual ofrecemos otro tipo de productos como puede ser, por ejemplo, la gama lifestyle (Serif, The Frame, The Sero) que es hasta 75 pulgadas.

Ahora estamos trayendo nuevas soluciones como es The Premiere, un proyector de tiro ultracorto con una calidad de imagen excepcional que se adapta el tamaño más que tengas. A toda esa gente que no le entra un televisor de gran tamaño, en el catálogo de Samsung tiene un variedad de opciones para encajar en ese espacio.

Televisor Samsung.

Se habla mucho de la calidad de imagen pero, ¿qué podemos esperar a nivel de sonido?

Nosotros innovamos en el sonido año tras año. Este año hemos lanzado varias tecnologías como Q Symphony, disponible desde la gama media de QLED, que sincroniza la barra de sonido con el televisor para aprovechar todos los altavoces. Luego hemos incorporado otras tecnologías de sonido como el OTS (seguimiento del objeto), disponible desde la Q80; o el AVA (Active Voice Amplifier) que es una tecnología que ha tenido mucho éxito porque realza los diálogos cuando detecta que hay un sonido de fondo en la habitación, que lo agradecen mucho quienes tienen niños pequeños en casa, lo notan mucho.

Apostamos por el sonido, especialmente incrementando el número de canales. Tenemos un 4-2-2 en la gama más alta y lo cierto es que, cuando la gente escucha modelos como el Q950 nota una mejora en el sonido muy, muy grande y esa es la tendencia de mejora en los próximos años. Tanto en calidad como en potencia de sonido.

LG

Contesta Sergio San Segundo, Marketing Manager de Home Entertainment en LG España.

¿Cómo se ha comportado el mercado de televisores en 2020?

El mercado durante el confinamiento ha estado muy contraído dada la incertidumbre socio económica de nuestro país. Sin embargo, hemos detectado que el consumidor ha dotado su hogar con más tecnología ya que ha pasado en él más tiempo del habitual. Desde junio el mercado ha crecido en cifras cercanas al 30% y esto va a hacer que la proyección de cierre de año sea un +10% con respecto al 2019 con el Black Friday, el Cyber Monday y las navidades como principales drivers.

El televisor se ha convertido en el centro del hogar más que nunca: streamings, fitness, más consumo de contenido, ¿han notado cambios en el comportamiento de los clientes?

El televisor ha sido el protagonista absoluto para el consumo de todo tipo de contenidos durante estos meses y tendencias que ya se veían en alza como el consumo de plataformas de Smart TV han acabado implantándose a mayor velocidad en los hogares españoles. En nuestro caso, la facilidad de uso, la variedad de nuestro catálogo y el entorno seguro de nuestros productos han sido factores clave en este último año para que el usuario pudiese contar con la mejor tecnología en el hogar.

Además, dado el crecimiento del consumo de videojuegos, nuestros televisores OLED de menor pulgada han servido para que todos aquellos usuarios gamers pudiesen disfrutar de una experiencia Gaming al completo y sin tearing gracias a la resolución 4K a 120hz con 1ms de tiempo de respuesta, a la tarjeta gráfica NVIDIA G-SYNC y al procesador α (Alpha) 9 Gen 3 con Inteligencia Artificial que eleva la optimización de todo tipo de videojuegos. Comportamientos y tendencias del consumidor que han llegado para quedarse.

Televisor LG de 75 pulgadas Nacho Castañón Omicrono

¿Ha cambiado lo que se busca en un televisor?

Dada la situación que hemos atravesado, actualmente las prioridades del consumidor han cambiado:

La salud de los nuestros y lo importante que es cuidarnos. Esto afecta a los televisores desde el punto de vista de la salud ocular ya que el aumento de horas frente al televisor puede tener consecuencias a largo plazo, especialmente dada la luz azul que emiten los televisores. Si su cantidad emitida es mayor a lo establecido, puede llegar a ser perjudicial para nuestros ojos y por ello el consumidor es consciente que tiene que elegir televisores con tecnologías como OLED que emiten entre un 29% y un 34% de luz azul con respecto a otros fabricantes cuyos televisores emiten por encima del 50%.

La tendencia entre los perfiles más jóvenes es buscar televisores que ofrezcan experiencias únicas más allá de una excelente calidad de imagen y audio.

