Netflix rompe con Facebook: no podrás usar esta función a partir de mayo

Aunque Netflix no ofrece muchas opciones de personalización de cuenta, sí que permite ciertas opciones en España para incluir, por ejemplo, fotos de tu perfil de Facebook para ponerlas en tu perfil de cuenta. O permitía, ya que Netflix acaba de anunciar a sus suscriptores que esta función desaparece por completo.

Exacto, ya no podrás usar tu perfil de Facebook para poner fotos en tu icono de perfil de Netflix. Aunque Netflix no ha especificado el motivo de esta 'ruptura', implica que la próxima vez que quieras modificar tu foto de perfil de Netflix no podrás usar fotos de Facebook.

Tal y como ha explicado la propia Netflix, esto se hará palpable a partir del 2 de mayo de este mismo año. A partir de ese momento, si estabas usando una foto de Facebook para rellenar la foto de perfil de tu cuenta de Netflix, se cambiará por una predeterminada.

Netflix rompe con Facebook

Netflix, en su correo electrónico, va más allá. "Las conexiones con los perfiles de Facebook ya no se admitirán en Netflix". Por ende, Netflix cierra la posibilidad de enlazar nuestras cuentas de Netflix con las de Facebook. Por supuesto, Netflix invita a sus usuarios a que se cambien la foto de perfil y administren dicha conexión de cara al 2 de mayo.

Netflix

Esto no tiene ningún tipo de efecto en el resto de tu cuenta de Netflix. Es decir, el único cambio que verás es que pasarás de tener una foto de tu perfil de Facebook a un icono predeterminado de los que tiene Netflix disponible. Si lo cambias antes del 2 de mayo, no tendrás que hacer nada más con tu cuenta de la plataforma de streaming.

¿Popularidad de Facebook?

Aunque Netflix no ha dado una respuesta pública respeto a esta ruptura con Facebook, existen varias posibilidades que la justifiquen. La más simple es que esta era una función que pocos usuarios utilizaban y que no merecía la pena mantener. Y es que recordemos que la popularidad de Facebook, en estos momentos, está bajo mínimos.

Logo de Facebook

Después de los escándalos que destapó Frances Haugen en los tribunales de Estados Unidos, aparecieron a la luz en octubre de 2021 unos documentos internos que dejaban claro que las personas jóvenes estaban huyendo en masa de la red social, siendo frecuentada casi en su totalidad por personas de mayor edad.

Los documentos forman parte de las muestras que Frances Haugen entregó al Congreso de los Estados Unidos. Un consorcio de organizaciones mediáticas de Estados Unidos ha recibido versiones redactadas de estos documentos por el asesor legal de Haugen. Estas fueron las bases que usó el Wall Street Journal para sus artículos críticos contra Facebook.

Haugen, declarando. Reuters Omicrono

Estos documentos, firmados y presentados por un investigador a otros compañeros de la compañía, aseguran que desde 2019 el porcentaje de usuarios adolescentes de Facebook había bajado un 13%. En el futuro, este documento espera que la cifra caiga un 45% más en los siguientes dos años, provocando una disminución generalizada de los usuarios a nivel diario y a nivel mensual. Esto explicaría la intención de Facebook de desarrollar Instagram Kids, la por ahora fallida aplicación de Instagram para preadolescentes.

Lo más sorprendente es que esta lucha no es solo de Facebook. El problema ha calado hondo en la empresa, y por ejemplo esta misma tendencia se está viendo en Instagram. Los menores de 17 años en adelante están empezando a reducir su interacción con Instagram, pese a lo popular que es la aplicación y más de un 60% de los usuarios que empiezan su cuenta lo hacen de forma privada.

