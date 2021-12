Los iPhone 14 no tendrían ranuras para tarjetas SIM, según los rumores

Desde hace ya unas cuantas generaciones, es posible acceder en España a lo que se conoce como eSIM o SIM electrónica. En vez de usar una tarjeta física que el usuario inserta en su teléfono móvil, la eSIM viene ya integrada en el dispositivo, en forma de chip instalado en la placa. Hasta ahora, los iPhone han podido compaginar una SIM con una eSIM, pero pronto podrían decir adiós a la primera.

Según MacRumors, Apple se estaría preparando para eliminar la SIM de sus futuros iPhone, dependiendo totalmente de la eSIM. Según una fuente anónima del medio, Apple habría recomendado a los operadores de EE.UU que se preparen para un lanzamiento de iPhones solo con eSIM para este mismo año 2022.

Lo más llamativo es que en un principio se creía que los iPhone que darían el salto total a la SIM electrónica serían los iPhone del año 2023. Sin embargo, esta nueva información abre la puerta a que sean los iPhone 14 los que realicen este cambio.

Un iPhone sin ranura SIM

En un principio, fue el portal Blog do iPhone el que afirmó que los iPhone definitivamente desecharían la ranura SIM por completo. No obstante, hablaba no solo de los iPhone del año 2023, sino de los iPhone 15 Pro. Por ende, se entendía que los iPhone 14 se 'salvarían' de este cambio.

Ranura Dual SIM en un móvil. Omicrono

El filtrador habla de que Apple estaría iniciando todo un plan de transición para que la adopción de la eSIM sea completa para 2022. Este plan pasaría por pedir a los operadores del país que ofrecieran variantes específicas del iPhone 13 sin una tarjeta nanoSIM incluida. De hecho, actualmente los iPhone integran un sistema para activar planes telefónicos con eSIM directamente al encender el teléfono y realizar una configuración inicial.

Esto podría provocar, por ende, que los iPhone 14 se quiten de encima la ranura SIM. Como pasó con el cargador en la caja, este movimiento podría incentivar a la industria a favorecer la inclusión de la eSIM en detrimento de la SIM física que hoy conocemos. Parte de esta transición se vería favorecida por la rápida adopción que la eSIM ha experimentado en los últimos años, ya que este es un sistema que los operadores llevan ofreciendo ya mucho tiempo.

Concepto del iPhone 14 de Jon Prosser Jon Prosser Front Page Tech

Estos rumores van en línea con otros que hablaban de la llegada de un iPhone sin puertos, que requiriera carga inalámbrica exclusivamente y que evitara a Apple tener que implementar el puerto USB-C en sus teléfonos tal y como la Unión Europea le ha estado exigiendo desde hace meses.

También te puede interesar...

Sigue los temas que te interesan