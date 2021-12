Un usuario de Google Earth encuentra un bombardero furtivo en pleno vuelo

Stealth B-2 en pleno vuelo. My Garden Channel Omicrono

En el campo del armamento militar hay montones de dispositivos de lo más variopinto. En España, por ejemplo, hay unos cuantos de estos. Pero incluso los aparatos más sofisticados a veces no son rivales para Internet y su poder. Sin ir más lejos, Google Earth ha 'cazado' a un avión militar en pleno vuelo. Uno que, además, está pensado para ser indetectable.

El descubrimiento ha sido realizado por un canal de YouTube destinado a la jardinería, My Garden Channel. Lo que captó no dejó indiferente a nadie: un bombardero Stealth B-2, pensado para misiones de sigilo en pleno vuelo sobre una granja en Kansas City, Missouri, tal y como relata Genbeta.

El avistamiento se compartió en otros lares de Internet con coordenadas incluidas. Hay que aclarar que las imágenes no son recientes; datan de mayo del año 2016, pero no dejan de ser impresionantes, debido al carácter sigiloso de este bombardero militar.

Un avión militar, cazado

El Stealth B-2 es un bombardero estratégico que se empezó a usar en los años 90, y que actualmente sigue en servicio. Este es un avión capaz de superar los 15.200 metros de altitud, mide 21 metros de largo y destaca por ser capaz de traspasar defensas antiaéreas sin ser visto.

Además, aunque no deja de ser irónico el haber visto a este avión en imágenes dado su carácter sigiloso, lo cierto es que no es raro que se encuentre en la zona en la que estaba; a pocos kilómetros de la granja de Missouri en la que se avistó se encuentra la base militar de la Fuerza Aérea Whiteman, según Military Times.

No obstante, esto no resta importancia al descubrimiento. El responsable de My Garden Channel comparte en su vídeo las coordenadas que introducir en Google Earth para vislumbrar el avión. Efectivamente, introduciendo dichas coordenadas en la página web, se puede ver con claridad el Stealth B-2. Estas son: 39°01’18.5″N 93°35’40.5″W, sin la última coma.

Un avión de sigilo

El avión voló por primera vez a primeros de los años 90, y sus capacidades de combate han provocado que este modelo sea objetivo de actividades de espionaje de todo tipo debido a su importancia estratégica. No es para menos; en los años en los que fue diseñado, este avión llegó a costar 2.100 millones de dólares. Usuarios en Reddit han podido corroborar el descubrimiento, que evidentemente ha generado numerosas reacciones.

Si bien es cierto que este 'suceso' no tiene por qué provocarle problemas a Estados Unidos ya que son imágenes de hace ya varios años, no deja de ser llamativo lo que puede encontrar el software de Google. De hecho, no es la primera vez que Google Maps o Google Earth captan cosas extrañas.

