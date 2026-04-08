El Ejército de EEUU recibe los primeros fusiles de asalto XM8: más ligeros y pensados para el combate cercano

El XM8 incorpora mejoras derivadas de pruebas operativas y está diseñado para facilitar futuras actualizaciones, como ópticas avanzadas y cargadores de mayor capacidad.

El arma es compatible con el avanzado sistema de control de tiro M157, que integra telémetro láser, calculadora balística y conectividad inalámbrica con otros equipos del soldado.

El XM8 mantiene o supera la eficacia del modelo anterior gracias a la munición de 6,8 mm y un diseño más manejable, pensado para escenarios urbanos o de alta intensidad.

El Ejército de EEUU ha recibido los primeros fusiles de asalto XM8, más ligeros y compactos, que sustituirán progresivamente al M4A1 en unidades de combate cercano.

El Ejército de Estados Unidos ha dado un nuevo paso en su plan de modernización con la recepción del primer lote de fusiles de asalto XM8, suministrados por SIG Sauer.

Concebido como versión compacta del M7, el nuevo arma equipará a las unidades de combate cercano y sustituirá progresivamente a la veterana M4A1, ofreciendo un fusil unos 9 centímetros más corto y más de medio kilo más ligero, con un peso muy similar al de la M4A1.

La entrega inicial incluye no solo las nuevas carabinas, sino también accesorios, repuestos y apoyo técnico del fabricante, en lo que el Ejército considera un hito dentro del programa de armas de nueva generación (NGSW, por sus siglas en inglés).

Este rediseño no compromete su capacidad letal. Al contrario, mantiene —e incluso supera— los requisitos de eficacia gracias al empleo de la munición de 6,8 mm, uno de los pilares del programa NGSW.

El resultado es un sistema más manejable sin renunciar a potencia de fuego, un factor clave en escenarios urbanos o de alta intensidad.

La decisión de avanzar en la adquisición de esta variante se formalizó el 10 de diciembre de 2025, tras un proceso de evaluación que ha combinado pruebas técnicas exhaustivas con la participación directa de los usuarios finales.

Durante las pruebas conocidas como Soldier Touch Points, desarrolladas a lo largo de 2025, unidades como la 101ª División Aerotransportada y fuerzas de operaciones especiales aportaron información directa sobre ergonomía, carga que debe soportar el combatiente e integración con sistemas avanzados.

La apuesta por armas más ligeras, conectadas y letales busca garantizar la superioridad táctica del soldado estadounidense en los escenarios futuros. US Army

Ese retorno desde la primera línea ha permitido afinar el diseño del XM8 a las necesidades reales sobre el terreno.

Aunque el XM8 no sustituye al M7, sí evidencia la apuesta del Ejército por incorporar con rapidez las lecciones operativas al desarrollo de sus nuevos sistemas de armas.

Superioridad tecnológica

Uno de los elementos diferenciales del XM8 es su plena compatibilidad con el sistema de control de tiro M157, una óptica avanzada que integra telémetro láser, calculadora balística, sistemas de puntería y capacidades de conectividad inalámbrica con otros equipos del soldado.

Este ecosistema tecnológico permite mejorar la precisión, acelerar la adquisición de blancos y facilitar la integración con redes tácticas como Nett Warrior o futuros sistemas de mando y control desplegados a nivel individual.

Además, el diseño modular basado en estándares abiertos permitirá incorporar futuras mejoras, desde nuevas ópticas hasta sensores térmicos, sin necesidad de rediseñar el arma.

El contrato del programa NGSW, adjudicado a SIG Sauer en abril de 2022, ya ha permitido la introducción del fusil M7 y la ametralladora ligera M250 en varias unidades del Ejército estadounidense. Con la llegada de la XM8, el programa amplía su alcance hacia configuraciones más especializadas.

Entre las mejoras previstas se incluyen munición más ligera, cargadores de mayor capacidad —hasta 25 cartuchos— y nuevos sistemas ópticos, con el objetivo de aumentar la carga operativa del soldado y su flexibilidad en combate.

En un contexto de competencia entre grandes potencias y transformación del campo de batalla, la apuesta por armas más ligeras, conectadas y letales busca garantizar la superioridad táctica del soldado estadounidense en los escenarios futuros.