La Inteligencia Artificial. Tener un hogar conectado es algo que hoy en día busca el consumidor y por ello necesita contar con dispositivos inteligentes que ofrezcan un entorno abierto pero seguro. En LG gracias a nuestra app ThinQ, el consumidor puede controlar todos sus dispositivos sin importar donde esté y de manera fácil y segura. Además, la tendencia entre los perfiles más jóvenes es buscar televisores que ofrezcan experiencias únicas más allá de una excelente calidad de imagen y audio, y ahí es donde la IA marca la diferencia.

El cuidado del medio ambiente. El ahorro energético es un elemento que cada vez más consumidores tienen en cuenta. Al pasar más tiempo en casa, hemos prestado más atención a elementos del televisor que antes ni nos planteábamos. ¿Sabéis que un televisor poco eficiente gasta en 4 horas lo que un frigorífico de gran tamaño todo el dia? Por eso en LG hemos creado nuestro comparador, para que todos los usuarios puedan estar informados y comprueben la eficiencia energética de su televisor.

¿Veremos nuevas funcionalidades en los próximos lanzamientos?

LG es sinónimo de innovación tecnológica y por ello nuestros próximos lanzamientos continuarán con esa innovación que tanto nos caracteriza teniendo siempre en cuenta la demanda del consumidor. Para nosotros es importante ofrecer prestaciones y facilidades que hagan su vida más fácil y cómoda: Life's Good

Televisor LG.

Hemos tenido navidades por videoconferencia, ¿se plantea la compatibilidad con videocámaras o hacer videollamadas?

Las videoconferencias se han vuelto algo habitual en nuestro día a día y la tendencia es que los usuarios las realicen cada vez más a través de dispositivos móviles. Los televisores LG cuentan con funciones de Espejo o Mirroring que permiten emparejar el smartphone/Tablet/PC con el televisor de manera que el televisor muestre la misma imagen que el dispositivo emparejado. De esta manera puedes hacer una videollamada o videoconferencia con el Smartphone y estar viendo el contenido en el televisor. Los televisores de LG cuentan además con un punto diferencial ya que son compatibles con los dispositivos de Apple.

Tener un televisor de gran pulgada es cada vez más barato, ¿ha crecido este segmento? ¿se busca más la calidad? ¿o ambas?

El usuario busca una mejor experiencia audiovisual, pantallas grandes, buena calidad de imagen y sonido, sobre todo para ver series, películas y deportes. Los televisores LG se adaptan a esta demanda.

2021 es un año histórico. En principio tenemos tanto JJOO como Eurocopa, ¿cuáles son las previsiones que tienen?

Los años en los que hay eventos deportivos relevantes como pueden ser un mundial de fútbol o como sucederá en 2021 la Eurocopa de Naciones y los juegos Olímpicos son muy importantes para el sector, nuestro consumidor es un gran seguidor de los deportes y busca sentir su pasión a través de la tecnología. Es precisamente ahí donde LG es un referente ya que cuenta con un catálogo amplio, variado y único para disfrutar del deporte en el televisor. Además, estos eventos deportivos son fundamentales para el sector ya que el mercado puede crecer hasta un 15% (dependiendo de cómo esté la situación por entonces y de si se permite la asistencia a los estadios).

En España las opciones preferidas del consumidor son televisores de mínimo 65 pulgadas con un diseño minimalista.

¿Veremos una renovación mayor de televisores? ¿se apostará por los modelos de gran tamaño?

El consumidor busca televisores cada vez más grandes, de mayor pulgada. En LG contamos con televisores de diferentes pulgadas, si bien es cierto que en España las opciones preferidas del consumidor son televisores de mínimo 65 pulgadas con un diseño minimalista que se integre en cualquier estancia del hogar.

En ocasiones la única limitación de pulgadas es física del hogar, ¿cuál es el enfoque ahí?

Los televisores de LG son cada vez más minimalistas, estéticos y con un grosor mínimo, tanto es así que disponemos de nuestra serie W de OLED cuyos modelos cuentan con un grosor de 2,65 mm (el grosor de 2 tarjetas de crédito) o la gama GX de OLED con un grosor de apenas 2 cms de (menos que una cajetilla de Tabaco) para cualquier tipo de hogar. Otro factor a tener en cuenta es la disposición de los televisores en las viviendas y es que ya no va colocado en un mueble como hace años. Ahora la tendencia es colgarlo en la pared como si de un cuadro se tratase, mejorando la estética del hogar pero también la visualización y disfrute de la imagen.

