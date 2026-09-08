Occident renueva su seguro Ciberriesgos empresas para adaptarlo a las nuevas amenazas digitales

Occident ha actualizado de forma integral su seguro Ciberriesgos empresas para "adaptarlo a los riesgos que más afectan a las empresas actualmente", según ha informado este martes.

La aseguradora ha detallado que el seguro está diseñado para la protección de pequeñas y medianas empresas y articula su cobertura en tres grandes ámbitos: la protección de datos, la responsabilidad civil derivada de incidentes de seguridad y la interrupción de negocio.

En concreto, contempla situaciones como la alteración, pérdida o robo de datos, la violación de la privacidad, la extorsión cibernética, el cibercrimen o el riesgo reputacional, así como responsabilidades asociadas a la vulneración de la confidencialidad, la privacidad o la seguridad en la red.

Además, el seguro ahora añade la cobertura de phishing, una de las amenazas digitales más frecuentes y con mayor impacto.

Por otra parte, la póliza puede incorporar también garantías opcionales vinculadas a la seguridad de datos de la industria de tarjetas de pago, el contenido multimedia o la pérdida de beneficio bruto y gastos generales permanentes en caso de interrupción de la actividad.

La renovación del producto se produce en un contexto en el que los ciberataques se han consolidado como un riesgo transversal para las compañías.

Según datos del Instituto Nacional de Ciberseguridad, INCIBE, los ciberincidentes gestionados en España crecieron un 26% en 2025, hasta superar los 122.000 casos.

Ciberataques a pymes

Asimismo, el 70% de los ciberataques se dirigen a pymes. Entre las amenazas más habituales gestionadas por Occident destacan el cibercrimen, la alteración o robo de datos y las violaciones de privacidad.

Asimismo, se calcula que solo el 1% de las pérdidas producidas por estos incidentes están aseguradas, con las pymes como los clientes que disponen de una menor cobertura ante estos incidentes, según recoge el análisis de la Asociación Internacional de Supervisores de Seguros (IAIS, por las siglas en inglés) y el Instituto de Estabilidad Financiera (FSI) en el último informe (Cyber insurance unpacked: the corporate digital safety net) que han elaborado en colaboración.

En este sentido, el producto permite a las empresas acceder a un análisis inicial de su exposición digital y de posibles vulnerabilidades, convirtiéndose no solo en una herramienta de respuesta ante un siniestro, sino también en un instrumento de prevención.