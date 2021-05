Sony advierte: va a ser muy difícil que compres una PlayStation 5 este año

Aunque estamos inmersos en la nueva generación de consolas, como la Xbox Series X y la PlayStation 5, la escasez de componentes electrónicos debido a la pandemia está provocando que estas consolas sean auténticos productos de lujo en España y en el resto del mundo. Y la cosa va para largo.

Según recoge Bloomberg, Sony no cree que la situación de desabastecimiento vaya a cambiar en poco tiempo. Todo lo contrario; creen desde la empresa japonesa que el problema seguirá persistiendo incluso en el año 2022, tal y como ha explicado el director financiero de la firma.

Hiroki Totoki, actual director financiero de Sony, aseguró en un informe de ganancias de la empresa que les será imposible satisfacer la altísima demanda de PlayStation 5 de cara a los meses posteriores, y que el problema de la escasez les seguirá afectando.

Problemas con PlayStation

Totoki explicó que no cree que la demanda "se esté calmando este año. Incluso si aseguramos muchos más dispositivos y producimos muchas más unidades de PlayStation 5 el próximo año, nuestra oferta no podría alcanzar la demanda. Considerando nuestra participación en el mercado y nuestra reputación, no puedo imaginar que la demanda caiga fácilmente"

Y no es por falta de intención. Sony tiene la ambiciosa meta de producir, al menos, 14,8 millones de PlayStation 5 desde abril de este año. Curiosamente, en su primer año fiscal completo la compañía ha vendido esa misma cifra de PS4, pero sin limitaciones en su suministro. El problema es que estos comentarios contrastan con lo anteriormente dicho por Sony sobre las supuestas mejorías en el suministro.

Sin ir más lejos, Jim Ryan, CEO y presidente de Sony aseguró en entrevistas anteriores que dicho suministro mejoraría. En febrero prometió que "el ritmo de mejora en la cadena de suministro se acelerará a lo largo del año, por lo que para cuando lleguemos a la segunda mitad de [2021], veremos números realmente decentes".

La clave de todo esto, por ende, es que Sony no espera que dicha demanda se pueda satisfacer, incluso aumentando la producción final. Sea como fuere, es probable que los números mejoren y no estemos atados a comprar una PlayStation 5 de segunda mano a un precio desorbitado debido al difícil proceso de encontrar dicha consola.

