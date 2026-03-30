Carlos Hernández (Lenovo): "El impacto real de la IA puede transformar desde la Sanidad hasta la Justicia o la Defensa"

Lenovo lidera la supercomputación mundial y desarrolla agentes de IA propios, como Qira, para ofrecer experiencias más personalizadas y optimizar la integración tecnológica en organismos públicos.

Las soluciones de Lenovo permiten automatización de procesos, analítica avanzada y procesamiento de lenguaje natural en la administración pública, mejorando la eficiencia y el servicio al ciudadano.

La compañía ofrece una infraestructura integral, desde dispositivos de usuario hasta centros de datos, con especial énfasis en seguridad, fiabilidad y cumplimiento normativo.

Lenovo sitúa la inteligencia artificial en el centro de su estrategia, destacando su potencial para transformar sectores como la sanidad, justicia y defensa.

En un contexto global marcado por la digitalización acelerada de las administraciones públicas y los sistemas de defensa, Lenovo refuerza su papel como proveedor tecnológico estratégico.

La compañía no sólo mantiene su posición como suministrador de hardware —desde portátiles hasta servidores de alto rendimiento utilizados por agencias gubernamentales—, sino que sitúa la Inteligencia Artificial en el centro de su hoja de ruta para 2026.

Así lo explica Carlos Hernández, responsable de Cuentas Estratégicas de Lenovo, en una entrevista con El Observatorio de la Defensa, quien subraya que "la inteligencia artificial no es un fin, sino una herramienta de productividad que amplifica las capacidades de las personas".

En el ámbito público, su impacto resulta especialmente visible: “las administraciones que mejor utilicen la IA serán las que ofrezcan un mejor servicio al ciudadano”, afirma

Hernández detalla cómo los servidores de la compañía ya sustentan sistemas avanzados de simulación y entrenamiento en realidad virtual y aumentada, así como aplicaciones en análisis predictivo, gestión documental o procesamiento del lenguaje natural. “El impacto real de la IA depende de su uso, pero puede transformar desde la sanidad hasta la justicia o la defensa”, señala.

Al final, la inteligencia artificial no es un fin, es una herramienta de productividad que puede ayudar en la automatización de procesos.

Asegura que la compañía combina esta apuesta por la IA con una infraestructura integral —“desde el bolsillo hasta la nube”— y una fuerte capacidad de ejecución global.

En sectores sensibles como el militar, la compañía pone el foco en la seguridad y la fiabilidad: “en muchos escenarios, especialmente en defensa, lo que se compra es confianza”, asegura Hernández.

Carlos Hernández en las instalaciones de El Español. Cristina VIllarino

¿Por qué se ha convertido la inteligencia artificial en una prioridad para las administraciones públicas?

La inteligencia artificial se ha convertido en una prioridad para todo el mundo. Dentro del ámbito de las administraciones públicas, yo creo que es claro que aquellas administraciones públicas que mejor uso hagan de la IA van a dar un mejor servicio al ciudadano.

Al final, la inteligencia artificial no es un fin, es una herramienta de productividad que puede ayudar en la automatización de procesos, en la gestión más ágil de expedientes y en una mayor velocidad de servicio a los ciudadanos. Es una herramienta que amplifica las capacidades de las personas, no las sustituye.

¿Nos vamos a tener que acostumbrar todos a trabajar con la IA en nuestro día a día?

Creemos que sí. La resistencia al cambio ha ocurrido históricamente en todos los avances tecnológicos o industriales y, al final, los que mejor evolucionan son los que antes se adaptan. Es una tecnología absolutamente disruptiva, comparable a la irrupción de Internet, pero más amigable, ya que simplifica la interacción con la tecnología para cualquier usuario.

¿Cuáles son los casos de uso más relevantes de la IA en el sector público?

La IA es una herramienta generalista cuyo impacto depende de su uso.

En administraciones públicas destacaría tres grandes áreas: la automatización de procesos, como la tramitación documental en organismos como la Agencia Tributaria o la Seguridad Social; la analítica avanzada, especialmente en Sanidad, donde permite mejorar diagnósticos, predicciones y gestión de datos; y el procesamiento del lenguaje natural, muy útil en el ámbito judicial para gestionar grandes volúmenes de información y facilitar la búsqueda de precedentes.

Sin duda es una herramienta que puede ayudar, aunque requiere supervisión.

Exacto. Es una herramienta que asiste, pero no sustituye. Aporta velocidad, pero requiere supervisión humana, interpretación y control.

A día de hoy no es posible delegar tareas al 100%, aunque en el futuro evolucionará hacia modelos más avanzados, como la IA 2.0, donde no solo sea una IA predictiva, sino sea una IA que interactúe. Con mayor capacidad de interacción entre sistemas.

¿Cómo puede Lenovo ayudar a las administraciones públicas en España a avanzar en todo el tema de inteligencia artificial?

