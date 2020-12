Alianza de Xiaomi y BBVA: la app del banco vendrá instalada en sus móviles

La entidad bancaria situada en España BBVA y Xiaomi, una de las marcas de telefonía más importantes de nuestro país ha llegado a un acuerdo. A partir de ahora, los smartphones de la firma china llevarán preinstalada la aplicación de BBVA, directamente en el sistema operativo MIUI.

Este acuerdo incluye también a los dispositivos ya existentes de Xiaomi, ya que se instalará en ellos la aplicación mediante una actualización vía OTA. Concretamente, los dispositivos a los que llegará esta actualización serán los modelos de la serie Note 10, Note 9, Note 8, 9T, Mi 10 Lite, 9 Lite, Redmi 8 entre otros.

Afortunadamente para los usuarios, estos podrán desinstalar la aplicación si así lo quieren sin que esto repercuta de forma negativa en el funcionamiento del sistema, algo que agradeceremos dada la cantidad de aplicaciones preinstaladas de los teléfonos Xiaomi.

La app de BBVA en Xiaomi

Redmi Note 10 Lite Xiaomi Omicrono

La aplicación de BBVA nos servirá para realizar pagos desde el teléfono (siempre y cuando tenga conectividad NFC), revisar nuestra cuenta bancaria, realizar operaciones como transferencias de dinero, etcétera. Como hemos mencionado, podremos desinstalar la aplicación en caso de que no la necesitemos o que no seamos clientes de BBVA.

Este acuerdo es importante, ya que Xiaomi ha demostrado según los últimos datos ser una de las marcas telefónicas con más impacto en España. La inclusión de la aplicación directamente en el sistema dará un alcance a este software muy profundo. Y además, ahorrará a muchos el tener que ir a Google Play Store a tener que descargar la aplicación.

Por ahora, este acuerdo se desarrollará en España y México, y podrá llegar a expandirse a otros países y filiales de BBVA, aunque esto dependerá del éxito de la medida. No obstante, y dada la proyección de Xiaomi a nivel internacional, es de esperar que este movimiento se repita.

El debate del bloatware

Logo de MIUI

Xiaomi, igual que en el caso de otras marcas, ha sido criticada en ocasiones por la cantidad de bloatware que incluyen sus dispositivos. El bloatware es todo aquel software incluido con el dispositivo que el usuario no usará y que, además de cargar el sistema, intenta fomentar el ecosistema de aplicaciones del fabricante. Una práctica que no es ilícita, pero que no gusta a muchos.

Un ejemplo lo encontramos en Windows 10, el sistema operativo preferido en ordenadores. El SO incluye, de base, bastantes aplicaciones de la suite ofimática de Microsoft así como juegos preinstalados y aplicaciones de videollamadas que si el usuario no quiere tiene que ir desinstalando una a una.

Xiaomi, al igual que Samsung y otras marcas tiene bastantes aplicaciones preinstaladas en sus dispositivos. Desde luego la aplicación de BBVA no es ni mucho menos un problema para los dispositivos Xiaomi, pero sí que vuelve a reabrir el debate de cuántas aplicaciones debe traer un dispositivo y cuántas de ellas son realmente útiles.