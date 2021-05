WhatsApp mantendrá tu cuenta pero tu móvil quedará inservible si no haces esto

Es muy poco probable que WhatsApp fuera consciente del revuelo que se iba a formar en España y en el resto del mundo después del problema de las condiciones de uso. Hace poco, WhatsApp anunció que no borraría nuestra cuenta si no aceptábamos dichas condiciones, pero esto no cambiará el hecho de que no podremos seguir usando la app.

Según ha podido descubrir Gizmodo, WhatsApp evitará que nuestra aplicación de WhatsApp sea funcional. No borrará nuestra cuenta, tal y como prometió hace pocos días. Pero al poco tiempo perderemos toda capacidad de comunicarnos a través de la aplicación.

Así lo detalla un documento de soporte de la propia WhatsApp. Si un usuario no acepta las condiciones de uso y privacidad, con el tiempo no podrá acceder a su lista de chats y más importante aún, no podrá ni recibir mensajes ni llamadas ni notificaciones.

WhatsApp será inútil

Este no será un proceso inmediato. Si no aceptamos las condiciones, la aplicación nos lanzará periódicamente una advertencia pidiéndonos que las aceptemos. Después de la insistencia, el usuario perderá la capacidad de acceder a su lista de chats, aunque podrá acceder a los chats a través de las notificaciones y podrá contestar llamadas.

No será hasta más tarde que la aplicación quedará completamente inutilizada. Sí que es cierto que WhatsApp nos lanzará varios avisos sobre la adopción de estas nuevas condiciones de uso y privacidad antes de dejarnos sin acceso a la plataforma, y por supuesto no borrará nuestra cuenta, por lo que podremos seguir usándola si las aceptamos.

Si has aceptado las condiciones de uso y privacidad de WhatsApp, entonces el día 15 de mayo (que es cuando entrarán en vigor estos nuevos cambios) no notarás absolutamente nada. Si no las has aceptado, la aplicación te repetirá un tiempo que debes aceptarlas, lanzándote advertencias a la aplicación. Ignorarlas equivaldrá a no tener acceso a WhatsApp. Por lo tanto, es necesario que para seguir usando WhatsApp aceptes las condiciones.

Este cambio llega después de una oleada de críticas a Facebook por estas nuevas condiciones de servicio que obligan al usuario a compartir sus datos con Facebook. Si bien es cierto que WhatsApp puso todos sus esfuerzos para explicar que no se compartirían datos sensibles, hubo todo un éxodo de usuarios temporales de WhatsApp a otras alternativas, como Telegram o Signal.

No obstante, hemos de recalcar el hecho de que la aplicación de estas nuevas condiciones no afecta a España, y en general, a los residentes de la Unión Europea. Esto es debido a que en Europa se aplica la GDPR, una legislación que cambió la protección de datos. Esta ley entró en vigor en mayo de 2018 y afecta al uso que realizan las compañías sobre la información de los usuarios. Por lo tanto, impide a Facebook compartir los datos recopilados de WhatsApp para su interés.

