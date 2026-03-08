Mapfre, AXA y DKV lideran la presencia de las aseguradoras en las respuestas de la inteligencia artificial

La inteligencia artificial se consolida como nuevo campo de competencia para las aseguradoras. Mapfre, AXA, Adeslas y DKV lideran la presencia de las aseguradoras en las respuestas de la inteligencia artificial, mientras insurtechs como Tuio ya captan hasta un 20% de clientes desde este canal.

Un análisis de Product Hackers muestra que la "visibilidad en IA", entendida como la frecuencia con la que las marcas aparecen en las respuestas de los modelos de lenguaje, está muy concentrada.

Mapfre, AXA, Adeslas, DKV y Allianz son las que más presencia tienen hoy, lo que anticipa una nueva batalla competitiva por posicionarse como recomendación por defecto de los sistemas de inteligencia artificial.

En concreto, Mapfre lidera con un 8,87% de visibilidad, seguida por AXA (6,28%), Adeslas (4,47%), DKV (4,46%) y Allianz (4,02%).

A partir del top 5, la visibilidad cae de forma pronunciada y más de 20 marcas quedan por debajo del 1,5%, un nivel que en entornos de IA equivale prácticamente a no aparecer en la mayoría de las respuestas.

El mismo informe destaca que el tráfico referido por IA se triplicó en la primera mitad de 2025, pasando del 2% al 6% del total, y las previsiones apuntan a que en 2027 el tráfico procedente de IA podría superar al de la búsqueda orgánica tradicional.

"Estamos viendo cómo el tráfico desde IA deja de ser marginal para convertirse en un canal estratégico, y las marcas que no entiendan sus reglas corren el riesgo de volverse invisibles", explica Luis Díaz del Dedo, CEO de Product Hackers.

Ventaja competitiva

Mikel Campo, socio de Seguros de KPMG en España destaca que "el que no sepa hoy cómo manejar la inteligencia artificial perderá esa ventaja competitiva" y como ejemplo explica el caso de Tuio, argumentando que "son nativos IA".

De hecho, es la primera aseguradora del mundo integrada en el marketplace de ChatGPT. Uno de sus fundadores, Juan García Fernández, explica a EL ESPAÑOL-Invertia que "a los nuevos clientes solemos preguntar dónde nos habían conocido y el 15-20% nos respondían que venían a raíz de las aplicaciones de inteligencia artificial".

Las aplicaciones de IA ya son "un canal nuevo muy importante donde los usuarios conocen el mundo del seguro y ahí surgió la idea de ofrecer nuestro servicio dentro del marketplace de ChatGPT", subraya García Fernández.

El objetivo es permitir que cualquier usuario pueda obtener presupuestos personalizados de seguros de hogar directamente dentro de ChatGPT, además de automatizar parte de la relación con el cliente, desde la primera consulta hasta la gestión de dudas recurrentes.

Fundada en 2021, Tuio opera como una aseguradora 100% digital, sin oficinas físicas, enfocada en seguros sencillos y en clientes habituados a contratar servicios online.

La compañía arrancó especializada en seguros de hogar para propietarios e inquilinos, incluyendo vivienda habitual, segunda residencia o pisos en alquiler, y ha ido ampliando su oferta hacia productos como seguros de vida y vida hipoteca.

Otra de las cosas que caracteriza a la insurtech es que permite el pago de la cuota del seguro de forma mensual y facilita a los nuevos usuarios el cambio de compañía de seguros.