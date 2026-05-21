Rusia despliega todo su poder nuclear en Bielorrusia: submarinos Borei, aviones Il-38 y misiles hipersónicos Kinzhal

El despliegue, aunque presentado como no hostil, eleva la desconfianza internacional y subraya la creciente centralidad de la disuasión nuclear en la política exterior rusa.

Las maniobras involucrarán más de 64.000 efectivos y buscan reforzar la preparación ante posibles agresiones externas, en respuesta a tensiones con la OTAN y la guerra en Ucrania.

El Kremlin ha desplegado el grueso de su poder nuclear en Bielorrusia para participar en unos ejercicios conjuntos. De acuerdo al Ministerio de Defensa ruso, para estas maniobras se han movilizado un submarino de propulsión nuclear Borei, aviones antisubmarinos Il-38, cazas Mig-31 equipados con misiles hipersónicos Kinzhal, y proyectiles balísticos intercontinentales RS-24 Yars.

Este despliegue responde a una calculada estrategia de disuasión que busca responder a las crecientes fricciones con los miembros europeos de la OTAN, intensificadas recientemente por el curso de la guerra en Ucrania y los constantes incidentes de vigilancia con drones en el mar Báltico.

Este adiestramiento entre las fuerzas armadas rusas y bielorrusas se perfila como uno de los mayores simulacros nucleares organizados por Moscú en el último período, involucrando a un contingente que supera los 64.000 efectivos dedicados en exclusiva a la preparación operativa ante posibles escenarios de agresión externa.

La implicación de Minsk resulta medular en este engranaje logístico, ya que una de sus brigadas de misiles tácticos está asumiendo tareas de combate que comprenden la recepción técnica de municiones especiales destinadas al sistema móvil Iskander-M, la carga de los proyectiles en los vehículos portadores y el desplazamiento encubierto hacia áreas de lanzamiento no programadas.

A pesar del calado de estas operaciones, el Ministerio de Defensa bielorruso ha insistido reiteradamente en que estas maniobras no persiguen un fin hostil hacia terceros países ni buscan desestabilizar la seguridad regional, una postura respaldada por el Kremlin al argumentar que las acusaciones de agresión formuladas por Ucrania sólo pretenden aumentar artificialmente la tensión global.

Un caza Mig-31 equipado con un misil hipersónico Kinzhal Reuters

Sin embargo, el despliegue armamentístico exhibido desborda el marco de un simple ejercicio de rutina defensiva y pone de manifiesto la implicación de los recursos más sofisticados de la maquinaria de guerra rusa.

La demostración de fuerza ha integrado componentes de las Fuerzas de Misiles Estratégicos, la aviación de largo alcance y unidades de los distritos militares Central y de Leningrado, sumando además la capacidad de las flotas navales del Norte y del Pacífico.

Aunque las autoridades militares rusas suelen recurrir al empleo de ojivas simuladas en esta clase de maniobras, la transferencia física de capacidades y el adiestramiento en suelo bielorruso despiertan serias dudas y un profundo escepticismo entre los analistas internacionales y los gobiernos occidentales, quienes recuerdan el precedente de la utilización de dicha infraestructura territorial durante el inicio de la ofensiva militar en el año 2022.

La combinación de una retórica pacificadora por parte de Minsk con la exhibición coordinada de bombarderos, submarinos estratégicos y tecnología hipersónica por parte de Moscú subraya la profunda mutación de las fronteras de la Unión Europea en un escenario de confrontación prolongada.

Así, este reposicionamiento táctico en el corazón de Europa Oriental no solo incrementa la desconfianza mutua con los países aliados, sino que afianza el uso de la disuasión atómica como el eje vertebrador de la política exterior del Kremlin frente a la ayuda militar internacional recibida por Ucrania.