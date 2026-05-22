Senator, el blindado canadiense que protege a los ucranianos entrenados por España para desminar el campo de batalla

España ha formado a unos 9.000 soldados ucranianos en labores de desminado y otras especialidades, en el marco de una coalición internacional con otros 20 países.

El Senator MRAP dispone de protección frente a amenazas químicas, biológicas y nucleares, además de tecnología avanzada como visión nocturna y vigilancia perimetral.

Estos vehículos cuentan con un diseño de casco en V, blindaje avanzado y sistemas que los hacen resistentes a minas, explosivos y proyectiles, minimizando el riesgo para su tripulación.

Ucrania ha recibido 20 vehículos blindados Roshel Senator MRAP, fabricados en Canadá, para proteger a los equipos de desminado entrenados por España.

En el marco de la guerra de Ucrania, las labores de desminado humanitario representan una de las tareas más urgentes para garantizar la seguridad de la población civil y la recuperación de los territorios afectados por los combates.

En este contexto de extremo riesgo, la protección de los especialistas que se adentran en campos sembrados de trampas explosivas se ha convertido en una prioridad absoluta. Para responder a este desafío, las unidades de desminado han recibido un valioso refuerzo con la incorporación de un lote de 20 vehículos blindados Roshel Senator MRAP, de fabricación canadiense.

Estos avanzados vehículos fueron entregados bajo los esfuerzos coordinados de la Coalición para la Capacidad de Desminado, una alianza internacional -de la que también forma parte España- comprometida en dotar a Ucrania de los recursos tecnológicos y formativos necesarios para mitigar el peligro de los artefactos explosivos plantados por las fuerzas del Kremlin.

La llegada de las nuevas unidades destaca no solo por su relevancia técnica, sino también por la rapidez con la que se gestionó el proyecto. En un entorno marcado por la letal amenaza de los drones, la velocidad de respuesta resulta crucial.

El fabricante canadiense Roshel ha demostrado una gran capacidad logística al disponer de los vehículos de manera inmediata, permitiendo completar la entrega en un plazo de tan solo tres meses.

El mayor general Oleksandr Yakovets, jefe de la Administración del Servicio Estatal de Transporte Especial ucraniano, ha subrayado que este esfuerzo conjunto con la coalición y el fabricante permitió alcanzar una meta que "parecía casi imposible".

"Estos nuevos vehículos mejorarán sustancialmente la seguridad de nuestro personal de desminado durante las operaciones humanitarias", ha asegurado el militar.

Características del blindado

El diseño del Senator MRAP responde de manera directa a las duras lecciones aprendidas en los últimos años de conflicto. Derivado de las primeras versiones de transporte de personal que Ucrania empezó a recibir en el año 2022 sobre chasis comerciales, esta variante mejorada se encuadra en la categoría de vehículos protegidos contra minas y emboscadas.

El elemento central que define su capacidad de supervivencia es su casco en forma de V. Esta geometría resulta fundamental en caso de una detonación, ya que actúa desviando las violentas ondas expansivas y la metralla hacia los laterales del blindado, minimizando el impacto directo sobre el habitáculo de la tripulación.

Vehículo blindado Senator MRAP Roshel

Al disipar la energía de una mina terrestre o un artefacto explosivo improvisado, las probabilidades de sufrir heridas graves disminuyen de forma drástica para los ocupantes.

Más allá de su blindaje estructural, el Senator combina una movilidad superior con una gran protección balística basada en su carrocería de acero blindado y cristales balísticos. Su potente motor turbodiésel de 6,7 litros, acoplado a un sistema de tracción a las cuatro ruedas y una suspensión reforzada, asegura una excelente capacidad todoterreno para desplazarse por terrenos hostiles y embarrados.

La seguridad se complementa con neumáticos equipados con sistemas antipinchazos y un mecanismo central de inflado que mantiene la operatividad en combate. En su interior, el habitáculo cuenta con características ergonómicas que proporcionan un entorno de trabajo cómodo y eficiente, reduciendo de forma considerable la fatiga de los operarios durante las extenuantes jornadas en el campo.

La excelencia técnica del Senator está respaldada por sus certificaciones internacionales, que cumplen con los niveles 2 y 3 de la norma STANAG de la OTAN. Esta homologación garantiza que el blindado es capaz de resistir impactos directos de proyectiles perforantes de fusilería, fragmentos procedentes de explosiones de artillería pesada de 155 milímetros e incluso detonaciones de minas de hasta ocho kilogramos de dinamita.

Interior del vehículo blindado Senator MRAP Roshel

La protección se extiende también al ámbito de las amenazas químicas, biológicas, radiológicas y nucleares mediante un sistema de defensa avanzado que filtra cualquier agente nocivo del exterior y garantiza un suministro ininterrumpido de aire limpio dentro de su cabina sellada.

La dotación también dispone de herramientas de monitorización avanzadas como sistemas de visión nocturna, imágenes térmicas, videovigilancia perimetral completa y potentes proyectores de luz que pueden controlarse a distancia.

Capacidades de desminado

La Coalición para el Desarrollo de Capacidades de Desminado es, actualmente, la más numerosa en cuanto a miembros dentro del Grupo de Contacto de Defensa de Ucrania. Además de España, esta alianza está integrada por otros 20 países: Lituania, Islandia, Bélgica, Grecia, Dinamarca, Estonia, Irlanda, Italia, Letonia, Moldavia, Alemania, Polonia, Eslovaquia, Hungría, Francia, Finlandia, Croacia, República Checa, Suecia y Japón.

El Ministerio de Defensa español ha desempeñado un papel muy relevante en este entramado de asistencia general. A través de la Misión de Asistencia Militar de la Unión Europea, España ha proporcionado instrucción fundamental a unos 9.000 efectivos ucranianos desde finales de 2022.

Esta capacitación abarca desde la preparación combativa básica hasta módulos técnicos de alta complejidad, entre los cuales destaca el adiestramiento especializado en desminado humanitario. En total, se han impartido más de 230 módulos de unas 40 especialidades diferentes.