El truco de WhatsApp para recuperar los mensajes borrados en un chat

WhatsApp es una de las aplicaciones de mensajería más populares en España y con el paso del tiempo se ha convertido en el medio principal para comunicarse con los seres queridos. A pesar de que la app destaca por incluir novedades constantemente, como las compras; aún no deja recuperar aquellos mensajes que se han borrado. Sin embargo, existe un pequeño truco que da solución a este problema.

Un usuario puede eliminar un mensaje enviado para él o solicitar que se borre para todos, incluso si se manda en un grupo. Una función realmente útil para aquellas ocasiones en las que accidentalmente se envía algo en una conversación equivocada o si el texto que se ha mandado es erróneo. Eso sí, para poder borrarlos tan sólo se cuenta con un plazo de 60 minutos.

De hecho, no es rara la situación en la que se recibe un mensaje y, cuando se accede al chat, aparece que la persona que lo ha enviado lo ha borrado. Una situación que provoca cierta curiosidad sobre su contenido. WhatsApp, que cuenta con una gran variedad de trucos, no deja verlos de forma oficial, pero esto no quiere decir que sea imposible hacerlo.

Existe un truco que tiene la solución, y que está disponible tanto para móviles Android como en la versión de escritorio de WhatsApp para ordenadores. En esta ocasión para llevarlo a cabo es necesario descargar una aplicación externa en el smartphone y una extensión para el navegador en caso de utilizar WhatsApp Web.

Realizar este truco es bastante sencillo y seguro, ya que no se descargan aplicaciones ni extensiones que conlleven riesgo. Sin embargo, los pasos a seguir son diferentes en función de si se utiliza un móvil Android o un ordenador. Cabe señalar que, por el momento, no existe forma po1sible de realizar este truco en iPhone.

Truco para Android

En el caso de los móviles Android, lo primero que hay que hacer es acudir a Google Play y descargar la aplicación WhatsRemoved+. Una vez instalada, basta con abrir la app, otorgarle los correspondientes permisos y darle acceso a las notificaciones.

El siguiente paso es seleccionar WhatsApp entre las aplicaciones a seguir que ofrece WhatsRemoved+ en una lista, con el objetivo de que dicha app guarde las notificaciones y detecte cambios. Luego tan sólo queda permitirle que almacene los archivos.

De esta forma, basta con entrar en WhatsRemoved+ cada vez que se reciba un mensaje que se ha eliminado en WhatsApp para conocer el contenido del mismo. Incluso la aplicación también revela tanto la fecha como la hora en la que se recibió dicho mensaje.

Truco para WhatsApp Web

Si se utiliza WhatsApp Web, independientemente de si se tiene un móvil Android o iOS, también existe un truco para ver y recuperar los mensajes borrados. En esta ocasión hace falta descargar una extensión para Google Chrome llamada WA Web Plus for WhatsApp.

Una vez instalada, para ver y conocer los mensajes que se han borrado tan sólo es necesario acudir a los ajustes de la extensión y marcar la opción 'Restaurar mensajes eliminados'. Además, WA Web Plus for WhatsApp también permite ajustar otra serie de parámetros, como desenfocar las fotos de perfil, los mensajes, ocultar el estado de escritura o reproducir un audio sin que la otra persona se entere, entre otros.

Por lo tanto, a pesar de que WhatsApp no incluye una función oficial que permite ver y recuperar aquellos mensajes que se han borrado; lo cierto es que estas dos opciones son realmente interesantes si se desea conocer el contenido de dichos mensajes sin necesidad de tener que preguntar directamente a la persona que lo ha enviado y eliminado.

