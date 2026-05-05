El CNI advierte de que España es uno de los países más ciberatacados del mundo "con toda clase de artefactos"

Además del ciberterrorismo, el secretario general del CNI alertó sobre amenazas como el terrorismo yihadista y la inmigración irregular, especialmente desde el sur, y subrayó que grupos como DAESH siguen activos y adaptando sus métodos.

El CNI dedica importantes esfuerzos a identificar y analizar intentos de ataque contra el Ministerio de Defensa, sus propias redes y empresas españolas, tanto dentro como fuera del país.

El CNI advierte que España es uno de los países más ciberatacados del mundo, enfrentando ataques de ransomware, espionaje y campañas de desinformación.

El secretario general del Centro Nacional de Inteligencia (CNI), Luis García Terán, ha advertido este martes de que España es uno de los países más ciberatacados del mundo "con toda clase de artefactos y artilugios", no solamente con campañas de ransomware, sino también de espionaje y en el ámbito cognitivo (el sexto dominio del que habla la OTAN).



Así lo ha señalado el ‘número dos’ del CNI durante su participación en la jornada ‘Seguridad y defensa global’, organizada por Europa Press. Allí ha advertido además de que, si antes llevar a cabo un ciberataque de gran alcance requería capacidades técnicas avanzadas, en la actualidad esa todo esos "se ha democratizado", facilitando su proliferación, con ataques que proceden tanto de actores estatales como no estatales.



García Terán ha explicado que no se trata solamente de desinformación, sino de polarizar, de intentar carcomer o destruir los cimientos de las sociedades que se establecen como objetivo y ha alertado de que se han democratizado de alguna forma esas capacidades.



Y a esto -ha asegurado- el CNI está dedicando "un esfuerzo notable", primero para identificarlos y después para analizar las razones por las cuales un determinado actor ha intentado atacar unos 'router', páginas web o capacidades del Ministerio de Defensa, del propio centro de inteligencia o de cualquier otra empresa.



Por ello, ha alertado de que la actividad de los servicios hostiles a veces está siendo más intensa y ya se está observando no solamente en España, sino sobre delegaciones y empresas españolas asentadas en otros países.

Terrorismo e inmigración irregular

García Terán ha citado también otras amenazas como el terrorismo yihadista o la inmigración irregular, una de las palancas -ha dicho- de algunos países que intentan favorecer en un momento determinado una inestabilidad en una determinada región del mundo para favorecer llegadas "muy importantes" de personas. En el caso de España, los escenarios principales vienen del sur, ha precisado.

Ha recordado que, tras años sin atentados en España, “parece que ya se nos ha olvidado y ya no existe. Eso es una percepción absolutamente falsa de seguridad”. En este sentido, ha advertido de que “los grupos terroristas, a medida que evolucionan, se van convirtiendo en más violentos a la hora de ejecutar los ataques”.

Además, ha subrayado que “el DAESH no ha desaparecido” y que “está desarrollando nuevas prácticas, técnicas y procedimientos”. Como ejemplo, ha citado el caso reciente de Mali, donde se ha constatado “el uso intenso de los UAV (drones)”, y ha advertido de que “cuando no tienes una capacidad contra UAV, te puedes enfrentar a situaciones bastante complicadas”, según ha señalado el “número dos” del CNI.

En este contexto, ha advertido de que “ya tienen esa capacidad, con lo cual tenemos que sentarnos a hablar de modelos de capacidades terroristas diferentes”, y ha concluido con una llamada a la cautela: “lo que no podemos es ser excesivamente ilusos”.

A la pregunta de si países teóricamente aliados se pueden convertir en amenazas, Terán ha respondido que no ha visto todavía ese caso y ha señalado que en el CNI lo que intentan es analizar tendencias para ver si alguna puede entrar en colisión con un interés español, y en ese caso informan al Gobierno.



"Creo que conviene poner un poquito de distancia, más allá de las declaraciones que buscan un determinado objetivo, tenemos que ir más allá y ver exactamente cuáles son realmente las tendencias y las políticas de largo recorrido que en un momento determinado se pueden desarrollar por parte de aliados", ha apuntado García Terán sin mencionar a ningún país en concreto.