Huawei P Smart 2021, análisis: el móvil barato que desafía a todos sin Google

La imposibilidad de usar los servicios de Google ha marcado el devenir de Huawei, La marca china, con especial peso en España, ha tenido que remar a viento y marea para establecer los Huawei Mobile Services (HMS) en tiempo récord. Aunque en la gama alta el usuario es más especializado y puede buscar alternativas, la gran prueba de fuego es en los móviles asequibles, donde el usuario no es tan ducho y quiere que su móvil sea operativo desde el minuto 1.

La gran parte de los usuarios de Android siguen dependiendo de los servicios de Google, aunque no se den cuenta. Es por ello que el reto del Huawei P Smart 2021 (196€) es mayúsculo: convencer a los usuarios que invierten unos 200 euros en su teléfono, al tiempo que no hacerles sentir extraños usando un ecosistema de aplicaciones al que no están acostumbrados.

Pese a la carencia de servicios de la gran G, la pregunta entonces es sencilla: ¿es suficiente un buen hardware para hacer frente a la durísima gama media de otros fabricantes como Xiaomi, Oppo, Vivo o Realme?

Sobrio pero elegante

Huawei P Smart 2021. Manuel Fernández Omicrono

Empezando por el diseño, este Huawei P Smart 2021 no innova y esas son buenas noticias. Tenemos lo esperado en un teléfono del año 2020, sin experimentos extraños. Un acabado en plástico que recubre toda la parte trasera que se siente muy bien al tacto y que no da sensación de mala calidad se une a un módulo superior con 4 cámaras de las que hablaremos más adelante.

En la pantalla nos encontramos con un agujero en el cristal donde se encuentra la cámara delantera. Una tendencia ya asentada y que pese a todo es de reducido tamaño y ubicado en el centro de la pantalla, lo que favorece la simetría. En los bordes, también bien rematados, vemos un lector de huellas que funciona bastante bien, pero que será un problema para los zurdos.

HuaEl agujerito en pantalla es sutil. Manuel Fernández Omicrono

El diseño en general es bueno y correcto, mejor de lo que esperaríamos en este rango de precios y que, aunque no innova, nos ha gustado bastante. Es sobrio, elegante y resolutivo. Además, además de venir con conexión USB-C también se agradece la disponibilidad de jack de auriculares, un detalle que salvo contadas excepciones, se está perdiendo. Huawei no se ha dejado nada en su nuevo gama media, y por ello ha tenido a bien el incluir un USB-C, norma en este 2020, y un jack de auriculares de 3.5 milímetros. ya que es sobrio pero a la vez elegante.

Por ponerle un pero, es el tamaño. Tenemos un teléfono grande y pesado. Con una pantalla de 6,67 pulgadas y más de 200 gramos debido a una gran batería. Si buscas teléfono liviano y manejable, éste no es para ti.

Pantalla de calidad

Pantalla del Huawei P Smart 2021. Manuel Fernández Omicrono

Hablando de la pantalla, hemos de mencionar su estupendo panel IPS de casi 7 pulgadas. Tiene una resolución Full HD+ gracias a su formato panorámico y en líneas generales nos ha dejado muy buenas sensaciones. Los ángulos de visión son bastante buenos, el brillo se comporta decentemente y tiene muy buena definición.

Se nota que Huawei ha tenido muy buena mano calibrando los colores del panel, con un rango dinámico muy acertado y sin cometer el error de sobresaturar los colores. De hecho, incluso los negros están bien resueltos, y no el agujerito en pantalla que alberga la cámara principal no molesta más de lo habitual.

Le falta una tasa de refresco alta, pero no importa demasiado. Manuel Fernández Omicrono

Sí echamos de menos subir de los 60 Hz de refresco de pantalla. Es cierto que poco se le puede pedir a un teléfono que ronda los 200 euros, pero es cierto que en otros móviles de la competencia sí que podemos encontrar 90 o incluso 120 Hz. Una características que aporta fluidez y mejora la experiencia de usuario.

En sí no es un problema. Aquellos usuarios que estén acostumbrados a smartphones tradicionales no tendrán problema. No obstante, quienes vengan de esa fluidez extra que otros fabricantes han incorporado en sus pantallas sí notarán un paso atrás. Pese a todo, la pantalla es notable y da gusto usarla.

El problema de siempre

EMUI no es una mala capa. Manuel Fernández Omicrono

A la buena pantalla le acompaña un decente hardware. En el interior de este Huawei P Smart 2021 contamos con un procesador propio, el Kirin 710A, junto a 4GB de memoria RAM y 128 GB de memoria interna expandibles mediante tarjetas micro-SD. Una buena configuración en este rango de precios que harán que se mueva con soltura en un sistema operativo que corre Emui 10 bajo AOSP, es decir, sin los servicios ni aplicaciones de Google.

