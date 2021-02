Lo último de Netflix: descargará automáticamente series y películas basándose en tu historial

Netflix, siendo la gigante que es en España, busca automatizar lo máximo posible la experiencia de usuario. Así lo demuestran sus últimas novedades, como el polémico modo aleatorio o la eliminación de características que evitan el consumo de contenido de forma continuada. Ahora da un paso más allá con Downloads for you, una función que descargará contenido por ti.

Esta función que llega hoy de forma global a los usuarios de Android (los de iOS tendrán que esperar un poco más), y consiste en descargas automatizadas de contenido, ya sea series o películas, directamente en tu dispositivo, sin que tengas que hacer nada.

Basándose en el historial de visualizaciones de tu cuenta, Netflix decidirá descargar directamente series y películas que concuerden con tus preferencias. Siempre con el beneplácito del usuario, que podrá configurar esta característica como quiera para evitar sustos con el almacenamiento.

Netflix descargará por ti

Logo de Netflix.

Downloads for you funcionará de forma similar a las recomendaciones personalizadas de Netflix. Usará tus preferencias de visualización y se basará en tu historial de visionados. Si así lo quiere el usuario activando la función, la aplicación descargará series, documentales y películas en el espacio asignado por el mismo.

Y es que el usuario tiene que configurar el espacio usado. Una vez activado, se debe establecer un límite de espacio dedicado a estas descargas, que puede ir desde 1 GB hasta los 5. Como es lógico, este espacio será el del teléfono, por lo que si tenemos un teléfono con poca memoria, es importante no activar esta opción.

Prácticamente todo el catálogo de Netflix funcionará con Downloads for you, aunque en el caso de algunas descargas habrá limitaciones debido a las licencias de algunos contenidos. Sin embargo, esto no tendrá apenas repercusión para el usuario final.

Podremos activar Downloads for you desde la sección de descargas en la aplicación de Netflix. Por ahora, sólo podremos hacerlo desde la aplicación para Android; en el caso de iOS, la actualización tardará algunas semanas en llegar. De momento, se lanza globalmente para todos los usuarios, incluidos los de España, por lo que es importante que revises las actualizaciones de las aplicaciones de tu dispositivo Android.

No es ni mucho menos la única función que Netflix ha añadido en pos de mejorar la experiencia de usuario. Hace unos meses, Netflix añadió la capacidad de ver capítulos y películas determinadas de forma completamente gratuita y en otros países está probando otra actualización que permite tener series y películas sin imagen, para verlas de fondo, algo que hacen muchos usuarios.

También te puede interesar...