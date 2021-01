La genialidad de Ikea para saber qué mueble debes escoger para tu nueva Playstation o Xbox

Las consolas de nueva generación, PlayStation 5 y Xbox Series X, ya llevan meses disponibles oficialmente en España; aunque en realidad, sólo unos pocos afortunados hayan podido hacerse con una.

La demanda por las nuevas consolas es muy elevada; es evidente que el salto de potencia, gracias al nuevo hardware de AMD, merece la pena para muchos jugadores. Claro, que estos nuevos componentes traen consigo un inconveniente: el tamaño.

En concreto, la PlayStation 5 es muy grande, y la Xbox Series X tampoco es pequeña. No es que ocupen espacio de manera innecesaria: ambas consolas están diseñadas para expulsar el calor generado por los chips de manera segura y eficiente, evitando posibles daños por sobrecalentamiento.

Ikea se adapta a las consolas

Claro, que eso no es de mucho consuelo si hemos comprado una consola nueva, y resulta que no cabe en el mueble del salón. Aunque es posible colorar ambas consolas de costado, es preferible ponerlas de pie, tanto por una cuestión estética como de eficiencia. Y con una altura de 390 mm, es probable que no tengas sitio para poner la PlayStation 5 de esa manera.

Si estás en Ikea buscando una alternativa, puede que te encuentres con una ayuda de parte de la cadena sueca. Un usuario de Reddit ha descubierto maquetas de la PlayStation 5 y la Xbox Series X en Ikea, puestas ahí con el objetivo de ayudar a elegir un mueble.

Ambas maquetas de cartón tienen la forma aproximada de las nuevas consolas, e incluso parecen una parodia de las originales: la Xbox Series X es un cubo negro, un diseño que ha recibido sus críticas pero que es muy eficiente para expulsar aire por la parte superior.

Medio broma, medio ayuda

Y qué decir de la PlayStation 5 y sus 'solapas', que también son representadas en estas cajas; este elemento sirve para dirigir el aire y fomentar su movimiento, pero es sin duda una de las elecciones estéticas más polémicas de la generación.

Maquetas de Ikea de la Xbox Series X y la Playstation 5 u/TomaccoTastesLikeGma | Reddit Omicrono

En Ikea parecen tomarse la necesidad de incluir estas maquetas con humor. En la parte izquierda de la maqueta de la PlayStation 5 encontramos un mensaje: "¿Qué unidad de almacenamiento de Ikea será capaz de alojar mi nueva, desproporcionada como un meme, consola de videojuegos?". Es un dardo a Sony y Microsoft por crear consolas tan grandes; además de un indicador de que seguramente han recibido a demasiados clientes que les han preguntado si el mueble que van a comprar sirve para las nuevas consolas.