Si nos ceñimos al rendimiento puro y duro, el Huawei P Smart 2021 va sin problemas, aunque puntualmente sí que hemos notado lentitud de más en algunos procesos como juegos pesados. Parece que a Huawei le falta un poco de recorrido para igualar sus procesadores Kirin a los de la competencia, como los Qualcomm o Exynos de turno. Aunque creemos que más que una cuestión de potencia, es una cuestión de optimización.

¿Un problema de optimización? Manuel Fernández Omicrono

El mayor problema, y como sucedía con el P40 Lite, el problema es el software. EMUI y se mueve bien y la cantidad de servicios que se pueden encontrar en HMS, y las que se pueden importar desde Phone Clone es reseñable, sin embargo, puede no ser suficiente para el usuario que busca un teléfono de 200 euros.

EMUI está llena de opciones, muchas implementadas en parte para suplir la falta de los servicios de Google. De hecho, se pueden instalar aplicaciones buscándolas desde Petal Search, pero recordemos, mediante APKs o mediante aplicaciones web. Si quieres descargar aplicaciones, tendrás que depender de la AppGallery de Huawei.

Un rendimiento algo justo. Manuel Fernández Omicrono

Lejos de eso, podemos instalar aplicaciones como Instagram, Spotify, determinadas apps bancarias y hacer uso de algunas funcionalidades de EMUI dedicadas a multitarea. Por ejemplo, mediante accesos directos, podremos abrir una aplicación en ventana como si fuera Windows y podremos personalizar muchos apartados de la interfaz. No es dramático, pero si es un detalle a tener en cuenta para aquellos googledependientes en teléfonos baratos.

Otro detalle a tener en cuenta es la batería: 5.000 mAh con carga rápida de 22W que nos darán una autonomía excelente. Podremos llegar al final del día sobrados, ya sea haciendo un uso normal del teléfono o jugando intensamente. Tendremos asegurado un rendimiento a nivel de batería más que sobresaliente.

Más cámaras no es mejor

Cámara del Huawei P Smart 2021. Manuel Fernández Omicrono

El Huawei P Smart 2021 viene con un setup de 4 cámaras más la delantera. Como ha ocurrido en otras ocasiones con otros fabricantes, Huawei ha decidido meter los clásicos sensores macro y bokeh, a los que les falta calidad para estar a la altura de la lente principal. Algo común en la gama media. Sí son mucho mejores el angular de 48 megapíxeles (mpx) y el gran angular de 8 mpx.

Los resultados fotográficos de este P Smart 2021 han sido sobresalientes, pero no espectaculares. En fotografía diurna tendremos fotos correctas, mientras que en la noche tendremos más complicaciones pero corrección ajustando a su precio pese a todo. El gran angular tampoco nos ha disgustado, aunque en ocasiones deja un efecto acuarela en la imagen que le resta viveza.

Las cuatro cámaras del Huawei P Smart 2021 no son sorprendentes pero sí funcionales. Manuel Fernández Omicrono

En cuanto a la cámara frontal de 8 MP, el Huawei P Smart 2021 sigue la misma línea: resultados notables, pero para nada espectaculares. No obstante, si no tenemos demasiadas pretensiones fotográficas, el P Smart 2021 sabrá estar a la altura de nuestras necesidades.

Ideal para quien sabe qué busca

El Huawei P Smart 2021 nos ha dejado unas buenas sensaciones, pese a tener el mismo problema de siempre. Es un gama media al que se le aplica el veto de los Estados Unidos como al resto de dispositivos de la marca. Es decir, sufre la falta de los servicios de Google. Si bien es cierto que agradeceríamos enormemente tener estos servicios, pensamos que aún así el Huawei P Smart 2021 sigue siendo recomendable.

En otras circunstancias, lo hubiéramos recomendado sin dudarlo. Manuel Fernández Omicrono

¿Se puede convivir sin estos servicios? Por supuesto, y hemos de aplaudir los esfuerzos de Huawei por intentar poner solución a esto a expensas de que el veto no parece que vaya a acabar pronto. Pero la compra de este dispositivo tiene que ir de la mano con el hecho de ser consciente del problema del veto. Si el usuario sabe esto y puede gestionarlo, no creemos que por 196 euros vaya a hacer una mala compra ni mucho menos.

Por el resto, este dispositivo nos vuelve a poner de manifiesto (otra vez) la absoluta dependencia que tanto Android como nosotros tenemos de los servicios de Google. Lejos de que el software sea su principal losa, creemos que en conjunto es un buen smartphone que sabrá suplir las necesidades de aquel que lo compre.