Roborock S7: el nuevo rival de Roomba tiene una fregona sónica y se levanta con las alfombras

Los robots aspiradores se han sido uno de los electrodomésticos estrella de los últimos años. Desde las primeras versiones, el excepcional avance de la tecnología permite ya la práctica independencia del cepillo y la fregona para mantener una limpieza diaria de la casa.

El Roborock S7, que se acaba de presentar, supone uno de los buques insignia de todo el panorama de los robots aspiradores y, en esta última versión, incorpora novedades interesantes.

Una de las más importantes tiene que ver con el sistema de fregado sónico que puede alcanzar una vibración de 3.000 veces por minuto en su modo de limpieza más exhaustiva. Con estas vibraciones se consigue despegar del suelo esas machas secas que tocarías rascar en una limpieza tradicional.

La segunda novedad que ha anunciado la compañía china para su Roborock S7 es la detección de las alfombras. El robot combina el sistema de fregado sónico con un levantamiento inteligente de la fregona.

Cuando el robot aspirador va a subirse a una alfombra, la parte trasera donde se encuentra la fregona se levanta gracias al nuevo sistema de reconocimiento ultrasónico. De esta forma, el robot es capaz de limpiar suelos duros y aspirar la alfombra de una sola pasada.

En anteriores generaciones, había que crear zonas restringidas en las alfombras para que el robot ni se acercara a ellas y no la encharcara. Pero ahora ya no. Nada más detectar la alfombra la fregona se levanta y no caerá ni una gota de agua.

Sin salirnos de las novedades, los ingenieros de Roborock han ideado un nuevo cepillo para el S7. En lugar de ser el 'clásico' con cerdas, han desarrollado uno enteramente fabricado en goma. Impidiendo que los pelos y el resto de suciedad se enreden en las cerdas y el sistema pierda eficacia.

Dentro de esta tanda de novedades, Roborock también ha anunciado nuevas funcionalidades para su aplicación. Disponible para iOS y Android, permite personalizar la limpieza con diferentes opciones de vibración y un nuevo modo de Fregado profundo en el que el robot limpia el mismo área dos veces.

Al igual que las versiones anteriores, este S7 es compatible con los asistentes Alexa, Google Home y Siri. Pudiendo dar órdenes con nuestra voz sin tener que interaccionar con la aplicación.

La presentación del robot se ha acompañado con una base de carga (que habrá que comprar por separado) capaz de vaciar el depósito de suciedad. El Roborock S7 tiene un precio de 549 euros y se espera que esté disponible en verano en color blanco y una versión para finales de 2021 en negro.

