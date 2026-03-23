La española Arquimea suministrará las estructuras de 18 satélites del escudo antimisiles de Estados Unidos

El contrato refuerza la posición de Arquimea como proveedor global de soluciones estructurales y térmicas para satélites en distintas órbitas.

Arquimea colaborará con Lanteris Space Systems e Intuitive Machines, trabajando sobre la plataforma modelo 300 para misiones de alta cadencia en órbita baja.

Estos satélites forman parte de la constelación Tranche 3 Tracking Layer, clave para detectar amenazas avanzadas como misiles hipersónicos y balísticos.

La empresa española Arquimea fabricará las estructuras de 18 satélites para el sistema antimisiles de Estados Unidos.

Estados Unidos se encuentra trabajando en el desarrollo de su particular sistema de detección de misiles y amenazas aéreas, con una importante componente en el espacio a través de una constelación de satélites en la que participa la española Arquimea.

La compañía ha sido seleccionada por Lanteris Space Systems, empresa de Intuitive Machines, para participar "en el desarrollo y fabricación de 18 satélites de la constelación Tranche 3 Tracking Layer".

Estos satélites forman parte del programa de Arquitectura Espacial de Guerra Proliferada (PWSA, de sus siglas en inglés) impulsado por la Agencia de Desarrollo Espacial (SDA).

Tal y como explican, el programa forma parte del contrato adjudicatario a L3Harris Technologies para el suministro de esos satélites que "contribuirá a la próxima generación de capacidades de detección y seguimiento desde el espacio frente a amenazas avanzadas".

Se trata, de hecho, de uno de los programas de defensa más importantes de Estados Unidos para lidiar con los sistemas hipersónicos y balísticos más modernos.

En el marco de esta iniciativa, Arquimea será la responsable de la fabricación de las estructuras de los satélites, un componente crítico de la arquitectura de cada plataforma.

El trabajo, aseguran, se llevará a cabo sobre el modelo 300 de Lanteris, una plataforma en órbita baja diseñada para misiones de alta cadencia y producción recurrente.

La constelación Tranche 3 Tracking Layer "mejorará las capacidades avanzadas de sensorización y procesamiento de datos en órbita, contribuyendo a una arquitectura espacial más resiliente y con mayor cobertura global para usuarios de defensa y aliados".

"Esta colaboración supone la primera participación de Arquimea en esta plataforma específica y refuerza su posicionamiento como proveedor de estructuras para satélites de órbita baja", han explicado en un comunicado

Asimismo, la participación en este programa estadounidense "consolida el papel de Arquimea como proveedor global de soluciones estructurales y térmicas para satélites y vehículos espaciales en órbitas LEO, MEO y GEO".

Desde la compañía española también explican que, con este nuevo contrato, refuerzan su presencia en programas de constelaciones y reafirman su compromiso con el desarrollo de soluciones espaciales altamente fiables y escalables.