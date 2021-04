Tu PlayStation 4 podría dejar de funcionar por este grave fallo recién descubierto

Cuando compramos un dispositivo electrónico, en este caso concreto una consola, esperamos que esta aguante como mínimo una generación de videojuegos, lo que equivale a unos pocos años. Sin embargo, numerosas PlayStation 4 de España y de todo el mundo podrían dejar de funcionar de forma súbita por un error.

Según recoge The Gamer, un hacker conocido como Lance McDonald ha descubierto un fallo de diseño interno en las consolas de Sony, y este reside en una pila interna que es vital para su funcionamiento. Concretamente, sirve para guardar toda la información referente a partidas y logros del jugador en la consola.

Y es que esta pila se encarga de gestionar el reloj interno de la consola y además tiene otra función especialmente importante: la misma función de reproducir videojuegos y contenido ya sea en formato físico o digital. Por ende, si la pila interna muere, no se pueden reproducir juegos.

Un fallo en las PS4

Debido al problema que el propio McDonald ha descubierto, estas pilas CMOS dejarán de funcionar. Estas pilas funcionan como una batería tradicional, por lo que tienen una capacidad de uso limitada y no duran para siempre. El problema de estas pilas es que, si dejan de funcionar, la consola queda inutilizada.

Si sois aficionados a la tecnología y tenéis unas cuantas canas, recordaréis que algo similar ocurría con las pilas internas de los videojuegos de Pokémon para portátiles, que se agotaban y entre otras cosas inutilizaban el sistema horario del título. En este caso, se podía intercambiar dicha pila con un poco de maña y cuidado.

playstation 4

Pero en el caso de Sony, no es así. Para empezar, los usuarios no tienen acceso a esa pila, y no se puede cambiar o alterar de ninguna forma. Obviamente esto es intencional, ya que así se evita que los usuarios hagan trampas para modificar los logros y trofeos de los videojuegos.

Pero es que, además, si el usuario encontrara la forma de cambiarla, tendría que abrir la consola, un procedimiento no al alcance de todo el mundo. Por si fuera poco, para cambiar la pila es necesario sincronizar la consola con PlayStation Network y así sincronizar la hora de la consola. Algo que a priori parece fácil, pero que queda en duda debido a los problemas que Sony ha tenido desde el cierre de las tiendas de PS Vita y PS3.

Huelga decir que Sony ha querido tranquilizar a los usuarios advirtiéndoles que la plataforma de PlayStation Network de la PS4 seguirá abierta muchos años, aunque la inquietud queda ahora, cuando Sony ha decidido cerrar la tienda de sus antecesoras. Eso sin tener en cuenta el hecho de que la PS4 ya es una consola que tiene 8 años a sus espaldas, lo que pone en duda este hecho todavía más.

No se sabe qué hará Sony al respecto, aunque lo más probable es que lance una actualización para paliar el problema. Hablamos de un problema realmente serio; la PS4 ha sido una de las consolas más vendidas de la historia, con más de 100 millones de unidades vendidas desde su comercialización en el año 2013. De no poner solución a este problema, cientos de millones de consolas podrían quedar inutilizadas en unos pocos años.

