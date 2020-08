Probamos el Xiaomi Mi 10 Lite: el móvil 5G más barato del mercado

Si has estado mirando para renovar tu teléfono seguro que te has planteado si interesa dar ya el salto a la red 5G. Quieres estar preparado para el siguiente paso en la conectividad que cambiará el mundo. Una de las marcas que más ha conquistado a los españoles ha sido Xiaomi, que viene a contracorriente con un smartphone 5G barato.

Los smartphones de Xiaomi ya han dado el salto a la temida franja de los 1.000 euros, sí. Pero no por ello dejamos de encontrarnos grandes alternativas como el Xiaomi Mi Note 10 Lite, uno de los mejores smartphones de gama media premium que podemos comprar. Xiaomi quiere volver a hacerlo con el Xiaomi Mi 10 Lite, cuyo principal reclamo son su precio (350€ oficial, pero se encuentra a unos 305€ en Amazon) y su compatibilidad con redes 5G.

Pero si algo hemos descubierto con el Mi 10 Lite es que este se puede postular perfectamente como uno de los mejores smartphones de gama media de la actualidad. Y esto va más allá de su conectividad 5G, que queda a un lado casi si nos fijamos en sus características perfectamente equilibradas.

Diseño: conocido, pero bonito

El Xiaomi Mi 10 Lite tiene un diseño conocido ya en los smartphones Android. Módulo cuadrado en la parte trasera donde alberga una cámara cuádruple, bordes metálicos con cuerpo de cristal, notch en la parte delantera y bordes redondeados en la parte trasera. Xiaomi no se ha equivocado a la hora de diseñar este Mi 10 Lite, y ha aglutinado las tendencias actuales y se siente bonito.

Xiaomi Mi 10 Lite. Manuel Fernández Omicrono

El diseño de este Mi 10 Lite nos ha encantado. Su construcción es exquisita y el dispositivo se siente a la mano mucho más premium de lo que realmente es. Los bordes están perfectamente rematados, y el diseño no rezuma esa excentricidad que hemos visto en otros dispositivos de la competencia.

Xiaomi Mi 10 Lite en su parte delantera. Manuel Fernández Omicrono

El módulo de 4 cámaras trasero no se siente feo, e incluso tiene un toque personalizado similar al que vimos en el Xiaomi Mi Note 10 Lite. Encontramos un panel de 6.57 pulgadas con notch tipo gota y un buen aprovechamiento del frontal. Los bordes son bastante reducidos y, aunque nos encontramos la clásica 'barbilla' en la parte inferior, no es en absoluto acusada.

USB-C y jack de 3.5 milímetros. Manuel Fernández Omicrono

En cuanto a las conexiones, tenemos USB-C, altavoz estéreo y nos congratula ver el jack de 3.5 milímetros, que hará las delicias de los que no quieran rendirse a las ventajas de la conexión inalámbrica. La botonera es correcta, siendo rígida y aportando una sensación de robustez bastante agradable. Por cierto, tenemos un sensor infrarrojos para controlar dispositivos como nuestro televisor o el aire acondicionado.

No se siente pesado pese a casi rozar los 200 gramos y no es especialmente grande. Su construcción es impresionante, haciendo que simplemente sujetando el dispositivo notemos calidad por todos sus poros. Además, la paleta de colores (en especial la de esta unidad) es divertida y resultona.

La construcción es uno de sus puntos fuertes. Manuel Fernández Omicrono

Pantalla: una AMOLED decente

El Xiaomi Mi 10 Lite tiene un panel AMOLED Full HD+ con tecnología AMOLED. La pantalla no es curva, algo que agradecemos, está "cortada" por un notch que alberga la cámara delantera, de la que hablaremos más adelante, y contamos con un lector de huellas en pantalla.

La pantalla del Mi 10 Lite es correcta. Manuel Fernández Omicrono

La pantalla del Xiaomi Mi Note 10 Lite no es mala dentro del rango de precio en el que se encuentra el teléfono. Está en la media de lo esperable y sabrá satisfacer al usuario más común. No obstante, no creemos que sea la mejor pantalla de su segmento y se le puede sacar alguna pega.

