Este misterioso ordenador chino estaría usando el mismo hardware que la Xbox Series X

Con el lanzamiento de la Xbox Series X y la PlayStation 5 en España, se confirma la tendencia de hacer las consolas de videojuegos cada vez más parecidas a un ordenador 'gaming'.

Aunque Microsoft y Sony siguen usando componentes diseñados específicamente para sus consolas, ambos han acudido a AMD para que desarrolle un procesador basado en sus últimos avances con la arquitectura Zen.

El resultado ha sido un procesador muy potente y preparado para los próximos avances en videojuegos, pero ¿cómo sería montado en un PC? Es una pregunta que normalmente no tiene mucho sentido, pero que ahora podría haber sido respondida.

El procesador de la Xbox

La sorpresa ha llegado esta semana, cuando varias tiendas y marcas chinas han empezado a promocionar ordenadores premontados con un nuevo procesador de AMD del que nadie sabe nada. El AMD 4700S es todo un misterio, ya que para empezar, el fabricante no lo ha promocionado.

El hecho de que no se use la marca "Ryzen" es la primera pista de que este no es simplemente un modelo exclusivo de China. No sería el primero, como ha demostrado el reciente lanzamiento del Ryzen 5 3500X, un modelo recortado lanzado simplemente para responder a la creciente demanda de ordenadores.

El AMD 4700S en una imagen promocional Adrián Raya Omicrono

No, el AMD 4700S podría ser algo mucho más especial: el procesador usado en la Xbox Series X. Hay dos pistas principales que apuntan a esa dirección, y la primera son sus características técnicas. Se trata de un modelo con 8 núcleos y 16 hilos, fabricado en la arquitectura Zen 2 de 7 nm y 12 MB de memoria caché. La gran diferencia es un aumento de frecuencia hasta los 4.0 GHz, ya que la Xbox Series X va a 3,8 GHz y la Xbox Series S, a 3,6 GHz; pero como apuntan en Videocardz, eso se podría deber a que la gráfica integrada ha sido deshabilitada y por lo tanto, el procesador puede obtener más energía.

Pero la parte más chocante es que este procesador viene soldado en una placa base prácticamente idéntica a la de la Xbox Series X; de hecho, la memoria RAM, 16 GB, también viene soldada en la misma configuración que en la consola. La placa ha recibido el nombre de "AMD Cardinal", por lo que la propia AMD sería la fabricante, confirmando de nuevo las sospechas.

El ordenador con el AMD 4700S Adrián Raya Omicrono

Por lo tanto, esto se parece muy poco a un ordenador convencional, y mucho a una consola de videojuegos. Este ordenador se completa con una gráfica Radeon RX 550, fuente de alimentación y refrigeración. El precio, de 4.599 yuan (588 euros) puede parecer elevado teniendo en cuenta el rendimiento que demuestra: según las pruebas, en Cinebench R20 obtendría 3965 puntos, mucho menos que el Ryzen 7 4750G pero más que el Intel Core i7-9700.

Además, el AMD 4700S ya está apareciendo en las páginas de algunos distribuidores europeos, por 325 euros.

¿De dónde ha salido?

La gran pregunta es, ¿de dónde ha salido esto? La primera reacción en redes sociales fue que alguien había desmontado una Xbox Series X y la había vendido como un ordenador, pero no es así; ya se ha confirmado como un producto oficial de AMD, con su propia página de descarga de drivers.

Una teoría, no confirmada por AMD, es que estos sean chips descartados de la Xbox Series X. Durante el proceso de fabricación de chips es muy difícil, por no decir imposible con la tecnología actual, que todos sean iguales; siempre habrá pequeñas diferencias en una oblea pero el fabricante establece un margen de error de lo que es aceptable.

Posible rendimiento del AMD 4700S Adrián Raya Omicrono

Si un chip sobrepasa ese margen de error, es descartado y no se usa en el producto final; pero eso no significa que se tire a la basura. Una práctica común en el mercado ha sido reutilizar esos chips en nuevos productos, normalmente desactivando las partes que no están a la altura, como núcleos o, como en este caso, la gráfica integrada. No es algo que se haga siempre, pero cuando se hace, resulta en productos más baratos.

Oblea de chips

Por lo tanto, es perfectamente posible que las unidades de AMD 4700S sean unidades de procesadores de Xbox Series X con algún desperfecto, pero que se pueden usar perfectamente. Hay que aclarar que AMD no ha confirmado esto, y es sólo elucubración de los aficionados y la prensa, pero las pistas apuntan a ello.