Se habla mucho de la calidad de imagen pero, ¿qué podemos esperar a nivel de sonido?

En LG trabajamos por ofrecer experiencias audiovisuales envolventes y completas. Los televisores LG cuentan con conexiones HDMI con canal de retorno de Audio y sistemas de audio como Dolby ATMOS, tanto para mejorar el sonido del televisor como para poder conectar una barra de sonido externa y disfrutar del mejor sonido envolvente multicanal. La compatibilidad de estos codecs van en línea a los utilizados mayoritariamente por los proveedores de contenidos. De esta manera, demostramos que las barras de sonido son el complemento perfecto para nuestro televisor.

SONY

Contesta, Diana Marcovici que es TV Senior Marketing Manager de Sony.

¿Cómo se ha comportado el mercado de televisores en 2020?

El mercado de TV acabará este año, en España, con un crecimiento de alrededor del 10% en valor respecto al 2019. Este crecimiento es debido, sobre todo, a la venta de televisores de gran tamaño (nosotros consideramos gran tamaño a partir de las 55 pulgadas). Este segmento crece muy por encima de la media y representan más del 50% del mercado

El televisor se ha convertido en el centro del hogar más que nunca: streamings, fitness, más consumo de contenido, ¿han notado cambios en el comportamiento de los clientes? ¿Ha cambiado lo que se busca en un televisor?

Un dato curioso es que casi la mitad de los usuarios de entre 18 y 34 años han empezado a usar alguna plataforma este año. Por tanto, el usuario actual busca un televisor con el que poder acceder cómodamente a estos contenidos. En nuestro caso los televisores usan el sistema operativo Android, el cual facilita enormemente su uso, con acceso directo a todas las principales plataformas y que además se puede hacer más fácil gracias a la búsqueda mediante voz.

Otro aspecto que se está buscando son televisores con gran calidad de imagen, las series son "los reyes del entretenimiento" y estas están grabadas cada vez con más calidad. Con un televisor con un procesador de imagen dedicado (Como el Sony X1 Ultimate) o una pantalla Full Array LED o un televisor OLED y con tecnología Triluminos, nos aseguramos que podemos ver las escenas tal y como el director las diseño. Un ejemplo podría ser el famoso episodio de Juegos de Tronos que era tan oscuro que mucha gente no pudo verlo en todo su esplendor y se perdieron parte de la acción.

Casi la mitad de los usuarios de entre 18 y 34 años han empezado a usar alguna plataforma este año. Se busca cómo acceder cómodamente a ellas.

Por eso hoy en día cada vez se presta más atención a la calibración de la imagen en los televisores, no solo hace falta que tenga una gran tecnología detrás, además debe ser fácil de usar. Así un televisor que ya sale al mercado con el modo "Netflix recommended TV" nos está diciendo que es un televisor que nos asegura esa calidad y cuando se tiene una pantalla grande, lo que queremos como usuarios, es disfrutar del cine,de las series y porque no, también del deporte.

Pero no podemos dejar de lado el lanzamiento de la Play Station 5 que ha trastocado el mercado y una de las prestaciones más valoradas a la hora de comprar un televisor son las compatibilidades con las video consolas, por ejemplo, nuestro televisor XH90 lleva el sello de "Ready for PS5" lo que garantiza que vamos a poder sacar todo el partido a la consola y vamos a poder jugar tal y como lo ha diseñado el estudio.

Televisor Sony.

¿Veremos nuevas funcionalidades en los próximos lanzamientos?

Hoy en día, gracias a tener un sistema operativo como Android TV nos permite que nuestros televisores están abiertos a cualquier nueva funcionalidad o tendencia, ya que el televisor tiene acceso a las nuevas apps que se van desarrollando y además nuestros ingenieros trabajan para actualizar nuestros televisores permanentemente. No nos ha de extrañar que al encenderse el televisor nos aparezca en la pantalla un aviso de actualización y una explicación de para que va a servir dicha actualización y así estar a la última.

Hemos tenido navidades por videoconferencia, ¿se plantea la compatibilidad con videocámaras o hacer videollamadas?

Nuestros TVs no incorporan cámara por motivos de experiencia del usuario. Pero gracias a la conexión HDMI o a la posibilidad de duplicar pantalla, el usuario que quiera, podría compartir la imagen desde el teléfono, tablet o PC y verlo en la pantalla de nuestro televisor y así tener un tamaño más grande, mejor calidad de imagen y mejor calidad de sonido.

