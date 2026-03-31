Hanwha desarrolla una versión sobre ruedas 8x8 de su obús K9 con los países de la OTAN como potenciales clientes

El obús 8x8 compite directamente con los sistemas Caesar francés y RCH 155 alemán, posicionándose como una alternativa equilibrada entre protección, automatización y coste.

Incorpora altos niveles de automatización y una cabina blindada, lo que reduce la tripulación necesaria y aumenta la protección y eficiencia operativa.

El nuevo sistema mantiene el cañón de 155 mm/52 calibres y es compatible con la munición estándar y guiada de la OTAN, facilitando la integración en arsenales europeos.

Hanwha Aerospace presenta una versión 8x8 sobre ruedas de su obús K9 Thunder, adaptada para mejorar la movilidad y la eficiencia logística en operaciones modernas.

La compañía surcoreana Hanwha Aerospace ha dado un paso más en su estrategia de expansión internacional con la presentación de su nuevo obús autopropulsado de 155 mm sobre ruedas 8x8, una plataforma que combina la potencia de fuego del reconocido K9 Thunder, con un nivel de movilidad y eficiencia logística adaptado a las necesidades operativas modernas.

La nueva versión confirma la intención de la empresa de consolidar su posición como proveedor global de artillería avanzada, apuntando especialmente a los mercados europeos y de Oriente Próximo, donde la demanda de sistemas con ruedas ha crecido significativamente en los últimos años.

El novedoso sistema de Hanwha mantiene el mismo cañón de 155 mm/52 calibres que ha convertido al K9 en uno de los obuses más exitosos del mundo, actualmente en servicio o proceso de adquisición en varios países de la OTAN, incluidos Polonia, Finlandia, Noruega, Estonia, Rumania y, más recientemente, España.

La decisión de trasladar esta capacidad de fuego a una plataforma con ruedas responde a una tendencia clara en las fuerzas armadas occidentales: la búsqueda de artillería más móvil, modular y fácil de mantener, capaz de operar de manera autónoma sin depender de transportadores de orugas o tractores pesados.

El sistema 8x8 promete alcances superiores a 40 km con proyectiles convencionales y hasta 70 km con munición asistida o de largo alcance, cifras que lo mantienen dentro del rango de rendimiento de los obuses más avanzados de su clase.

K9 1 Obús K9 del Ejército de Corea del Sur Indra

Además, al ser totalmente compatible con la munición estándar y guiada de la OTAN, el nuevo modelo puede integrarse fácilmente en arsenales existentes y beneficiarse de cadenas logísticas ya establecidas.

Montado sobre un chasis de ruedas 8x8, el obús de Hanwha está diseñado para reducir la dependencia de transportes especializados y aprovechar las redes viales para un redespliegue ágil a largas distancias. Esta capacidad resulta esencial en escenarios contemporáneos donde la artillería debe desplegarse, disparar y desplazarse rápidamente para evitar ser localizada por radares de contrabatería o drones enemigos.

Automatización

El vehículo incorporará altos niveles de automatización, incluyendo un sistema de carga automática que permite reducir el tamaño de la tripulación sin disminuir la cadencia de fuego.

Esta automatización no solo potencia la eficiencia operativa, sino que también mejora la protección de la tripulación, limitando su exposición durante el disparo y la recarga.

De acuerdo con la filosofía de diseño de Hanwha, el nuevo obús incluiría cabina blindada y sistemas avanzados de gestión de tiro similares a los del K9A1 y K9A2, lo que simplifica la formación de tripulaciones y el mantenimiento conjunto entre ambas plataformas.

El auge del K9 Thunder en Europa ha sido un pilar del crecimiento internacional de Hanwha. El sistema ha demostrado su adaptabilidad a diversos climas y doctrinas operativas, consolidando su reputación como una solución modular y escalable.

En Polonia, por ejemplo, la cooperación industrial asociada al programa “Krab” (basado en el K9) ha demostrado la capacidad de Hanwha para facilitar transferencias tecnológicas y producción local, un factor clave para atraer nuevos clientes europeos.

Precisamente, España busca replicar el éxito del K9 en Polonia. La pasada semana, Indra y Hanwha rubricaron una alianza para fabricar el obús en territorio español, incorporándole características que den respuesta a los requisitos específicos del Ejército de Tierra.

La compañía liderada por Ángel Escribano también está a cargo -junto a la empresa EM&E- del programa para desarrollar un sistema de artillería móvil 8x8 para la fuerza terrestre española, denominado ATP Ruedas.

Por el momento no se ha conocido más detalles sobre este proyecto, pero siempre se ha señalado que la multinacional busca cerrar un acuerdo, similar al alcanzado con Hanwha, con la alemana Rheinmetall. No obstante, todas las opciones están todavía sobre la mesa.

Caesar y RCH 155

La nueva versión 8x8 busca extender ese éxito al segmento de la artillería sobre ruedas, ofreciendo una alternativa complementaria que podría resultar especialmente atractiva para países que ya operan el K9.

Esta configuración permitiría formar flotas mixtas de obuses sobre ruedas y orugas, optimizadas para diferentes terrenos y misiones pero con una base común en logística, entrenamiento y mantenimiento.

Un obús autopropulsado CAESAR de las Fuerzas de Defensa de Estonia.

Con este lanzamiento, Hanwha entra en competencia directa con dos de los sistemas de artillería sobre ruedas más destacados de Occidente: el Caesar francés y el RCH 155 alemán.

El Caesar, montado sobre camión 6x6 o 8x8, ha ganado reconocimiento por su movilidad y simplicidad, aunque presenta menor protección debido a su cabina abierta o semicerrada. Por su parte, el RCH 155, basado en el vehículo Boxer 8x8, ofrece una automatización avanzada y elevada protección, pero a un coste considerablemente mayor y con complejidad técnica superior.

Hanwha parece situarse en un punto intermedio, combinando la potencia de fuego y fiabilidad del K9 con un nivel de protección y automatización superior al del Caesar, sin alcanzar los niveles de costo y sofisticación del RCH 155. Este equilibrio entre rendimiento, protección y coste podría resultar decisivo para seducir a potenciales compradores en Europa, Oriente Próximo y Asia-Pacífico.

El desarrollo del nuevo obús 8x8 refleja una tendencia creciente en las doctrinas de artillería modernas: la necesidad de plataformas móviles y modulares capaces de operar en entornos donde la detección rápida obliga a moverse constantemente.

Las lecciones de los recientes conflictos en Ucrania y Oriente Próximo han puesto de relieve la importancia de sistemas que permitan disparar y replegarse en cuestión de minutos, minimizando la exposición al fuego enemigo o a la vigilancia aérea.

Si logra repetir el éxito del K9 Thunder, Hanwha podría posicionarse como uno de los principales proveedores de artillería del mundo, ofreciendo soluciones adaptadas a las nuevas exigencias del campo de batalla contemporáneo.