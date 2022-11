Probamos el nuevo Apple TV 4K: más potente, pequeño y barato para que olvides al Chromecast

Apple presentó a mediados de octubre su nuevo Apple TV 4K junto a los nuevos iPad. La nueva versión de tv-box es mucho más potente y compacta que el modelo anterior y llega con la ambición de ser la mejor forma de disfrutar de contenido en el televisor más allá de series y películas. Lo hace además siendo el único producto de la compañía que ha bajado su precio, pasando de los 199 euros a los 169 euros, cuando se ponga a la venta este viernes en España.

[He probado los nuevos iPad de Apple y te digo cuál es el mejor que puedes comprar]

El nuevo Apple TV quiere ser mucho más que la alternativa al Chromecast de Google o al Fire TV de Amazon. No busca sólo convertir tu televisor en inteligente o que las series y películas se vean mejor que nunca, sino que sus usuarios puedan aprovechar el ecosistema de productos conectados para trasladar esa experiencia mágica también al televisor.

En EL ESPAÑOL - Omicrono lo hemos probado durante los últimos cinco días antes de que se ponga a la venta el próximo viernes, para comprobar de primera mano cuáles son las mejoras con respecto al modelo anterior, qué es lo que aporta a la experiencia de visionado y si realmente merece la pena.

Más pequeño y más potente

Lo más llamativo de un tv-box nunca va a ser el diseño, pues no está pensado para llamar la atención en la habitación o moverlo ni interactuar directamente en él una vez lo conectemos al televisor a través de HDMI. Sin embargo, el nuevo Apple TV trae cambios interesantes con respecto al modelo anterior.

Apple TV de 2021 (izq.) y de 2022 (der.) Chema Flores Omicrono

El nuevo Apple TV 4K elimina el ventilador que tenía la versión de 2021 lo que le permite ser más compacto que su predecesor. Ahora tiene unas dimensiones de 9,3 centímetros de largo y ancho por sólo 3,1 centímetros de alto. No es tan pequeño como un stick de Amazon pero sí de otras alternativas como Xiaomi.

La otra gran novedad en cuanto a diseño está en el mando. Aunque en un primer vistazo parece igual que el que ya teníamos, con el clickpad táctil para moverse por la interfaz y el contenido, los botones de reproducción en el frontal y el botón para invocar a Siri en el lateral, ahora incorpora carga con USB-C con lo que es más fácil cargarlo.

Nuevo mando del Apple TV Chema Flores Omicrono

El nuevo tamaño compacto del Apple TV 4K se combina con mucha más potencia. El dispositivo incorpora ahora el A15 Bionic en su interior, el mismo chip que llevan los iPhone 13. Es una bestia. No sólo permite gestionar imagen y sonido como nunca, sino que en realidad lo que tenemos es —por capacidad— un pequeño ordenador que vitamina la experiencia de hacer prácticamente lo que queramos en el televisor.

Este nuevo chip permite que las diferencias entre las versiones de Apple TV no redunden en la calidad de visionado, ya que las dos opciones cuentan con resolución 4K y HDR 10+. La única diferente entre modelos es la opción de conectarse a través de cable Ethernet y el almacenamiento.

Más calidad y versatilidad

La fortaleza del Apple TV 4K radica en la calidad de visionado y en la experiencia de llevar el ecosistema de la compañía al televisor pudiendo sacar provecho a todos sus servicios y productos. Y es que aunque tu televisor sea de gama alta y traiga integrado un ecosistema de aplicaciones, la experiencia de usuario y el cómo se optimizan las aplicaciones en el dispositivo de Apple es excelente. Merece la pena hacerlo a través del Apple TV.

El Apple TV muestra las series y películas en 4K, HDR+ con soporte para las tecnologías Dolby Vision y HDR10+, así como es posible la reproducción de contenido con tecnología HDR a 60 frames por segundo (fps). Eso sí, a lo largo del año llegará una actualización que permitirá cambiar al instante el contenido con diferentes fps, eliminando el pantallazo negro que ahora mismo se produce cuando se alterna entre ellas. Asimismo, a nivel de audio, el dispositivo devuelve sonido en Dolby Atmos con lo que la experiencia es completamente inmersiva en series, películas y música —gracias a audio espacial—.

