Santander Seguros nombra a Miguel Ezcurra director global de Inversiones

Nuevo fichaje en Santander Seguros. Miguel Ezcurra es nombrado Global Chief Investment Officer (director global de Inversiones).

El directivo ha confirmado el cambio a través de su perfil de LinkedIn, donde ha destacado que, después de "muchos años en Londres y un increíble viaje por los mercados de inversión, riesgo y financieros", inicia "un nuevo capítulo" en su carrera profesional.

En su mensaje en la red social, Ezcurra ha mostrado su agradecimiento a las personas con las que ha trabajado a lo largo de su trayectoria, subrayando el valor de "los retos, las oportunidades, las amistades y, lo más importante, las lecciones que aprendí".

Con esta incorporación, Ezcurra regresa a España para asumir la responsabilidad de definir y ejecutar la estrategia de inversión de Santander Insurance, en un momento en el que el grupo pone el foco en la rentabilidad y el crecimiento de sus negocios de banca privada, gestión de activos y seguros.

Cabe destacar que Santander ha marcado como objetivo alcanzar un rendimiento sobre el capital tangible (RoTE) superior al 60% para el área que engloba banca privada, gestión de activos y seguros.

En ese contexto, la dirección de inversiones del brazo asegurador adquiere un papel central para optimizar la asignación de activos y mejorar la rentabilidad del negocio.

Experiencia

A lo largo de su carrera, Ezcurra ha acumulado una amplia experiencia en mercados de inversión, gestión de riesgo y mercados financieros.

Antes de fichar por Santander Seguros era asesor financiero en ZeClinics.

El movimiento se produce en el año en que Santander ha cerrado la compra de Webster Bank en Estados Unidos y ha reforzado su presencia en mercados anglosajones, al tiempo que impulsa el crecimiento de su división de banca privada, que ya supera los 300.000 clientes y gestiona cerca de 380.000 millones de euros en activos.

En este marco, el área de seguros del grupo juega un papel cada vez más relevante como fuente de ingresos estables y de sinergias con el resto de divisiones.