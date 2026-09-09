El A400M y el carro de combate Leopardo coparon un tercio de la inversión de Defensa en modernización en 2025

Para 2026, los compromisos de gasto en modernización ascienden a 6.835 millones de euros, destacando las fragatas F-110 y el obús ATP Cadenas como principales inversiones.

El Ejército del Aire y del Espacio recibió la mayor inversión, con 2.094 millones en cinco proyectos; el Ejército de Tierra ejecutó 1.814 millones y la Armada 1.175 millones.

Defensa destinó 1.005 millones al avión A400M y 954 millones al programa Leopardo, representando el 34,9% del total ejecutado en Programas Especiales de Modernización.

El A400M y el carro de combate Leopardo concentraron un tercio de la inversión en modernización de Defensa en 2025, sumando 1.959 millones de euros.

Los programas del avión de transporte A400M y del carro de combate Leopard 2E (Leopardo) acapararon un tercio de los 5.610 millones de euros invertidos por el Ministerio de Defensa en los Programas Especiales de Modernización (PEM) durante 2025, al concentrar conjuntamente 1.959 millones de euros.

En concreto, Defensa destinó 1.005 millones de euros al A400M, de Airbus, para el Ejército del Aire y del Espacio y otros 954 millones al programa del Leopardo, desarrollado GDELS-Santa Bárbara Sistemas, para el Ejército de Tierra, lo que equivale al 34,9% del total ejecutado en los PEM el pasado ejercicio.

Así se desprende de un análisis del Observatorio de Seguridad Nacional de Opina 360, elaborado con datos de la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE), que cifra en un 73,1% el incremento de las inversiones en estos programas respecto a 2024.

Tras el A400M y el Leopardo, las mayores inversiones correspondieron a las fragatas F-100, construidas por Navantia, con 730 millones de euros y la producción y el apoyo logístico del Eurofighter, con 581 millones.

Le siguen el helicóptero multipropósito NH-90, con 358 millones; el desarrollo del NGWS-FCAS, con 266 millones; los misiles Patriot PAC 3, con 256 millones; y la fabricación del vehículo de combate sobre ruedas (VCR) 8x8, con 223 millones.

NH-90 del Ejército de Tierra durante unas maniobras Ejército de Tierra

El Ejército del Aire y del Espacio concentró la mayor inversión en PEM en 2025, con 2.094 millones de euros distribuidos en cinco proyectos, por delante del Ejército de Tierra, que ejecutó 1.814 millones en nueve programas.

Por su parte, la Armada acumuló un gasto de 1.175 millones de euros en ocho desarrollos, mientras que las inversiones de interés conjunto ascendieron a 527 millones en seis proyectos.

Respecto a los nuevos Programas Especiales de Modernización incluidos en el Plan Industrial y Tecnológico de Seguridad y Defensa, el Ministerio solo ejecutó gasto el pasado año en la modernización de media vida de las fragatas F-100, a la que destinó cerca de 14 millones de euros.

El resto de las iniciativas prevé imputar sus primeros gastos a 2026 o a ejercicios posteriores, según el análisis.

Compromisos para 2026

La liquidación presupuestaria de 2025 refleja, además, que los compromisos de gasto para los PEM ya en marcha ascienden a 6.835 millones de euros en 2026, un 21,8% más si la ejecución final alcanza esa cifra.

Las fragatas F-110, con compromisos de cerca de 858 millones de euros, y el obús ATP Cadenas, con 653 millones, encabezarán las inversiones previstas este año.

De cumplirse esas previsiones, el Ejército de Tierra pasará a liderar la inversión en los grandes programas de modernización, con 2.605 millones de euros, frente a los 2.242 millones de la Armada, los 1.202 millones del Ejército del Aire y del Espacio y los 787 millones de los proyectos de interés conjunto.