Proceso de calibrado del televisor Chema Flores Omicrono

Buscando esa excelencia en la calidad de visionado, el Apple TV trae una de las configuraciones que le hacen único en el mercado: el usuario puede tener la máxima precisión de colores que su televisor es capaz de devolver con una calibración de imagen que que aprovecha el sensor de luz del iPhone para ser fiel al contenido.

Con respecto a éste, en una época donde las plataformas brotan como las setas, tvOS permite agrupar en una única interfaz el contenido que estamos viendo o nos interesa. Todos los servicios de streaming que tengamos descargados y suscritos aparecen en un único lugar con lo que no tenemos que ir recorriendo cada aplicación para saber qué nos apetece ver.

Interfaz de Apple TV Chema Flores Omicrono

La forma más interesante a la hora de interactuar con el Apple TV es hacerlo a través de Siri. No sólo con comandos para encontrar qué ver, poner música o abrir aplicaciones sin tener que recorrer el menú, sino que también se puede controlar la reproducción o pedir búsquedas en aplicaciones concretas como YouTube. Sin embargo, el potencial de Siri con el Apple TV mejorará en las próximas semanas.

Antes de que acabe el año Siri mostrará mejores respuestas a las búsquedas pudiéndole preguntar directamente qué poder ver o con el reconocimiento de la voz para cambiar entre perfiles de usuario. Es decir, el Apple TV sabrá reconocer quién le está pidiendo qué serie ver por la noche con lo que cambiará entre perfiles y se ajustará a sus peticiones de uso.

Menú principal de Apple TV Chema Flores Omicrono

Y es que el centro de la actividad del televisor el Apple TV no se queda en series y películas. Desde él se tiene acceso a los servicios de música que tengamos contratados, se pueden controlar los dispositivos del hogar, podemos conectarnos a ordenadores de casa, enviar cosas desde el iPhone, ver nuestras fotos o sacar verdadero partido a Apple Fitness+ o Apple Arcade en pantalla grande (y con mando bluetooth).

La guinda a la experiencia de usuario llega con la integración con el ecosistema de dispositivos de Apple, que funciona como si fuese magia. Desde los AirPods a poder usar el iPhone como mando a distancia o acceder directamente a archivos que tengamos en el Mac. Todo buscando que el televisor sea un punto más en el ecosistema de la compañía.

Apple TV 4K y su mando Chema Flores Omicrono

¿Me lo compro?

El Apple TV es el tv box más ambicioso que se puede comprar en el mercado por rendimiento, calidad de imagen y sonido. Sin embargo, las alternativas de Google y Amazon son más baratas y si lo único que se busca es ver series y películas en 4K son mejores opciones en cuanto calidad y precio. Aún así, la experiencia del Apple TV es superior, y crece todavía más si se tiene otro dispositivo de Apple como un iPhone o unos AirPods.

El Apple TV permite sacar más partido a lo que podemos hacer en el televisor. Mientras que otras alternativas se limitan a hacer mirroring del móvil, aquí tendremos desde la posibilidad de calibrar el televisor o completar búsquedas desde el móvil, a hacer ejercicio aprovechando el Apple Watch o acceder a nuestras fotos en iCloud o a los archivos de nuestro Mac. Todo de forma fácil y con una configuración que no lleva más de unos minutos.

Entre las dos versiones que hay (WiFi y 64 GB o con salida Ethernet y 128 GB) la decisión reside en cuánto vamos a usar el almacenamiento y si llega bien la conexión inalámbrica. Si no vamos a instalar muchos juegos o aplicaciones pesadas y no tenemos la necesidad de conectarlo por cable, será la opción de 169 euros la mejor a elegir; si no, habrá que ir hasta los 189 euros.

También te puede interesar:

Sigue los temas que te interesan