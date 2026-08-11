Así regresan a Dungeons & Dragons los Reinos Olvidados: aventuras y héroes equilibran una propuesta para todos

Drizzt Do'Urden, Elminster, Minsc y Boo, Jarlaxle, Volothamp Geddarm, Astarion. Un elfo oscuro exiliado, un archimago entrometido, un guerrero que habla con su hámster, un mercenario drow, un cronista fanfarrón, un vampiro con muy mal genio.

Personajes que no podrían ser más distintos entre sí y que, sin embargo, tienen algo en común: todos pertenecen a los Reinos Olvidados.

Ahora, este el escenario vuelve a la mesa de Dungeons & Dragons con dos volúmenes pensados para complementarse: Reinos Olvidados: Héroes de Faerûn y Reinos Olvidados: Aventuras en Faerûn.

Libro Páginas Precio recomendado (España) Héroes de Faerûn 192 49,99 € Aventuras en Faerûn 288 59,99 €

No son manuales básicos, sino expansiones diseñadas para usarse junto al Manual del Jugador (2024), la Guía del Dungeon Master (2024) y el Manual de Monstruos (2025).

La división entre ambos es clara: Héroes de Faerûn (192 páginas) se dirige a los jugadores y ayuda a construir personajes con raíces en el escenario; Aventuras en Faerûn (288 páginas) se dirige al Dungeon Master y ofrece cinco regiones, más de 50 aventuras y todo el material necesario para dirigir campañas en Faerûn.

Los héroes

La mayor virtud de Héroes de Faerûn no, más allá de las mecánicas que añade, es convertir a los personajes en habitantes reconocibles de los Reinos, con una región de origen, una facción, una devoción religiosa o un equipo concretos. Es, ante todo, un manual de pertenencia: explica cómo formar parte de Faerûn, no solo cómo jugar en él.

El libro incluye ocho subclases nuevas, entre ellas el Colegio de la Luna para el bardo, el Dominio del Conocimiento para el clérigo, el Caminante del Invierno para el explorador, el Vástago de los Tres para el pícaro y el Hojacantante (Bladesinger) para el mago, el célebre espadachín cantor élfico recuperado ahora como subclase oficial.

Otras dos subclases —una de guerrero centrada en el liderazgo en combate y una de paladín ligada a los genios— y una de hechicero vinculada al fuego de hechizo completan la lista.

Además de las subclases, el manual aporta 34 dotes, 18 trasfondos, 19 hechizos nuevos, información sobre 42 deidades de Faerûn, ocho facciones clásicas y emergentes (como los Arpistas, el Culto del Dragón o los Zhentarim), equipo regional, un sistema de prestigio o reconocimiento divino y una panorámica de diez regiones de los Reinos.

La novedad más llamativa es la Magia de Círculo, una técnica élfica de lanzamiento cooperativo que convierte la colaboración entre lanzadores en una tradición cultural y ritual.

Es útil para crear escenas ceremoniales, dar identidad a comunidades mágicas o construir aventuras alrededor de rituales interrumpidos.

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Es, probablemente, la propuesta más evocadora del libro: más que una regla que consultar para los combates funciona como herramienta narrativa.

Buena parte del volumen está dedicado al contexto. Algunas de las ideas —regiones, dioses, facciones, culturas— son un buen paso para profundizar en un mundo tan amplio como los Reinos, que es digno de una investigación con décadas de información.

Las aventuras

Aventuras en Faerûn es el volumen más generoso y, al mismo tiempo, el que da pie a más conversación.

Ofrece cinco miniambientaciones muy diferenciadas, más de 50 aventuras para personajes de niveles 1 a 15, 37 monstruos y villanos nuevos, 12 objetos mágicos, opciones de Bastión específicas para cada región y una aventura introductoria, La biblioteca perdida de Lethchauntos, pensada para niveles 1 a 3 y adaptable a cualquiera de las cinco zonas.

Las cinco regiones funcionan como puertas de entrada a géneros distintos:

Los Valles: fantasía de frontera, ruinas élficas y comunidades pequeñas, con Myth Drannor como gran reclamo arqueológico.

Valle del Viento Helado (Icewind Dale): supervivencia y terror en un territorio ártico, centrado en las Diez Ciudades.

Calimshan: desierto, caravanas, genios y magia de gran escala, con Calimport como núcleo de intriga urbana.

Islas Moonshae: fantasía insular, navegación, clanes y magia natural.

Puerta de Baldur (Baldur's Gate): intriga política, crimen organizado y conspiraciones urbanas.

El mayor acierto del libro es precisamente esa variedad de tonos, que permite sostener campañas con sensibilidades muy distintas dentro del mismo escenario.

Cuando se examinan las aventuras una a una, la impresión cambia: muchas funcionan más como semillas o esquemas que dejan aire para que cada grupo de jugadores las desarrolle.

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El Dungeon Master recibe la premisa, el objetivo y algunos encuentros, pero a menudo debe aportar motivaciones, ritmo y el conflicto dramático que sostenga la sesión.

Es un gran archivo de ideas en lugar, y no aventuras propiamente dichas.

Cómo encajan los dos libros

Leídos juntos, ambos volúmenes forman una propuesta coherente. Héroes de Faerûn responde a la pregunta de qué significa ser un aventurero de los Reinos Olvidados; Aventuras en Faerûn expone cómo se juega una campaña en ese mundo. La combinación funciona especialmente bien cuando un jugador crea un personaje vinculado a una facción o región concreta y el Dungeon Master usa esa información para introducir rivalidades, patronos o conflictos locales.

Ninguno de los dos libros pretende ser una enciclopedia exhaustiva de Faerûn ni una campaña narrativa cerrada de principio a fin. Se presentan, más bien, como un escenario accesible y modular que cada mesa puede adaptar a su gusto.