La diferencia en IA no es solo la tecnología, es la capacidad de llevarla a producción: ejecutarla con escala, confianza, y cumplimiento.

Lenovo, al final, es una empresa dual. Es una compañía cuya ventaja no solo es tecnológica, sino también su capacidad de ejecución.

Hernandez asegura que "trabajar con Lenovo implica colaborar con una compañía líder, no solo en el ámbito tecnológico, sino también reconocida a nivel global al formar parte del Fortune Global 500". Cristina VIllarino

Esta capacidad de ejecución se traduce en poder llevar a cabo los proyectos de manera segura, cumpliendo los plazos y con eficiencia. Para ello, contamos con un porfolio muy completo de infraestructura, único en la industria, porque abarca —dentro de una misma empresa tecnológica— todos los dispositivos en un enfoque de 360°, desde los dispositivos de usuario hasta los del centro de datos.

Lo que nosotros llamamos from pocket to the cloud, es decir, desde el bolsillo hasta la nube: desde la tablet, el teléfono, el portátil o el PC, hasta el servidor y el almacenamiento.

Esto, junto con su división de servicios, le permite construir soluciones End to End con una visión 360º y una escala global muy relevante.

Trabajar con Lenovo implica colaborar con una compañía líder, no solo en el ámbito tecnológico, sino también reconocida a nivel global al formar parte del Fortune Global 500, que agrupa a las 500 empresas con mayor volumen de facturación del mundo. Aunque su posición varía anualmente, actualmente se sitúa dentro del top 250.

Para ello, contamos con un porfolio muy completo de infraestructura, único en la industria, porque abarca —dentro de una misma empresa tecnológica— todos los dispositivos en un enfoque de 360°, desde los dispositivos de usuario hasta los del centro de datos.

Asimismo, Lenovo destaca por la solidez y eficiencia de su cadena de suministro, posicionándose de forma recurrente entre las 10 mejores compañías a nivel mundial según Gartner, lo que constituye una garantía adicional en términos de capacidad operativa y fiabilidad.

Otro aspecto muy relevante, ligado a la inteligencia artificial, la administración pública y las fuerzas armadas, es la confianza y la capacidad de ejecución.

Hablemos de casos de uso

Lo más importante es, por un lado, identificar el caso de uso a partir del cual construir toda la tecnología que hay por debajo. La primera capa de esa tecnología es la infraestructura, que es en la que nos enfocamos en Lenovo.

Por encima de esa infraestructura, una de las grandes ventajas de la compañía es que, dentro de los rangos de seguridad en la cadena de suministro y de seguridad, trabajamos en un ecosistema abierto.

Esto significa que somos flexibles y que cada organismo o entidad —como defensa o sanidad— puede utilizar software certificados de manera abierta, ya sean de terceros o modelos de inteligencia artificial, de una forma flexible.

Y siempre, lo más importante, es construir la solución a partir de la necesidad.

Entrando en el ámbito de defensa y fuerzas armadas, ¿cómo puede Lenovo ayudar en la adopción de la inteligencia artificial?

En este ámbito hay dos factores clave: la confianza y la capacidad de ejecución. Lo primero es identificar los casos de uso: por ejemplo, simulación y modelización de incendios para la Unidad Militar de Emergencias, predicción de inundaciones o apoyo en la planificación y simulación de ejercicios militares.

A partir de ahí, se construye la solución tecnológica, donde la infraestructura es la base. Lenovo aporta esa capa de infraestructura segura, sobre la que se pueden desplegar soluciones de IA en un ecosistema abierto, permitiendo integrar software de terceros y adaptarse a las necesidades específicas de cada organismo, ya sea defensa, sanidad u otras áreas.

Sin duda, la seguridad es especialmente crítica en este entorno.

El directivo de Lenovo afirma que la compañía cuenta "con soluciones como ThinkShield, que es un conjunto de soluciones de seguridad de Lenovo para proteger dispositivos". Cristina VIllarino

La seguridad comienza desde el diseño. Hablamos de firmwares encriptados, controlados y auditados, que no permiten modificaciones no autorizadas durante la cadena de suministro ni en el uso final. Esto garantiza que los sistemas cumplen con las normativas de los países donde operan.

Además, integramos seguridad desde el diseño, contando con soluciones como ThinkShield, que es un conjunto de soluciones de seguridad de Lenovo para proteger dispositivos, con capacidades de protección a nivel de hardware, firmware y sistema, facilitando entornos auditables y alineados con los requisitos regulatorios del sector público y Defensa.

En el ámbito de defensa es clave. Nuestros dispositivos cuentan con certificaciones militares que garantizan su funcionamiento en condiciones extremas: polvo, vibraciones, temperaturas muy altas o muy bajas.