Para empezar, es una pantalla sin una tasa de refresco elevada; es razonable ya que Xiaomi ha intentado mantener al máximo los costes a raya, pero alternativas como el realme X50 5G sí cuentan con 120 hz al mismo precio.

La pantalla del Mi Note 10 Lite no es mala, pero es mejorable. Manuel Fernández Omicrono

Además, los ángulos de visión no son perfectos. Vemos un claro efecto arcoiris y los tonos blancos azulean un poco si inclinamos el teléfono con cierta prominencia. Pese a todo, la pantalla satisface a casi todos, ya que para consumo multimedia ya para el uso del día a día, la pantalla cumple sin problemas. El aprovechamiento del fontal supera el 80%, por lo que está bastante bien y preferimos OLEDs baratas que LCDs baratos.

Gracias al hecho de que tiene pantalla OLED, el Mi 10 Lite usa un lector de huellas directamente integrado en el panel. Es rápido, preciso, y no da ningún tipo de fallo. El reconocimiento facial, pese a no ser especialmente seguro, también funciona con fluidez.

Rendimiento: cuestión de software

El rendimiento tiene ciertos problemas. Manuel Fernández Omicrono

Hablemos de características técnicas. Bajo el capó del Mi 10 Lite tenemos el mejor procesador de la gama media: el Qualcomm Snapdragon 765G, que es el que nos da conectividad 5G. Es un procesador bastante potente, similar a otros procesadores de la gama alta de Qualcomm de la familia 800.

Le acompañan 6 GB de RAM LPDDR4X y 64 o 128 GB en almacenamiento UFS 2.1. Un hardware muy similar al que montan smartphones como el OnePlus Nord, el LG Velvet, y los últimos modelos de Motorola, como el Edge o el G 5G Plus. Un hardware que como nuestras pruebas atestiguan es muy solvente, y que nos dará un rendimiento bastante superior a la media... salvo en este caso.

El Mi Lite 10 se queda atrás en potencia, pero por el software. Manuel Fernández Omicrono

Lo esperable en este caso sería que el Mi 10 Lite nos diera un buen resultado, pero no ha sido así. No notamos la fluidez esperada con MIUI 11 corriendo sobre Android 10. Hemos tenido problemas ocasionales para abrir aplicaciones, tirones dentro del sistema y algunos fallos que nos han impedido tener un funcionamiento correcto en juegos.

Entonces, ¿qué ocurre? Todo apunta a una cuestión de optimización de software. El hardware no es el culpable, desde luego, ya que hemos realizado pruebas en otros dispositivos, creemos que Xiaomi debería mimar un poco más a este teléfono y arreglar sus problemas puntuales con una próxima optimización mediante parches de actualización.

En cuanto al software, disfrutamos de MIUI 11, la capa de personalización de Xiaomi. Como ya hemos dicho en otras ocasiones, esta capa nos gusta bastante, pero tiene el handicap de que es necesario cierta curva de aprendizaje, por lo que un usuario novato puede tener problemas y verse abrumado por la cantidad de opciones repartidas por los ajustes del sistema.

Batería: eficiencia brutal

Su batería nos ha gustado sobremanera Manuel Fernández Omicrono

No tenemos un amperaje demasiado grande en el Mi 10 Lite; 4.160 mAh que aunque son buenos en cuanto a numeración quedan lejos de los 5.000 o incluso 6.000 que hemos visto en otros dispositivos.

MIUI es un gran gestor de la eficiencia energética y además el procesador es muy bueno consumiendo. La batería nos aguantará incluso 10 horas de pantalla, y teniendo en cuenta que la pantalla es algo más grande que las de otros modelos, hablamos de un muy buen desempeño.

Una autonomía muy buena con un amperaje que dista de ser cuantioso, y que se complementa con una carga rápida de 20W que nos dará la carga completa en unas 2 horas. Nada espectacular pero más que suficiente para cualquier usuario medio.

