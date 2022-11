Lo próximo de Elon Musk en Twitter es su propio OnlyFans: prepara vídeos que sólo se ven si pagas

Después del bombazo que ha supuesto la primera medida de Elon Musk como jefe de Twitter por la que cobrará por mantener la cuenta verificada, llegan más formas de monetizar el uso de esta red social, una de las más populares de España. Twitter prepara una función que permitirá publicar vídeos restringidos y solo mostrarlos a los que paguen por verlos, pero tiene sus riesgos.

[El Rubius y Elon Musk se cruzan tuits por el riesgo de suplantación de cuentas con el pago por verificarse]

En realidad, esta medida ya resonaba entre las bambalinas de Twitter en 2021, antes de que el multimillonario decidiera comprar la empresa. La función SuperFollow proponía cobrar por leer ciertos mensajes de otros usuarios, esa misma idea se aplicará a vídeos, según informes a los que ha tenido acceso The Washington Post.

Sin embargo, el equipo a cargo de desarrollar Paywalled Video, así se llama el proyecto, ve un alto riesgo en sus posibles usos, como contenidos para adultos. Por ello, va a someter a revisión interna en breve la creación de esta herramienta que aportaría a la compañía comisión por cada vídeo de pago.

Videos de pago

Cuando un creador de contenido publique un tuit con un vídeo, esta persona podrá activar el muro de pago y cobrar ese vídeo en distintos precios que serían 1, 2, 5 o 10 dólares, según el correo filtrado. En el mensaje se podrían integrar otras fotos libres para atraer a los usuarios con capturas del contenido y poner en último lugar el vídeo tapado con un candado y la frase "ver por 1 dólar".

Al pagar, el vídeo se quedaría libre para el comprador. El dinero de todos los suscriptores iría a la cuenta de Stripe del creador del contenido, pero una comisión se la quedaría Twitter como plataforma de distribución. No se conoce aún a cuánto ascendería la comisión, pero sí que los demás usuarios podrán darle me gusta y compartir el tuit con el vídeo aunque no hayan pagado por verlo.

SuperFollow, función de Twitter ofrece acceso a contenido exclusivo Twitter Omicrono

Tampoco se especifica nada sobre cómo se regulará el contenido de estos vídeos o si se devolverá el dinero de los usuarios en caso de estafa. Un empleado ha comentado a The Washington Post de forma anónima que la función probablemente se usará para difundir contenido para adultos.

Contenido para adultos

El correo al que ha tenido acceso el medio estadounidense cita "riesgos relacionados con el contenido protegido por derechos de autor, los problemas de confianza del creador/usuario y el cumplimiento legal". Podrían darse casos de engaños en los que tras pagar, el vídeo no mostrará nada de lo prometido; también el uso de contenido robado con derechos de autor, además de servir como herramienta para vídeos sexuales.

Esta última posibilidad ya existe en Twitter y la empresa lleva desde principios de año plateando legalizar ese contenido para adultos, pero sacándole partido económicamente como hace OnlyFans. Aunque por ello pueda perder anunciantes. El proyecto se paralizó hace meses al descubrir el equipo de revisión que la red social no estaba preparada para "detectar con precisión la explotación sexual infantil y la desnudez no consentida a gran escala”.

[Los mensajes de pago llegan a Telegram: así podrán cobrar los creadores]

La nueva dinámica de la compañía tras la llegada de Musk, quien parece querer revolucionar Twitter en muy poco tiempo, da al equipo de revisión solo tres días para valorar los riesgos potenciales. Hasta ahora, la red social ha dependido en su mayoría de los ingresos de publicidad, algo que el multimillonario quiere cambiar, de ahí el impulso a funciones de pago como el nuevo sistema de verificación o estos vídeos restringidos.

También te puede interesar...

Sigue los temas que te interesan