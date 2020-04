¿Aburrido en casa? Así puedes ver todos los contenidos de Netflix de cualquier país

La crisis del coronavirus COVID-19 y la activación del protocolo de confinamiento para toda la población nos está haciendo buscar mil y una formas de entretenernos. Una de ellas está siendo, por supuesto, consumir las decenas de películas, series y documentales que teníamos pendientes.

Efectivamente, los servicios de contenidos en streaming como Netflix están siendo los grandes ganadores de esta situación, dándonos entretenimiento durante horas. Ahora bien, ¿sabías que Netflix España no tiene las mismas series y películas que Netflix Estados Unidos? En este caso la diferencia es abismal: en el catálogo de Netflix en España solo tenemos un 20% de todo lo que hay en el de Estados Unidos. En concreto en España hay 237 series y 1.050 películas en el momento de escribir estas líneas, sin embargo el catálogo de EEUU tiene más de 1.300 series y más de 4.300 películas, así que nos estamos perdiendo muchísimas horas de contenidos.

Un ejemplo: la ultra conocida y genial serie The Office (U.S.) no está en el catálogo español, y sí en el de Netflix USA. Y lo mismo ocurre con el catálogo de Netflix en otros países, por ejemplo en Netflix Japón podemos encontrar series anime que no podemos disfrutar en Netflix España, como algunas temporadas de Attack on Titan, entre otras.

Hay una forma de ver todas estas películas y series “ocultas” de Netflix: utilizando un VPN como CyberGhost.

Lo mismo que ocurre en España, también ocurre con el catálogo de México o Argentina, pero podemos saltarnos esta limitación geográfica con un servicio VPN como CyberGhost, que ya cuenta con más de 30 millones de usuarios en todo el mundo, que se dice pronto. Desde CyberGhost podemos acceder a más de 6.200 servidores de más de 90 países, de forma que literalmente nos libraremos de cualquier barrera de catálogo que nos imponga Netflix, así como otros muchos servicios de streaming, como Amazon Prime Video o Disney+. Realmente CyberGhostVPN es capaz de desbloquear más de 30 servicios de streaming.

¿Cómo funciona? Simplemente eliges en CyberGhost uno de los países desde el que quieres conectarte y automáticamente tu conexión te permitirá entrar a Netflix, por ejemplo, y ver todo el catálogo de series y películas de Estados Unidos, aunque estés físicamente en España. Así de fácil.

Un punto muy destacable de CyberGhost es que con una única suscripción, podremos acceder simultáneamente desde 7 dispositivos diferentes y no hay que hacer nada raro para usarlo, simplemente instalar su aplicación disponible en prácticamente todos los principales sistemas operativos y dispositivos: Android, iOS, Windows, Mac, Linux y hasta en el Amazon Fire Stick, en las aplicaciones integradas en televisores SmartTV y videoconsolas.

Si encuentras algún problema, tienen un servicio de atención al cliente 24 horas y si no cumple tus expectativas, ofrecen reembolso del dinero hasta 45 días después de hacer la suscripción.

Todo lo que ofrece el servicio VPN de CyberGhost

Por supuesto, CyberGhost tiene muchas más funciones y usos, más allá de saltarnos las restricciones geográficas. También podemos utilizar esta VPN para protegernos cuando utilizamos redes WiFi públicas, cuando nos conectamos desde hoteles o lugares públicos a Internet. Además tienen una política estricta de no almacenar ningún log para preservar la privacidad de los usuarios.

También incluye una herramienta para detener los trackers cuando navegamos por la Red, así como bloquear los anuncios y webs maliciosas. Incluso nos permite disfrutar de una mayor seguridad a la hora de descargar Torrents y hasta podemos aprovechar la conexión VPN de CyberGhost para comprar billetes de avión o reservar hoteles más baratos, cambiando la ubicación desde la que accedemos a las webs.

Es decir, en general una de las grandes ventajas es que nos permite acceder a cualquier web que haya sido geográficamente restringida, pudiendo acceder a contenidos que estan bloqueados en nuestro país original.

Y lo más importante: el precio. Debido a la situación por el COVID-19, CyberGhost también se une al movimiento #quedateencasa y tiene activa su promoción con la que podemos acceder al servicio desde solo 2,64 euros al mes, un precio de lo más interesante y suculento si tenemos en cuenta que podremos acceder desde 7 dispositivos al mismo tiempo y desde donde queramos.

Con un servicio VPN de CyberGhost podrás vencer al aburrimiento durante el confinamiento accediendo a miles de horas de películas y series solo disponibles exclusivamente en otros países.