Cámaras: más no es mejor

4 cámaras con truco. Mnauel Fernández Omicrono

Antaño fueron los megapíxeles, ahora es el número de cámaras. Ya lo dijimos en el análisis del Xiaomi Mi Note 10: más cámaras no significa que estas sean mejores, sino que tendremos más versatilidad. Y la tendencia actual dictamina que de 4 cámaras que tendremos en un smartphone de gama media, solo 2 serán realmente útiles. Este es el listado de cámaras del Xiaomi Mi 10 Lite:

Sensor principal de 48 MP angular f/1.79.

Gran angular de 8 MP f/2.2 120º

Sensor macro de 2 MP

Sensor de profundidad de 2 MP.

De primeras, 2 de los 4 sensores no son de gran utilidad. Uno es un macro, que no es excelente, y otro nos sirve únicamente para realizar el casi perpétuo modo retrato, algo que además se puede resolver mediante software. El marketing, no obstante, es ideal ya que nos vende 4 cámaras potenciadas con inteligencia artificial. Pero, ¿qué tan buenas son estas cámaras?

Fotos de prueba del Xiaomi Mi 10 Lite. Manuel Fernández Omicrono

Con la luz diurna de nuestro lado, el Xiaomi Mi 10 Lite 5G se comporta de forma correcta, al menos en lo que respecta a detalle. Sí nos encontramos cierta sobreexposición, muy leve pero distinguible. El contraste no se comporta mal, el HDR sirve a su propósito y el balance de blancos es perfecto. Los colores nos han parecido algo cortos.

El Mi 10 Lite 5G no saca malas fotografías pero nada excepcional. Manuel Fernández Omicrono

El gran angular no nos da fotografías demasiado luminosas, incluso con HDR. Al tener tanta apertura, la lente lo pasa mal para recopilar luz y la información de las sombras queda en entredicho. El caso del retrato es similar; el recorte es bueno, y el bokeh queda natural, pero en el proceso nos quedamos sin HDR, algo a tener en cuenta.

El macro es totalmente testimonial. Manuel Fernández Omicrono

No os vamos a engañar; la lente macro ha dado prácticamente el mismo resultado que todos los otros macros de otros fabricantes. Resultados mediocres, con poca calidad de imagen, poco detalle y sin un efecto que justifique su ausencia. Hubiéramos preferido muchísimo más la inclusión de un teleobjetivo en vez de este sensor.

Xiaomi Mi 10 Lite 2 Manuel Fernández Omicrono

El selfie de 16 MP nos ha gustado bastante. El modo retrato sí es natural y en general esta modesta cámara frontal da muy buenos resultados. El balance de blancos nos ha gustado, el detalle es muy alto y sobre todo el nivel de calidad está bastante por encima de la media. De nuevo, usando el modo retrato perdemos el HDR.

En el lado del vídeo, el Mi 10 Lite presume de estabilización propia de dispositivos de gama alta, y el vídeo nos parece más que bueno si se usa en condiciones diurnas concretas.

¿Me lo compro?

El Mi 10 Lite es la mejor entrada al 5G. Manuel Fernández Omicrono

Si bien ya hay otros exponentes como el OnePlus Nord, el realme X50 5G o el Moto G 5G, este Xiaomi es uno de los mejores accesos a la gama de dispositivos 5G. No nos limitamos a tener un dispositivo que sea 5G y barato; es un grandísimo gama media que no tiene nada que envidiarle a sus rivales.

Por supuesto no es perfecto; creemos que en cuanto a software Xiaomi aún tiene que dar varios pasos hacia adelante y nos faltan ausencias importantes como los 90 Hz de pantalla o la inclusión de un mejor set de cámaras. Sin embargo, por un precio que ronda los 305 euros en Amazon, el Xiaomi Mi 10 Lite 5G se convierte en el smartphone con capacidad 5G más económico y de nueva hornada que puedes comprar.