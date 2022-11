YouTube planta cara a Netflix: así ofrecerá series y películas en streaming sin salir de la app

YouTube planta cara a Netflix, HBO Max y Apple TV+ unificando más de 30 servicios de streaming bajo su plataforma de vídeo. Así nace PrimeTime Channels, aún no llega a España, como un sistema para ver televisión y películas sin salir de YouTube, eliminando la complicada red de aplicaciones y suscripciones del mercado de streaming actual.

Contenidos como los que se pueden ver en Paramount+, Epix de MGM o AMC Networks y otras más, estarán disponibles en YouTube con este nuevo servicio de pago. Lo que ahora son servicios de streaming independientes aparecerán como canales normales dentro de YouTube, aunque con diferencias, y su contenido se podrá localizar en el buscador.

YouTube ha conseguido convencer a 34 servicios de streaming para que usen su plataforma como distribuidora de sus contenidos. De esta forma, los consumidores se evitarían dar saltos de una aplicación a otra y navegar entre películas, programas y servicios de forma más fácil.

A través de YouTube

La interfaz de YouTube no cambia, pero acoge muchos más contenidos. A través de la sección de Películas y TV de la plataforma de vídeo de Google, los usuarios podrán ver el contenido de estas productoras como si estuvieran dentro de un canal normal de YouTube, con su página de inicio y el catálogo de vídeos. Incluso se podrán dejar comentarios y me gustas.

La gran diferencia en esta sección es que si no se está suscrito, se muestra un botón que dice "Pagar para ver", en vez del botón verde neón que dice "Ver ahora". También se indicará el número de veces que se ha consumido esa película o programa.

YouTube PrimeTime Channels YouTube Omicrono

A través del buscador se mostrarán tanto los vídeos creados por los youtubers como la crítica de una película, como la película original. YouTube asegura que esta nueva colaboración no perjudicará a los creadores de contenido que elaboran vídeos relacionados. No se priorizará a unos por encima de los otros en las búsquedas, pero sí habrá una diferenciación entre contenido oficial o secundario.

La propuesta está, de momento, en pruebas en Estados Unidos. Aunque la interfaz no cambia, el funcionamiento de las suscripciones parece aún algo rebuscado. No se puede pagar por ver un contenido desde YouTube, es necesario utilizar una URL o un código QR. Por lo tanto, el pago de contenido parece que se mantiene independiente, aunque se acceda desde YouTube, según indican en The Verge.

Integrando suscripciones

"Es frustrante tener que pasar de una aplicación a otra para administrar su suscripción en todas las aplicaciones", dice Erin Teague, directora de deportes, películas y programas en YouTube y líder del proyecto PrimeTime Channels en el comunicado.

Millones de personas ya tienen una cuenta de Google y muchas han aceptado vincular sus tarjetas a los servicios de pago del gigante de internet como YouTube Premium. En su plataforma de vídeos, además de los contenidos de creadores, se consumen muchos vídeos que muestran resúmenes, avances o clips de los programas de televisión más famosos y las películas, por lo que servir de puente entre el espectador y las cadenas parece un paso natural dentro de la compañía.

YouTube PrimeTime Channels YouTube Omicrono

En vez de ver el avance en el canal de YouTube de una cadena y después salir para buscar en la aplicación de streaming ese programa, PrimeTime Channels une ambos visionados y haría más sencillo el uso de plataformas de streaming.

A lo largo de los años, las productoras o cadenas de televisión han creado sus propias aplicaciones y catálogos donde controlar la experiencia del usuario en sus contenidos. Ahora podría darse el camino contrario si propuestas como YouTube consiguen convencer a la mayoría y servir como trampolín a toda la cartelera de televisión.

Lo que estamos descubriendo es que lo que los socios realmente quieren es distribución", explica Teague. "Quieren que el contenido funcione y quieren que su contenido llegue a los usuarios que están interesados en él". Esta propuesta también aporta a YouTube la posibilidad de conservar usuarios frente a plataforma como Twitch o redes sociales como TikTok que crecen en popularidad.

