Eric Freeman, CEO de AUS: "La industria española necesita contratos plurianuales y apoyo de la Administración"

La empresa madrileña colabora en programas de integración de drones con helicópteros y buques militares, y apuesta por consorcios tecnológicos para el futuro.

Freeman defiende la creación de un organismo en España similar a DARPA para coordinar innovación en defensa entre universidades, pymes y grandes empresas.

Alpha Unmanned Systems, especializada en drones tipo helicóptero, ha firmado acuerdos con compañías como Airbus Helicopters, Navantia y la turca Havelsan.

Eric Freeman, CEO de Alpha Unmanned Systems, reclama contratos plurianuales y mayor apoyo de la Administración para fortalecer la industria española de defensa.

Entre los pilares de la estrategia de defensa de un país están los programas industriales planteados a largo plazo. Estos acuerdos permiten ejecutar y mantener una inversión en investigación y desarrollo y, a la postre, potenciar de forma directa las capacidades de las Fuerzas Armadas.

Se trata de un planteamiento en el que coinciden todos los actores, desde la propia esfera militar hasta el tejido industrial español. Una necesidad no sólo para las grandes corporaciones, también para las pymes como la madrileña Alpha Unmanned Systems (AUS).

"Resulta difícil conseguir el apoyo de la Administración española para las empresas pequeñas, es una relación complicada para todos", explica Eric Freeman, CEO de AUS, a EL ESPAÑOL.

Alpha Unmanned Systems nació en el año 2014 y, desde sus cuarteles generales en San Sebastián de los Reyes, ha desarrollado diferentes drones en formato helicóptero con aplicaciones que van desde el ámbito naval a la vigilancia de fronteras.

Cuenta actualmente con contratos en lugares tan dispares como Indonesia, Grecia, Bulgaria o Estados Unidos, y en los últimos meses ha cerrado importantes acuerdos con compañías como Navantia, Airbus Helicopters o la turca Havelsan.

"Para las pymes del sector Defensa, sobrevivir en España y llevar su experiencia fuera es importantísimo", apunta. Al mismo tiempo que reconoce que "es muy difícil hacerlo desde aquí".

Si el objetivo real es alcanzar la "autonomía tecnológica" en el sector de los drones, Freeman aboga por un replanteamiento de la situación actual.

"Tiene que haber contratos plurianuales y compromiso con la industria por parte de la Administración, un enfoque bilateral", afirma. "Y es algo de lo que todavía no se habla mucho".

"Lo que espero ver y lo que creo que vendría bien para España son programas exigentes, que evolucionan con el tiempo, con el cambio de necesidades y que incorporan universidades, pymes y grandes empresas".

Alpha 900

"Crear ecosistema" entre todos los actores involucrados en los programas de defensa. Freeman también apunta a que hay "muchísimo talento y muy buena ingeniería en España", pero se necesita un empuje extra.

Esta interacción o relación entre los entes públicos y las compañías podría articularse en algo similar a DARPA, la Agencia de Proyectos de Investigación Avanzada de Defensa adscrita al Departamento de Guerra de Estados Unidos.

Freeman, que es originario de ese mismo país norteamericano, apunta a la necesidad de contar con una agencia u organismo gubernamental equivalente en España. "Tendría que coordinar con las distintas ramas de las Fuerzas Armadas".

El CEO de Alpha Unmanned Systems pone al CEVENTA (Centro de Experimentación y Vehículos No Tripulados de la Armada) como el ejemplo perfecto de organismo dedicado a la investigación de nuevas plataformas.

"Me encantaría que esta entidad se dotase de más recursos" y que su enfoque pudiera ser compartido con las otras dos ramas —Ejército de Tierra y Ejército del Aire— para potenciar sinergias entre plataformas.

En cuanto al futuro de la compañía, Freeman afirma que sería positivo que AUS se integrara en "un consorcio de empresas que ofreciesen tecnologías complementarias y escalables para sus clientes".

"Eso es lo más probable, que formemos parte de un grupo", afirma al ser preguntado por este medio.

Airbus, Navantia y Havelsan

Alpha Unmanned Systems cerró el año pasado acuerdos con Airbus Helicopters y Navantia. El objetivo, según explicaron en su día, es crear sinergias tecnológicas y comerciales en las que AUS se encargaría de poner sobre la mesa sus drones.

Alpha A900, en primer plano, y Airbus H135, en segundo AUS

"Con Airbus Helicopters hay mucho interés", afirma Freeman. La compañía europea recibió órdenes de compra por valor de 4.200 millones de euros dentro del Plan de Helicópteros impulsado por el Ministerio de Defensa.

La compañía madrileña tiene previsto realizar unos ejercicios con Airbus Helicopters y la Armada en un despliegue mixto junto al dron Flexrotor.

La arquitectura del sistema plantea al helicóptero tripulado como una especie de nave nodriza encargada de recibir y tratar toda la información de los diferentes drones que vuelan a su alrededor y como parte de un sistema de sistemas.

Por ejemplo, la tripulación de un H135 puede ver en directo las imágenes que está captando un Alpha 900 enviado a una zona específica que debe vigilar. Es en ese tipo de despliegues en los que "se saca más provecho".

En el caso de Navantia, "lo que proveemos es mayor colaboración en las ferias y en la oferta inicial en la que helicópteros no tripulados de Alpha puedan incorporarse en buques militares".

"Da a Navantia una oportunidad de hablar de UAV en un terreno en el que no están especializados, es un toque moderno y necesario para todos", explica.

Más recientemente, hace sólo unas semanas, Alpha Unmanned Systems anunció otro acuerdo de colaboración más con la compañía turca Havelsan.

Freeman la describe como una colaboración "muy interesante". En Havelsan "tienen plataformas complementarias a las nuestras y podemos dar un soporte local en España a los futuros clientes".

"Personalmente, me gusta esta idea de dar al cliente el soporte y apoyo que necesita en castellano, en el mismo horario y de una forma más ágil", recalca el CEO de Alpha Unmanned Systems.