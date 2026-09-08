El rey analiza con Robles, el Jemad y otros altos mandos militares la defensa de Ceuta

El Gobierno y la Casa Real preparan una visita histórica del rey a Ceuta, la primera que realizará el jefe del Estado.

Felipe VI destacó la importancia de la unidad y el apoyo de toda España a las poblaciones de Ceuta y Melilla.

La reunión se produjo tras los graves acontecimientos ocurridos en Ceuta y Melilla los días 30 y 31 de julio, que suscitaron la preocupación del monarca.

El rey Felipe VI se reunió con la ministra de Defensa, el Jemad y altos mandos militares para analizar la situación de defensa en Ceuta.

El rey se reunió con la ministra de Defensa, Margarita Robles, el jefe de Estado Mayor de la Defensa (Jemad), Teodoro López Calderón, y el comandante general de Ceuta, Luis Fernández Herrero, para examinar la situación en Ceuta desde el punto de vista de la Defensa, según ha informado de este martes Casa Real.

La reunión de Felipe VI con la ministra, el Jemad y los mandos operativos de defensa, se produjo ayer, lunes, y tuvo lugar después de que el rey y Robles coincidieran el pasado viernes en Toledo, en el Museo del Ejército en una exposición sobre la participación española en el origen y desarrollo histórico de los actuales Estados Unidos de América.

Ambos volverán a encontrarse este próximo viernes en la base naval de Rota (Cádiz) en un acto con motivo de la conmemoración del 25 aniversario de los atentados terroristas del 11-S.

El Rey mantuvo ayer una reunión en el Palacio de La Zarzuela con la ministra de Defensa, el Jefe de Estado Mayor de la Defensa, el comandante general de Ceuta y los Mandos Operativos con el objeto de examinar la situación en Ceuta desde el punto de vista de la defensa.… pic.twitter.com/N4YNCI3wkE — Casa de S.M. el Rey (@CasaReal) September 8, 2026

Tras los graves acontecimientos ocurridos en Ceuta los pasados 30 y 31 de julio, Felipe VI expresó su "preocupación e indignación" por los "graves" acontecimientos ocurridos en Ceuta, y también en Melilla, e insistió en la necesidad de adoptar todas aquellas medidas que transmitieran "de forma unida, clara y determinante a las poblaciones de Ceuta y Melilla el apoyo y cariño del resto de España", una unidad a la que volvió a apelar el jefe del Estado en el Día de Ceuta: "La Corona y todos, con nuestra ciudad".

La casa real y el Gobierno trabajan en la visita de Felipe VI a Ceuta, que, según anunció el presidente del ejecutivo, Pedro Sánchez, será en las próximas semanas, un viaje histórico, ya que es el primero que realizará el jefe del Estado, todavía sin fecha concreta.