La calidad de imagen es más importante cuanto mayor es el televisor.

Tener un televisor de gran pulgada es cada vez más barato, ¿ha crecido este segmento? ¿se busca más la calidad? ¿o ambas?

Como he comentado el segmento de más de 55 pulgadas ha sido el motor del crecimiento en las ventas de televisores, por ejemplo las ventas (en unidades) de más de 60" ha crecido este año más de un 50% y las ventas de televisores de más de 70 pulgadas casi se han triplicado.

La calidad de imagen es más importante cuanto mayor es el TV. Por eso en Sony nos preocupamos por ofrecer la mejor calidad de imagen y sonido y contamos con tecnologías que garantizan que si te compras un televisor LED u OLED podrás disfrutar de esta calidad, tecnologías como el procesador X1 Ultimate, televisores Full Array LED, tecnología Triluminos, Xtended Dynamic range, etc.

Televisor Sony.

¿Veremos una renovación mayor de televisores en 2021? ¿se apostará por los modelos de gran tamaño?

En los años de eventos deportivos suele haber crecimientos importantes en la venta de TVs de gran tamaño. Esperamos que durante la primavera-verano de 2021 las ventas de TVs de 75 pulgadas vuelvan a doblarse respecto las de 2020, y que los segmentos de 55" y 65" sean el motor de crecimiento del mercado.

En ocasiones la única limitación de pulgadas es física del hogar, ¿cuál es el enfoque ahí?

Con contenidos de cada vez mayor calidad, como las películas y series en 4K (4 veces más resolución que Full HD) es posible tener un televisor 4 veces más grande conservando el nivel de detalle. Y para contenidos de menor resolución, el procesador X1 Ultimate se encarga de escalar la imagen para conseguir una calidad de imagen muy cercana a la de los contenidos 4K. Esto hace posible que podamos disfrutar de pantallas de un mínimo de 55 pulgadas casi en cualquier hogar, y si disponemos de espacio y presupuesto, poder subir a 65 pulgadas o más y así disfrutar de una experiencia parecida al cine, en nuestro salón.

Se habla mucho de la calidad de imagen pero, ¿qué podemos esperar a nivel de sonido?

En Sony le damos mucha importancia al sonido en nuestros televisores. Por eso independientemente de la tecnología del televisor, ya sea LCD u OLED, hemos desarrollado soluciones para disfrutar de un mejor sonido en casa. Por ejemplo la tecnología Acoustic Surface Audio+ en nuestros OLEDs permite que toda la pantalla se comporte como un altavoz, y así nos aseguramos que el sonido es potente, claro y sobre todo salga de la propia pantalla. Así cuando hablan los protagonistas, la voz sale de sus bocas y no de los lados del televisor.

En Sony damos mucha importancia al sonido en nuestros televisores. Independientemente de la tecnología del televisor, ya sea LCD u OLED, hemos desarrollado soluciones para disfrutar de un mejor sonido en casa.

Si hablamos de nuestros televisores LCD, disponemos de la tecnología Acoustic Multi Audio que soluciona el gran problema de los televisores convencionales con un altavoz ubicado debajo de la pantalla, ya que esta disposición suele hacer que el sonido esté desincronizado con la imagen. Nuestro sistema Acoustic Multi-Audio incluye dos tweeters de posicionamiento de sonido en la parte posterior del televisor que permiten que el sonido siga la acción para disfrutar de una experiencia realmente envolvente. Los amplificadores independientes se controlan por separado para gestionar con precisión el posicionamiento del sonido de este altavoz en las áreas de tonos agudos, lo que mejora la presión acústica y la estabilidad para ofrecer un mayor realismo.

Pero eso no es todo, nuestra gama media/alta de televisores incorpora compatibilidad con Dolby Atmos para disfrutar de un sonido envolvente e incluso la tecnología zoom de voz que permite escuchar con claridad las conversaciones sin tener que subir el volumen, es perfecto para ver las noticias o documentales.

PHILIPS (TPVISION)

Contesta Javier Bravo, Business Development and Marketing Manager at TPVision.

¿Cómo se ha comportado el mercado de televisores en 2020?

