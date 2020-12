Samsung crea 'humanos artificiales' que atienden en bancos sin empleados

Durante la duración de la pandemia del coronavirus, la mayoría de las sucursales de España han implementado medidas para evitar el contacto; algunos bancos han apostado especialmente por el uso de apps y llamadas para tratar con sus clientes.

Esto es algo que probablemente no cambiará cuando termine la pandemia; los propios usuarios prefieren realizar la consulta o la operación directamente desde el móvil en vez de hacer cola, pero eso no significa que las sucursales no puedan mejorar.

Esta semana, Samsung ha enseñado cómo. La última demostración de su sistema de 'humanos artificiales', Neon, se centra en cómo esta tecnología pueda ofrecer ayuda a clientes de un banco.

Humanos artificiales

Neon fue un misterioso proyecto anunciado hace ya casi un año por Samsung, que destacaba frente a otros productos como su, por aquel entonces, nueva gama Galaxy S20. Los detalles eran escasos, pero era evidente que tenía algo que ver con la Inteligencia Artificial por la mención de "humanos artificiales"; los rumores eran muy exagerados, avivados por el propio proyecto en Twitter.

Samsung NEON

Tal vez fue esa exageración la que hizo que el anuncio final fuese algo decepcionante. En realidad, Neon consiste en la creación de asistentes virtuales con avatares realistas, basados en personas reales; en otras palabras, la intención era poner una cara amigable a la Inteligencia Artificial.

Desde entonces, no hemos sabido mucho de Neon, hasta esta semana. Con motivo de la inauguración de un centro de innovación del Shinhan Bank, uno de los mayores bancos de Corea del Sur, Samsung ha presentado una nueva aplicación de Neon.

¿Sustitutos de los empleados?

La versión de Neon presentada consiste en un asistente capaz de ofrecernos atención en una sucursal de banco, que podemos usar en vez de hacer cola para la ventanilla. Esta IA es capaz de mostrarnos información apropiada y de responder a nuestras dudas, gracias a un sistema de micrófonos y altavoces integrado.

Presentación de Samsung Neon para bancos

El dispositivo se llama Neon Frame, y es básicamente una pantalla gigante con todo tipo de sensores y tecnología integrada; por ejemplo, es compatible con sistemas de identificación personal como un lector de huellas dactilares en el marco. También tiene una cámara de resolución 4K con la que es capaz de identificar a clientes sólo con su cara. Unas luces RGB laterales indican el estado del dispositivo, si podemos usarlo o si está ocupado.

La IA es capaz de conectarse con nuestra cuenta y ofrecernos ayuda, en teoría igual que si fuese un empleado normal. La gran pantalla permite que el avatar virtual sea del mismo tamaño que una persona; el objetivo es que sea una experiencia más cercana que simplemente usar una app en una pantalla táctil.

Aunque esta no es la primera vez que vemos un robot o una IA en un banco, hay que tener en cuenta que producen rechazo en mucha gente. Un proyecto como Neon puede hacer que la misma tecnología parezca más cercana, al darle una cara y una voz, pero no está claro cuándo llegará a los establecimientos reales.