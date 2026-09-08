Educación cifra en un 70% la asistencia en el primer día de clase en Ceuta en una jornada "sin incidencias"

Un grupo de niños a la entrada del colegio en Ceuta. Marcos Moreno / Europa Press

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Las claves Generado con IA El 70% de los alumnos de Ceuta asistió al primer día de clase tras la crisis de julio, según la ministra de Educación, Milagros Tolón. La jornada se desarrolló sin incidencias y con todos los centros abiertos; en Primaria la asistencia fue del 65% y en institutos del 83%. El Gobierno ha reforzado la seguridad en colegios e institutos con vigilancia privada 24 horas y refuerzo en los accesos de cinco centros. Educación prepara medidas específicas para atender a los menores que permanezcan en la ciudad, adaptando los recursos según sus necesidades.

Los alumnos de Ceuta han vuelto este martes 8 de septiembre a las aulas en medio de la crisis que vive la ciudad desde el pasado mes de julio. El 70% de los estudiantes ha acudido finalmente a clase este primer día, según los datos facilitados por la ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes, Milagros Tolón, que se ha desplazado a la ciudad para respaldar a la comunidad educativa y presentar las medidas extraordinarias adoptadas por el Gobierno para garantizar la seguridad en los centros.

La jornada se ha desarrollado "sin incidencias" y con todos los colegios e institutos abiertos "con ganas y con ilusión", según ha indicado la ministra. En Primaria, la asistencia se ha situado en torno al 65%, mientras que en los institutos ha alcanzado el 83%. “Ceuta no está sola. Cuenta con el respaldo de todos y todas y cuenta con el respaldo del Gobierno de España”, ha asegurado Tolón.

El Ejecutivo ha desplegado un dispositivo extraordinario de seguridad en los centros educativos. La principal medida es la presencia de seguridad privada las 24 horas del día, los siete días de la semana, tanto en colegios públicos como concertados.

A ello se suma el refuerzo del vallado de cinco centros de Educación Infantil y Primaria para evitar accesos no autorizados, así como una mayor vigilancia en los alrededores de los colegios e institutos. El Gobierno también ha planteado reforzar la coordinación de los itinerarios escolares.

El dispositivo diseñado por Educación incluye también aulas matinales y vespertinas en varios institutos, especialmente para facilitar la atención de los alumnos de los primeros cursos de la ESO antes y después del horario lectivo.

Además, se han previsto actuaciones formativas y de intervención psicosocial dirigidas a los distintos miembros de la comunidad educativa para responder a las necesidades que puedan surgir.

Uno de los asuntos que más preocupa a las familias es la posibilidad de que vuelva a producirse una situación como la vivida en julio. Preguntada por los protocolos ante una eventual nueva entrada, Tolón ha sido tajante y ha pedido tranquilidad ante los mensajes que circulan por redes sociales.

“Nosotros no vamos a valorar que haya una segunda, una tercera entrada. Lo decía ayer claramente: niego tajantemente lo que se está hablando ahora por las redes sociales”, ha afirmado. “Por tanto, tranquilidad”, ha añadido.

La ministra ha reconocido que comprende el temor de las familias y ha relatado su conversación con varias madres. Una de ellas, según ha contado, no sabía si había hecho bien al decidir que su hija no acudiera a clase. “Yo le he dicho: tranquila, sé que el miedo muchas veces es libre", ha explicado.

Tolón ha defendido, sin embargo, que recuperar la rutina escolar es positivo para los menores. “Creo que es mucho mejor para ella que vaya al colegio porque la rutina va a ser buena para llegar a una normalidad, entre comillas”, ha señalado.

“Cuando veamos que funciona la seguridad, y está funcionando la seguridad, habrá tranquilidad. Y eso es lo que necesita esta ciudad”, ha añadido.

Tolón ha destacado asimismo el trabajo de los 1.700 docentes de Ceuta, que llevan una semana trabajando en los centros para preparar el inicio del curso. “Ellas y ellos son un claro ejemplo del compromiso de la sociedad ceutí con el bienestar de las niñas y de los niños de Ceuta”, ha defendido.

Atención a menores

El Ministerio trabaja además en distintos escenarios para determinar cómo se atenderá educativamente a los menores que permanezcan en la ciudad, teniendo en cuenta factores como su edad y su trayectoria escolar. Tolón ha señalado que Educación está preparando diferentes respuestas “dependiendo de la cifra que al final se quede en la ciudad de Ceuta” para garantizar que reciban la atención educativa necesaria.

“Si son necesarios más medios, utilizaremos más medios siempre para proteger a la comunidad educativa, para garantizar el derecho a la educación y para contribuir a que Ceuta salga fortalecida de esta crisis”, ha apuntado.