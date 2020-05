Apple no cede: el puerto Lightning se queda hasta que llegue el iPhone sin cables

El iPhone 12 será el último modelo de Apple que usará el puerto Lightning, pero eso no significa que Apple se vaya a pasar al USB-C; la marca estadounidense pretende así saltarse las exigencias que impondrá la Comisión Europea para los puertos de carga.

La Unión Europea lleva ya años recomendando a los fabricantes que usen la misma tecnología para cargar sus móviles, tablets y ordenadores, acabando así con el caos de los cargadores; y aunque es cierto que el mercado se ha decantado por el USB-C en su mayoría, aún quedan marcas que se niegan a seguir el mismo camino.

Apple es una de ellas. Aunque la compañía de la manzana tiene productos USB-C (como el iPad Pro), la negativa a implementarlo en el iPhone ya alcanza cotas cómicas. Es por eso que la Comisión Europea tuvo que aceptar a principios de año que su táctica no había funcionado, y que tendrá que lanzar nuevas reglas para obligar a todos los fabricantes a usar los mismos cargadores.

El puerto Lightning continúa

La respuesta de Apple será evidente en el nuevo iPhone 12. Aunque inicialmente se rumoreaba que ese sería el primer modelo con USB-C, ahora parece que los retrasos en la UE permitirán a Apple seguir usando el puerto Lightning sin vulnerar ninguna ley europea. Y eso es justo lo que va a hacer.

Cargador y cable Lightning incluidos con el iPhone 11

Según la filtración del usuario de Twitter @choco_bit y de Jon Prosser (ambos con experiencia en estas cosas), finalmente el iPhone 12 no usará USB-C; una decisión que se habría tomado en el último momento, ya que Apple habría desarrollado un prototipo de iPhone 12 con USB-C.

Eso indica hasta qué punto Apple está jugando con los plazos, y que la decisión de no usar USB-C es consciente. Apple no tuvo más remedio que iniciar el diseño del iPhone 12 con USB-C, por si acaso las leyes europeas obligasen a usar ese estándar; pero ahora que es evidente que no llegarán a tiempo para el lanzamiento, Apple puede usar Lightning sin problemas.

El iPhone 13, sin puertos

No solo eso, sino que incluso aunque una nueva ley llegase a fin de año o principios del 2021, sería inútil: Apple ya tiene planeado el futuro iPhone 13 (o iPhone 12S), que usará recarga inalámbrica y no tendrá ningún puerto. Por lo tanto, tampoco estará obligado a usar USB-C, e incluso tendrá el Smart Connector usado en el iPad Pro para conectar dispositivos como teclados sin necesidad de cables.

El iPhone 13 usaría el Smart Connector del iPad Pro Apple Omicrono

De confirmarse, sería todo un mensaje de parte de Apple, que querría dejar claro que sus cambios se producen porque ella quiere, no porque nadie le obliga.