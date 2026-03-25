EEUU acelerará la producción de misiles de ataque de precisión para adaptarse a los tiempos de guerra

El PrSM, sucesor del ATACMS, permite ataques precisos en cualquier condición climática y está diseñado para destruir sistemas de defensa, centros de mando y otras infraestructuras críticas.

Lockheed Martin invertirá en modernización y manufactura avanzada para acortar los plazos de producción y asegurar entregas más rápidas al Ejército.

La iniciativa busca reforzar la base industrial de defensa y crear el “Arsenal de la Libertad” para garantizar la superioridad militar estadounidense.

EEUU firmó un acuerdo con Lockheed Martin para acelerar la producción del misil de ataque de precisión (PrSM), adaptando la industria a los tiempos de guerra.

El Departamento de Guerra de Estados Unidos (DOW) anunció un acuerdo con Lockheed Martin para acelerar la producción del misil de ataque de precisión (PrSM), con el objetivo de adaptar los ritmos industriales a un entorno de guerra y garantizar que las fuerzas estadounidenses “superen a cualquier adversario potencial”.

El acuerdo marco, impulsado por el secretario de Guerra, Pete Hegseth, busca reforzar la base industrial de defensa y avanzar en la construcción del denominado “Arsenal de la Libertad”, una iniciativa destinada a incrementar la capacidad de respuesta militar del país.

“Con este acuerdo, estamos construyendo activamente el Arsenal de la Libertad con rapidez y urgencia”, señaló Michael Duffey, subsecretario de Guerra para Adquisiciones y Sostenimiento.

Según Duffey, al abrir la puerta a nuevas inversiones industriales, Estados Unidos busca consolidar “una ventaja decisiva y duradera” que le permita mantener su superioridad militar frente a cualquier adversario.

En virtud del acuerdo, Lockheed Martin invertirá en herramientas de manufactura avanzada, modernización de plantas y equipos de prueba destinados a acortar los plazos de producción. Con estas medidas, el Departamento de Guerra pretende asegurar entregas más rápidas y eficientes de los nuevos sistemas al Ejército.

El DOW añadió que el convenio contempla la posibilidad de un contrato plurianual de hasta siete años, pendiente de autorización del Congreso.

Subrayó, además, que las alianzas con líderes de la industria son esenciales para mantener un “arsenal sólido, ágil y resiliente”, capaz de producir a la velocidad y escala necesarias para disuadir cualquier agresión.

La iniciativa se enmarca en la Estrategia de Transformación de Adquisiciones del DOW y en los trabajos del Consejo de Aceleración de Municiones, en coordinación con el Ejército y otros organismos, incluida la Unidad de Defensa Económica.

El acuerdo llega en un contexto de creciente uso y desarrollo de armamento avanzado por parte de Washington. A comienzos de marzo, el Mando Central de Estados Unidos (CENTCOM) informó del debut “histórico” de los PrSM, sucesor del veterano ATACMS, en combate durante la Operación Furia Épica en la guerra contra Irán, donde fueron empleados como misiles de largo alcance.

El Ejército estadounidense había presentado en abril de 2025 las primeras pruebas de esta nueva generación de misiles de precisión, diseñada para reemplazar al Sistema Táctico de Misiles del Ejército (ATACMS) con mayor alcance y potencia destructiva.

En el plano operativo, el nuevo misil ofrece capacidad de ataque de precisión en cualquier condición meteorológica y durante las 24 horas del día.

Entre los blancos para los que ha sido concebido el PrSM figuran sistemas de defensa aérea enemigos, centros de mando y control, áreas de concentración de tropas y otras infraestructuras críticas.