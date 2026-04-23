CSG suministrará munición de artillería de largo alcance por cerca de 250 millones a un cliente europeo

Las claves

Las claves Generado con IA CSG ha firmado un contrato de casi 250 millones de euros para suministrar munición de artillería de 155 mm de largo alcance a un cliente europeo. El acuerdo, respaldado financieramente por una potencia de Europa Occidental, refuerza el posicionamiento estratégico de CSG en el sector de defensa europeo. La entrega de la munición se realizará en diez meses, demostrando la capacidad logística y fabril de CSG ante la creciente demanda global. El contrato consolida a CSG como uno de los principales proveedores de artillería de largo alcance e impulsa su liderazgo en soluciones tecnológicas avanzadas.

El holding industrial Czechoslovak Group (CSG), propietario de la Fábrica de Municiones de Granada, consolida su posición estratégica en el sector de la defensa con la firma de un nuevo contrato de gran envergadura.

El proyecto, valorado en casi 250 millones de euros, contempla el suministro de munición de artillería de 155 mm de largo alcance —el estándar actual de la OTAN— a un cliente europeo, contando con el respaldo financiero de una potencia de Europa Occidental.

Supone un hito en la hoja de ruta de CSG, que ha reorientado su producción hacia el segmento de gran calibre y soluciones de alcance extendido.

La compañía prevé completar las entregas en un periodo de diez meses, demostrando una capacidad logística y fabril capaz de responder a la creciente demanda global derivada de la evolución de los conflictos modernos.

Desde el grupo subrayan que la necesidad de alcanzar objetivos a mayores distancias, manteniendo la precisión y la eficacia, se ha convertido en un requisito indispensable para las fuerzas armadas actuales.

Con este contrato, el volumen de pedidos de CSG en lo que va de año reafirma su estatus como uno de los principales proveedores del continente.

Para Jan Marinov, CEO de CSG Defence Systems, el contrato refuerza la estrategia de la compañía en el segmento de munición de largo alcance y avala su posicionamiento en mercados exigentes de Europa Occidental.

“Este contrato es una nueva confirmación de nuestra estrategia en munición de largo alcance” y evidencia la capacidad de CSG “para ejecutar proyectos de gran escala en mercados altamente competitivos”, señala. La firma, añade, mantiene el foco en las necesidades futuras de las fuerzas armadas y adapta su producción a la creciente demanda de sistemas de mayor alcance.

Perspectivas de futuro

El grupo checo considera que el énfasis en el alcance extendido no es una tendencia pasajera, sino un factor determinante para la seguridad y la eficacia operativa en el campo de batalla contemporáneo.

Gracias a la ampliación sistemática de sus capacidades tecnológicas, CSG se posiciona para liderar el cambio de paradigma hacia una artillería más avanzada y de mayor impacto estratégico.