El dato en el sector público no es solo un activo, es una responsabilidad. En el ámbito de la IA, La clave no es solo adoptar IA, sino hacerlo de forma segura, soberana y alineada con la normativa.

Por otro lado está también está la parte física, la robustez de los equipos.

En el ámbito de defensa es clave. Nuestros dispositivos cuentan con certificaciones militares que garantizan su funcionamiento en condiciones extremas: polvo, vibraciones, temperaturas muy altas o muy bajas. Esto no solo aplica a ordenadores, sino a todo el ecosistema tecnológico.

Por ejemplo, en operaciones militares o en despliegues de emergencia, no sólo se utilizan dispositivos de usuario como portátiles o móviles, sino también sistemas de computación que no son visibles, como centros de control o infraestructuras de procesamiento de datos.

También cuentan con tecnologías como el edge computing para el procesamiento de datos

Sí, es fundamental. El edge computing permite procesar datos en el propio terreno, por ejemplo, en un vehículo militar con múltiples sensores. Esto reduce la latencia, mejora la velocidad de respuesta y optimiza el uso del ancho de banda antes de enviar la información a un centro de datos remoto.

Este tipo de soluciones son clave en entornos operativos, donde la rapidez y la fiabilidad son críticas. Además, estos equipos están diseñados para soportar condiciones extremas, como vibraciones constantes o temperaturas muy elevadas, manteniendo la integridad de los datos.

Para terminar, ¿qué diferencia a Lenovo de otras empresas del sector?

Lo verdaderamente diferencial es que, bajo una sola compañía, reunimos un porfolio de infraestructura que cubre todo el espectro de dispositivos: móviles, tabletas, portátiles, PC, servidores, almacenamiento y servicios. No hay otra empresa en el mundo con una oferta tan completa, lo que nos permite avanzar hacia un modelo de proveedor integral de soluciones.

Con una visión 360° y la inteligencia artificial como eje, no sólo proporcionamos infraestructura, sino que desarrollamos casos de uso propios gracias a un equipo de ingenieros y arquitectos capaces de ir más allá del suministro tecnológico para diseñar soluciones concretas.

"La compañía tiene una trayectoria muy sólida en supercomputación y es actualmente el proveedor número uno mundial en sistemas presentes en el TOP500." Cristina VIllarino

La diferencia en IA no es solo la tecnología, es la capacidad de llevarla a producción: ejecutarla con escala, confianza, y cumplimiento. Otro valor de la compañía es la experiencia.

En el mundo del datacenter, la IA y HPC están completamente convergiendo. Son dos caras de la misma infraestructura de computación avanzada. Comparten la misma base: capacidad de cómputo intensivo, procesamiento masivo de datos, necesidad de infraestructuras de alto rendimiento.

El HPC se ha utilizado para simulación científica, como modelos climáticos, investigación contra el cáncer o exploración energética. La IA, por su parte, se ha centrado en el análisis de datos y el aprendizaje automático. Hoy esos dos mundos están convergiendo. La simulación predice, la IA aprende. Juntas aceleran el conocimiento.

Además, son líderes en computación...

Lenovo lidera la supercomputación a nivel mundial y es precisamente en esos entornos donde convergen HPC e inteligencia artificial para resolver los problemas más complejos: La compañía tiene una trayectoria muy sólida en supercomputación y es actualmente el proveedor número uno mundial en sistemas presentes en el TOP500.

Además, en España, contamos con una presencia relevante en la Red Española de Supercomputación.

En el mundo del dispositivo, estamos desarrollando soluciones como Qira, un agente de inteligencia artificial de Lenovo para llevar la inteligencia artificial al conjunto de dispositivos del usuario.

Este tipo de entornos es donde mejor se ve la convergencia entre HPC e inteligencia artificial, ya que nuestras infraestructuras permiten integrar simulación y analítica avanzada en una misma plataforma para resolver problemas complejos.

En el mundo del dispositivo, estamos desarrollando soluciones como Qira, un agente de inteligencia artificial de Lenovo para llevar la inteligencia artificial al conjunto de dispositivos del usuario, con el objetivo de ofrecer una experiencia más contextual y personalizada.

Hoy se centra en optimización y soporte inteligente, y evoluciona hacia una IA personal que conecta todos los dispositivos y wearables, orquestando su funcionamiento de forma inteligente.

Esto marca la transición de la IA 1.0 —centrada en procesar, predecir y aprender— a la IA 2.0, en la que los agentes pueden automatizar procesos entre distintos sistemas. En el futuro, ese modelo podría aplicarse también en la administración pública, donde estos agentes permitirían interconectar áreas como justicia, sanidad, seguridad social o hacienda, optimizando los trámites de forma automática.

Por tanto, Lenovo se diferencia por una combinación de escala global, capacidad de ejecución y confianza, elementos clave para llevar la inteligencia artificial desde el concepto hasta la realidad operativa.