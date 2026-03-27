La Semana Santa concentra un 11% más de accidentes graves en carretera y deja 460 muertos en diez años

La Semana Santa se consolida como uno de los periodos más peligrosos del año en las carreteras españolas: entre 2015 y 2024 se registraron cerca de 24.000 accidentes de tráfico durante estas fechas, con un balance de 460 fallecidos y más de 33.000 heridos, y una proporción de siniestros graves (con muertos o heridos hospitalizados) un 11% superior a la media anual, según un estudio de la Fundación Línea Directa en colaboración con Fesvial.

La Semana Santa se ha convertido en el primer gran reto del año en materia de seguridad vial en España, coincidiendo con uno de los periodos de mayor intensidad de tráfico por la concentración de desplazamientos de largo recorrido en apenas unos días.

Desde 2019, año previo a la pandemia, los desplazamientos de larga distancia en estas fechas han aumentado un 12% y la media diaria de retenciones lo ha hecho un 30%, lo que agrava el riesgo en carretera.

En este contexto de elevada movilidad, la siniestralidad también repunta. Entre 2015 y 2024 se registraron cerca de 24.000 accidentes de tráfico en Semana Santa, con 460 víctimas mortales y más de 33.000 personas heridas, según el informe Los días más críticos. Accidentalidad vial en Semana Santa (2015-2024), elaborado por la Fundación Línea Directa junto a FESVIAL a partir de la base de datos ARENA y una encuesta a 1.700 conductores.

La proporción de accidentes graves en carretera durante estos días alcanza el 14,6%, casi un 11% más que la media anual, lo que evidencia un incremento en la gravedad de los siniestros.

"La Semana Santa constituye el primer gran reto del año en materia de seguridad vial, por lo que es vital que los conductores tomen conciencia y se impliquen", subraya la directora general de la Fundación Línea Directa, Mar Garre, que apela a cumplir las normas, afrontar con calma las retenciones y seguir las recomendaciones de la DGT para avanzar hacia el objetivo de cero muertes en carretera.

La Operación Salida se confirma como el periodo más crítico, con especial incidencia el viernes (10,4% de los siniestros) y el sábado (10,5%) previos a Semana Santa, cuando se concentran más accidentes que en la Operación Retorno. El domingo anterior, Domingo de Ramos, es el día con mayor proporción de accidentes mortales, con el 4,9% de los siniestros con víctimas registrados en esa jornada.

Por territorios

La mayoría de los accidentes de Semana Santa se producen en carreteras convencionales, donde se registra el 63,5% de los siniestros, principalmente en tramos rectos, aunque los accidentes en curva aumentan respecto al resto del año. Las salidas de vía son el tipo de siniestro más habitual cuando no hay colisión (38%), mientras que, cuando sí se produce colisión, predominan los alcances (20%).

Por tipo de vehículo, seis de cada diez implicados en accidentes durante estas fechas son turismos, pero el estudio detecta un incremento de siniestros con motocicletas y bicicletas. En ciudad, las colisiones frontolaterales concentran el 27% de los siniestros, seguidas de los atropellos (17%), aunque estos últimos se sitúan por debajo de la media anual.

El mapa de la accidentalidad grave dibujado por la Fundación Línea Directa revela fuertes diferencias territoriales. Navarra presenta la mayor proporción de accidentes con fallecidos o heridos hospitalizados sobre el total de siniestros de Semana Santa, con un 25,8%, seguida de Extremadura, con un 23,6%, muy por encima de la media nacional del 14,6%. En el extremo opuesto figuran la Comunidad de Madrid, con un 7,4%, y Cantabria, con un 10,5%.

El informe también localiza los tramos de carretera interurbana más conflictivos durante la última década en este periodo, en segmentos de hasta 25 kilómetros. El tramo con más accidentes con víctimas es la A-31 en Alicante, entre los kilómetros 206,2 y 226,8, con 22 siniestros; le siguen la GC-1 en Gran Canaria (km 1,0–19,5), la AP-7 en Barcelona (km 170,0–190,2), la A-2 en Madrid (km 19,0–38,5) y la A-1 en Álava (km 340,7–360,2).

En el ámbito urbano, las ciudades con mayor proporción de víctimas graves sobre el total de víctimas en Semana Santa son Zaragoza (11%), Córdoba (9,7%) y Murcia (6,3%).

Uno de cada tres conductores, unos 9 millones de automovilistas, identifica la Semana Santa como la época del año con mayor riesgo para conducir, por encima de otros periodos vacacionales.

Sus principales preocupaciones son el estado de las carreteras, que inquieta a 23 millones de conductores (83%); la inestabilidad meteorológica, que preocupa a tres de cada cuatro por su impacto en la visibilidad y la adherencia del vehículo; y el estado del propio automóvil, que inquieta al 43%.

La Fundación Línea Directa insiste en la necesidad de extremar la prudencia ante la inminente operación especial de Tráfico de estos días. El objetivo, recuerdan, pasa por reducir la accidentalidad en una de las fechas más críticas del calendario y acercarse a la meta de una movilidad más segura en las carreteras españolas.