Hasta el mes de octubre, el mercado obtuvo un crecimiento acumulado de 12.2% en unidades y 7.5% en valor. Después de los peores meses de confinamiento (marzo y abril), en el que el mercado experimentó un importante retroceso, el mercado empezó a recuperar terreno con crecimientos muy importantes. De repente, el televisor se convirtió en un elemento más importante de lo habitual en los hogares españoles, generando una situación de alta demanda por reemplazo.

Las circunstancias relacionadas con la pandemia en las que el hogar ha ganado protagonismo en cuanto al tiempo que pasamos en él, nos han llevado a esta situación.

No es habitual que este mercado crezca en 2 dígitos, lo normal es que el mercado se mueva en un número de unidades similar, estableciendo números de entre -5% y +5%. Sólo cuando alguna circunstancia nueva existe, como un cambio tecnológico, se ha producido este tipo de altos crecimientos. En este caso, la pandemia, a medio plazo, ha supuesto un crecimiento inesperado del mercado.

Televisor Philips.

El televisor se ha convertido en el centro del hogar más que nunca: streamings, fitness, más consumo de contenido, ¿han notado cambios en el comportamiento de los clientes? ¿Ha cambiado lo que se busca en un televisor?

Los hábitos han cambiado, no hay ninguna duda. La calidad de imagen siempre ha sido el factor más importante de la elección del producto, sin embargo, la demanda relacionada con el consumo multimedia ha crecido de una forma exponencial de cara al cliente final. La necesidad de contar con un software fuerte y un sistema operativo que permita libertad y autonomía es una exigencia del cliente.

La calidad de imagen siempre ha sido el factor más importante, pero ahora la demanda relacionada con el consumo multimedia ha crecido de una forma exponencial.

Tener un televisor de gran pulgada es cada vez más barato, ¿ha crecido este segmento? ¿se busca más la calidad? ¿o ambas?

La gran pulgada ha experimentado los mayores crecimientos en este último periodo, por ejemplo el mercado de 55 a 58” crece un 41% y el de la pulgada de 70” o más crece por encima del 112% en valor.

Estas pulgadas, a diferencias de las pulgadas pequeñas, tienen un mix de precio más repartido, es decir, el peso del primer precio no es tan poderoso como en pulgadas pequeñas, siendo la gama media el segmento de precio en el que se concentran más ventas.

2021 es un año histórico. En principio tenemos tanto JJOO como Eurocopa, ¿cuáles son las previsiones que tienen?

2021 seguirá siendo un año en el que estemos mucho tiempo en casa y por tanto, unir esta situación con un evento futbolístico y los JJOO produce, bajo mi punto de vista, expectativas de crecer de nuevo a doble dígito. Teniendo en cuenta que ya cerraremos 2020 en esta situación, tendremos un mercado que el crecimiento contra 2 años vista será muy elevado.

La aspiración del cliente es adaptar su hogar a conseguir un televisor más grande.

¿Veremos una renovación mayor de televisores? ¿se apostará por los modelos de gran tamaño?

Los mercados de pequeña pulgada (24-32") tendrán un efecto de cierto retroceso y sólo la limitación de espacio les producirá la repetición de la misma pulgada. La aspiración del cliente es adaptar su hogar a conseguir un televisor más grande. Los fabricantes nos adaptamos a tal demanda y centramos nuestros focos en ella.

En ocasiones la única limitación de pulgadas es física del hogar, ¿cuál es el enfoque ahí?

Una gran marca tiene que ser creíble teniendo una gama de productos que abarque todos los mercados. Especialmente importantes a cuidar son los nichos de mercado. Por nuestra parte, contamos con una amplia gama de televisores de pequeña pulgada (24 y 32) que permiten al cliente con limitaciones de espacio, renovar su televisor sin dificultades de inversión en nuevo mobiliario.

Televisor Philips con barra de sonido B&W.

Se habla mucho de la calidad de imagen pero, ¿qué podemos esperar a nivel de sonido?

En Philips, enfocamos la estrategia desde hace ya dos años, en que la calidad del sonido también supusiese un salto cualitativo.

Dentro de esa estrategia contamos con dos elementos diferenciadores:

Por un lado la gestión de toda la gama de sonido por parte de TPVision. Hoy en día ofrecemos una amplia gama de Sound Bars adaptadas a todos los niveles que complementan la compra del televisor.

Por otro, para nuestros televisores de gama alta, contamos con una Joint Venture con B&W, con un importante prestigio y saber hacer, que produce un sonido de altísima calidad en nuestra gama alta.