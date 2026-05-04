Rumanía elige el Lynx de Rheinmetall para su programa de blindados de infantería: 298 unidades por más de 3.000 M

El programa implica transferencia de tecnología y producción local, con el objetivo de fortalecer la industria de defensa rumana y mejorar las capacidades de sus Fuerzas Terrestres.

El Lynx KF41 destaca por su diseño modular, protección avanzada y capacidad de transportar hasta 8 soldados más 3 tripulantes, además de armamento moderno y sistemas electrónicos.

La compra incluye una primera fase de 232 blindados financiados con fondos europeos y una segunda de 66 unidades con presupuesto nacional.

Rumanía adquirirá 298 vehículos de combate de infantería Lynx KF41 de Rheinmetall en un contrato valorado en más de 3.000 millones de euros.

Rumanía contará con nuevos vehículos de combate de infantería (IFV) firmados por la alemana Rheinmetall. Así lo ha elegido el Gobierno liderado por Nicusor Dan y se lo ha comunicado al Parlamento del país.

Se trata de 232 blindados del modelo Lynx KF41 que se adquirirán por 2.600 millones de euros mediante el mecanismo SAFE de fondos europeos.

El plan original contemplaba incorporar un total 298 blindados por 3.000 millones, pero esas 66 unidades se tramitarán a través de un contrato posterior, probablemente a cargo del presupuesto nacional por unos 740 millones, según Defense Romania.

Este programa representa la mayor compra realizada por Rumanía en el marco SAFE de la Unión Europea. Se prevé que la entrega de todos los vehículos se complete en ocho años tras la firma del contrato con Rheinmetall.

"El proyecto tiene como objetivo equipar al Ejército rumano con vehículos de combate de infantería sobre orugas y sus derivados, necesarios para llevar a cabo misiones específicas por parte de las unidades que los utilizarían", explican en la documentación remitida.

El Lynx KF41 es la última versión del vehículo de infantería de Rheinmetall. Se presentó por primera vez en sociedad en 2016 poniendo sobre la mesa un diseño modular que separa el sistema de propulsión y el de misión para una rápida reconfiguración de funciones.

El blindado tiene una masa de unas 50 toneladas a plena carga, notablemente mayor de las 35 con las que contaba la versión inmediatamente anterior del vehículo, y puede transportar hasta 8 soldados más los tres tripulantes.

Cuenta con un sistema de propulsión de 1.140 caballos de potencia y alcanza una velocidad máxima de 65 kilómetros por hora.

En cuanto al armamento, el KF41 está equipado con una torreta Lance 2.0 que incorpora un cañón Wotan de 35 milímetros y módulos que permiten la gestión de varias municiones y sistemas.

Dentro de esta última parte, el vehículo de Rheinmetall es compatible con los misiles anticarro Spike LR2 de fabricación israelí, el lanzamiento de municiones merodeadoras, sistemas de guerra electrónica y vehículos aéreos no tripulados.

Vehículo Lynx KF41 Rheinmetall

El Lynx cuenta con protección activa, pasiva y reactiva contra todo tipo de amenazas, incluyendo en este caso granadas propulsadas por cohetes y misiles guiados antitanque.

Además de como vehículo de combate de infantería, puede configurarse igualmente para misiones de reconocimiento, evacuación médica y operaciones de recuperación. Por el momento, se desconoce la distribución de configuraciones elegida por Rumanía.

Las principales compañías se interesaron igualmente por el programa rumano. La puesta de largo de las candidaturas se efectuó en la feria BSDA de 2024, donde se expusieron vehículos como el Redback de Hanwha Aerospace, el KF41 Lynx de Rheinmetall, el CV90 de BAE Systems y el ASCOD de General Dynamics European Land Systems.

Programas industriales

Según recoge Defence Industry Europe, con la adquisición de estos nuevos vehículos de combate de infantería, Rumanía pretende establecer capacidades industriales dentro del país mediante la transferencia de tecnología y conocimientos.

Se establecerán, por tanto, la producción localizada y la creación de una base nacional de mantenimiento, reparación y revisión.

"Apoyar el desarrollo de la industria de defensa nacional y las alianzas estratégicas con empresas internacionales es fundamental para Rumanía", según ha explicado el Ministerio de Defensa del país.

"Al colaborar con líderes de la industria, Rumanía fomentará la transferencia tecnológica, el desarrollo de nuevas capacidades y la creación de empleo en el sector de la defensa".

Asimismo, la adquisición de vehículos de combate de infantería forma parte de un esfuerzo más amplio que está realizando Rumanía para mejorar las capacidades de sus Fuerzas Terrestres.

Tal y como indica el propio Ministerio, se están llevando a cabo "más de 70 programas importantes de adquisición y equipamiento". Todos ellos están ya en activo y en diferentes fases para satisfacer las necesidades de las Fuerzas Armadas.

De estos, 27 programas cuentan con contratos vigentes para las Fuerzas Terrestres como los vehículos blindados ligeros, plataformas de vehículos multipropósito con ruedas o sistemas de obuses de 155 milímetros.