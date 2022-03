Netflix redobla su apuesta por los videojuegos y presenta su primer shooter

Into the Dead 2. Into The Dead Omicrono

Ya hace unos meses que Netflix decidió meterse en el mundo de los videojuegos y ofertar una serie de títulos para sus suscriptores. En España ya hemos visto unos cuantos, algunos basados en sus franquicias principales como Stranger Things, llegando a sumar a día de hoy 14 títulos. Ahora, Netflix ha anunciado varios juegos más, y entre ellos destaca su primer videojuego de disparos, un shooter.

El videojuego en cuestión es Into the Dead 2: Unleashed. Un ambicioso videojuego de zombies que elevará la categoría de los títulos de Netflix, que hasta ahora no habían pasado de ser juegos de categoría media sin mucho que decir. Quizás el nombre te suene, ya que existe un videojuego para iOS, Android y Nintendo Switch llamado igual. Exacto: esta será una versión mejorada.

Desarrollado por el equipo PikPok, este título seguirá la filosofía del original: adentrar al jugador en una horda completa de zombies, teniendo que hacerse paso entre todos ellos mientras no para de correr. Cuanto más avance el jugador, más zombies habrá y más complicado se le hará el trayecto.

Into the Dead 2: Unleashed

Este no será el único videojuego que Netflix lanzará. Se le unirán un RPG, This Is a True Store y un videojuego retro, Shatter Remastered. Videojuegos bastante más profundos y ambiciosos que lo que proponía anteriormente el limitado catálogo de Netflix, que como decimos, no pasaban de ser juegos entretenidos que hacían alusión a sus franquicias.

Into the Dead 2. Into the Dead 2 Omicrono

Además de ser el primer videojuego shooter que Netflix sumará a su catálogo, tendrá un apartado gráfico muy trabajado y una estructura muy definida. Into the Dead 2: Unleashed tendrá capítulos con fases diferenciadas y desafíos de todo tipo. El armamento y las misiones también se verán increíblemente mejoradas, incluyendo nuevas armas de combate como explosivos.

Una apuesta total

Parte del interés de Netflix por continuar con su apuesta por los videojuegos se muestra con la compra de dos estudios; Night School Studio, responsable de juegos como Oxenfree y Next Games, una desarrolladora de juegos móviles finlandesa que tuvo relevancia dentro de los videojuegos de la famosa serie The Walking Dead.

Into the Dead 2. Into the Dead 2 Omicrono

Into the Dead 2: Unleashed llegará pronto y se podrá descargar tanto para Android como iOS si eres suscriptor del servicio. Es de esperar que después de Into the Dead 2: Unleashed Netflix siga apostando no solo por ofrecer nuevos videojuegos que no haya tocado antes, sino poder ofertar títulos más ambiciosos.

También te puede interesar...

Sigue los temas que te interesan