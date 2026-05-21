EM&E Group invertirá 50 millones en una nueva planta industrial en Guadalajara que generará 300 empleos

El proyecto se enmarca en la estrategia de crecimiento y diversificación geográfica de EM&E Group en España.

La planta creará 300 empleos y reforzará la base industrial y el desarrollo económico regional.

La instalación tendrá 42.000 metros cuadrados y será la mayor nave productiva de la empresa.

EM&E Group, compañía española especializada en tecnologías de defensa y seguridad, reforzará su capacidad industrial con una inversión de 50 millones de euros en Castilla-La Mancha para la construcción de una nueva planta en Alovera (Guadalajara).

La instalación, situada en el polígono industrial Los Picones, contará con una superficie de 42.000 metros cuadrados y se convertirá en la mayor nave productiva de la empresa hasta la fecha.

Su puesta en marcha está prevista para este verano y permitirá ampliar las capacidades de producción del grupo, en línea con el desarrollo de sus programas estratégicos.

El proyecto supondrá además la creación de 300 nuevos puestos de trabajo, contribuyendo al dinamismo económico e industrial de la zona y al impulso del empleo estable en la región.

Javier Escribano, presidente de Escribano Mechanical & Engineering (EM&E), subrayó que “la nueva planta de Alovera no solo nos permitirá ampliar nuestras capacidades productivas, sino que también refleja nuestro compromiso con el fortalecimiento de la base industrial nacional, el desarrollo del tejido económico regional y la promoción del talento local”.

Cohesión territorial

Esta nueva instalación se integra en la estrategia de crecimiento y diversificación geográfica del grupo, orientada a reforzar la cohesión territorial.

Escribano cuenta actualmente con presencia industrial en distintos puntos de España, con sede en Alcalá de Henares y plantas en Madrid (Pinto y El Viso), Córdoba, Binéfar (Huesca) y los municipios jienenses de Linares y Bedmar.

A ello se suman un centro de I+D en Avilés (Asturias), un centro de desarrollo de software e inteligencia artificial en Barcelona, una oficina técnica en El Puerto de Santa María (Cádiz) y capacidades en fotónica en Valencia.